Apa itu transformasi bisnis?

Transformasi bisnis adalah pemikiran ulang dan restrukturisasi besar-besaran atas perencanaan bisnis, operasi, teknologi, pengembangan, dan pengalaman pelanggan suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnis.
Transformasi bisnis memungkinkan organisasi untuk secara radikal merancang kembali cara pekerjaan dilakukan pada skala perusahaan, menciptakan model bisnis baru, dan memodernisasi teknologi untuk menemukan nilai bisnis baru.
Transformasi ini berasal dari pemeriksaan terhadap cara bisnis beroperasi dan cara memprioritaskan peningkatan. Analisis yang dihasilkan sering kali mengarah pada perubahan signifikan yang mempersiapkan organisasi untuk bersaing dengan lebih baik dalam lingkungan yang semakin menantang.
Transformasi bisnis mencakup beberapa transformasi spesifik, yang kesemuanya berkontribusi terhadap bisnis secara keseluruhan.
Organisasi sering kali menerapkan transformasi bisnis untuk mendalami kompetensi inti, mengembangkan dan membuat produk baru, atau mengejar pasar baru yang bukan merupakan bagian dari misi awal mereka. Inisiatif transformasi mengharuskan organisasi melakukan perubahan mendasar yang berdampak pada segala hal mulai dari pengalaman pelanggan hingga sumber daya manusia hingga pengembangan TI.
Manfaatnya antara lain mempertahankan atau menumbuhkan keunggulan kompetitif, merampingkan operasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan.
Tuntutan terhadap perusahaan dan laju perubahan telah meningkat secara signifikan, mengharuskan pemimpin organisasi meningkatkan efisiensi dibandingkan di masa lalu. Tanpa adanya transformasi bisnis sejati, tidak banyak organisasi yang mampu melakukan perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Banyak organisasi berada di bawah tekanan untuk:
Perusahaan berjanji untuk memenuhi tujuan seperti yang diarahkan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM), salah satu contohnya adalah janji net zero. Hal ini mengacu pada tujuan bisnis untuk mencapai netralitas antara emisi gas rumah kaca (GRK) yang mereka hasilkan dengan jumlah yang dapat mereka klaim telah dihilangkan dari atmosfer. Untuk mencapai janji tersebut, diperlukan perubahan mendasar dalam cara perusahaan memperoleh energi, bahan baku yang digunakan, dan cara perusahaan beroperasi atau memproduksi barang. Untuk mencapai hal ini, organisasi perlu melakukan revolusi dalam proses mereka sendiri dan menguji kelayakan para pemasok mereka. Mencapai tujuan keberlanjutan mungkin mengharuskan organisasi untuk mengganti pemasok atau mempertimbangkan kembali cara mereka membuat barang atau memasok jasa.
Banyak organisasi terkemuka telah lama mengetahui pentingnya keberagaman. Namun, meningkatnya praktik keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) serta berbagai kelompok pendukungnya telah menghadirkan standar akuntabilitas tertentu dalam upaya ini. Dengan kata lain, organisasi ingin menunjukkan hasil yang dapat dibuktikan dari upaya mereka. Data mendukung DEI sebagai tujuan bisnis. Sebuah studi McKinsey1 (tautan berada di luar ibm.com) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki representasi kuartil teratas dalam representasi perempuan dan keberagaman etnis mengungguli perusahaan-perusahaan di kuartil terbawah hingga hampir 40%.
Pelanggan semakin sering membuat keputusan pembelian secara online melalui lebih banyak saluran2 (tautan berada di luar ibm.com) dan terkadang tanpa berbicara dengan perusahaan sebelum membeli produk atau layanan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menjangkau pelanggan di mana pun mereka mencari informasi.
Organisasi harus melanjutkan transformasi mereka untuk menarik dan mempertahankan karyawan dengan bakat yang tepat. Kemungkinan karyawan bergabung dengan organisasi yang tidak memprioritaskan pengalaman karyawan kini semakin kecil dan mereka bersedia meninggalkan organisasi tempat mereka bekerja saat ini3 (tautan berada di luar ibm.com) meskipun belum mendapatkan pekerjaan baru. Perusahaan juga perlu merekrut tenaga kerja yang lebih beragam dan menjangkau audiens global. Mereka tidak dapat merekrut dari sekolah yang sama atau memprioritaskan pengalaman karyawan yang sama seperti generasi sebelumnya. Organisasi dan pemimpin mereka membutuhkan pedoman baru untuk berkembang di dunia yang lebih rumit ini.
