Manajemen layanan IT (ITSM) adalah pendekatan untuk mengelola dan memberikan layanan IT kepada pengguna internal dan eksternal. Ini menciptakan sistem standar untuk pengiriman layanan IT, dari desain hingga dukungan. Program ITSM yang efektif melibatkan pengumpulan dan analisis insight IT untuk membantu menginformasikan keputusan bisnis.

Baik ITOM maupun ITSM didefinisikan dalam kerangka kerja ITIL, yang menguraikan peran dan aktivitas manajemen layanan IT, dan berperan dalam manajemen jaringan. Istilah-istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, tetapi ada perbedaan. ITSM mengambil pandangan panjang tentang siklus hidup layanan IT. Ini berfokus pada pengembangan strategis jaringan, infrastruktur, dan sumber daya komputasi organisasi, serta praktik manajemen IT terkait seperti manajemen perubahan dan operasi pusat layanan. Manajemen operasi IT berfokus pada kegiatan sehari-hari dalam mengelola IT.

Operasi IT, atau ITOps, sering dibingungkan dengan ITOM, dan mudah melihat alasannya. Keduanya terlibat erat dalam menjaga layanan IT tetap aktif dan berjalan, dan operasi IT digunakan dalam akronim ITOM. Sementara ITOP mengacu pada peran dan tugas yang terkait dengan manajemen layanan IT, ITOM mengacu pada proses dan alat manajemen yang digunakan untuk memelihara komponen teknologi dan persyaratan komputasi perusahaan.