Apa itu transformasi bisnis?

Transformasi bisnis memungkinkan organisasi untuk secara radikal merancang kembali cara pekerjaan dilakukan pada skala perusahaan, menciptakan model bisnis baru, dan memodernisasi teknologi untuk menemukan nilai bisnis baru.

Transformasi ini berasal dari pemeriksaan terhadap cara bisnis beroperasi dan cara memprioritaskan peningkatan. Analisis yang dihasilkan sering kali mengarah pada perubahan signifikan yang mempersiapkan organisasi untuk bersaing dengan lebih baik dalam lingkungan yang semakin menantang.

Transformasi bisnis mencakup beberapa transformasi spesifik, yang kesemuanya berkontribusi terhadap bisnis secara keseluruhan.

Transformasi digital berfokus pada cara terbaik menggunakan alat digital untuk melayani pelanggan dan karyawan.

Transformasi organisasi berfokus pada bagaimana bisnis mengatur sumber daya dan model operasi mereka untuk memaksimalkan daya saing.

Transformasi budaya berkaitan dengan bagaimana memperlakukan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya, dan bagaimana bisnis mengomunikasikan budaya, nilai, dan misi perusahaannya kepada audiens internal dan eksternal.

Organisasi sering kali menerapkan transformasi bisnis untuk mendalami kompetensi inti, mengembangkan dan membuat produk baru, atau mengejar pasar baru yang bukan merupakan bagian dari misi awal mereka. Inisiatif transformasi mengharuskan organisasi melakukan perubahan mendasar yang berdampak pada segala hal mulai dari pengalaman pelanggan hingga sumber daya manusia hingga pengembangan TI.

Manfaatnya antara lain mempertahankan atau menumbuhkan keunggulan kompetitif, merampingkan operasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan.