Pengelolaan layanan IT untuk ServiceNow dari IBM® Consulting memanfaatkan kerangka kerja IBM PEX Value Triangle untuk meningkatkan seluruh siklus proses insiden, mulai dari pemantauan kinerja hingga alur tindakan. Lakukan tindakan proaktif, optimalkan efisiensi IT, dan tingkatkan pengalaman pengguna dengan alur kerja cerdas. Dapatkan akses ke metrik KPI, dasbor, Alerts and Notification otomatis, otomatisasi cerdas, otomatisasi alur kerja, dan alat analisis bagaimana-jika.