Perusahaan semakin ingin memodernisasi teknologi dan beban kerja lama, melalui migrasi cloud dan pengadopsian kecerdasan buatan dan otomatisasi. Langkah ini dapat memaksimalkan penghematan biaya, kelincahan, dan inovasi.
Tidak ada transformasi bisnis yang sama. Menurut HBR, ada empat jenis transformasi bisnis4 (tautan berada di luar ibm.com). Keempat jenis ini ada dalam sebuah kuadran dan berbeda-beda bergantung pada kecepatan masing-masing dan apakah tanggung jawab untuk memulai berada di tangan pihak internal atau eksternal organisasi.
Bisnis yang memulai transformasi sendiri dapat melakukan transformasi dengan cepat (sprint) atau yang bergerak lebih lambat (slow-motion). Terkadang, organisasi dipaksa untuk mengejar transformasi sebagai respons terhadap pesaing atau faktor eksternal lainnya. Dalam skenario ini, mereka dapat berlari cepat (transformasi yang dibajak) atau lambat (transformasi yang dinegosiasikan).
Misalnya, bisnis mungkin mengubah strateginya karena teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI). Jika mengambil tindakan lebih awal, bisnis dapat menerapkan strategi gerak lambat yang mempertimbangkan semua manfaat dan risiko untuk menciptakan pendekatan terbaik. Jika bisnis terlambat mengambil tindakan, mereka mungkin perlu berlari cepat.
Bisnis lain mungkin berubah untuk menghadapi tekanan eksternal atau kebiasaan konsumen. Munculnya ponsel dengan kamera melemahkan bisnis kamera yang berdiri sendiri, sehingga mereka harus beralih ke model bisnis baru agar tetap mampu bertahan. Munculnya Internet mengancam penerbit surat kabar dan majalah tradisional. Bisnis-bisnis ini perlu menciptakan properti digital yang dapat hidup berdampingan dengan media cetak mereka; beberapa bahkan meninggalkan media cetak sepenuhnya.
Organisasi yang sedang mengalami transformasi berada di bawah tekanan besar untuk melakukannya dengan benar dan mungkin akan mengalami kesulitan untuk mengubah diri mereka sendiri tanpa bantuan. Itulah mengapa sebagian besar bekerja dengan mitra eksternal yang berpengalaman menjalankan berbagai transformasi di berbagai industri dan di seluruh dunia.
Mitra mungkin memiliki platform atau templat model bisnis yang dapat digunakan kembali dan dapat digunakan sebagai titik awal oleh organisasi. Mereka juga memiliki pengalaman praktik terbaik selama bertahun-tahun dalam membantu organisasi lain. Mereka juga pernah melihat kegagalan transformasi dan dapat membantu organisasi yang berada dalam masa transisi untuk menghindari kesalahan.
Terakhir, mereka dapat membantu organisasi menggunakan teknologi, data, dan riset pasar dengan lebih baik untuk memodernisasi sistem dan mengubah model operasi mereka untuk mendorong kelincahan dan dampak bisnis.
Organisasi yang mengejar strategi transformasi harus fokus pada beberapa bidang utama bisnis mereka.
Bisnis modern perlu didukung oleh data untuk bersaing dalam lingkungan yang serba cepat. Organisasi perlu mengidentifikasi jalur data terstruktur dan tidak terstruktur yang mereka miliki dan mana yang perlu dibangun untuk benar-benar memanfaatkan data mereka. Kemudian, mereka perlu membangun atau meningkatkan kemampuan intelijen bisnis, yang semakin didukung oleh AI, sehingga proses manusia maupun proses otomatis dapat membuat keputusan yang akurat.
Transformasi manajemen adalah komponen yang diperlukan dalam setiap transformasi bisnis. Itu berarti, eksekutif harus melihat diri mereka sebagai pemimpin transformasi dan menganalisis. Mereka harus merenungkan pengambilan keputusan dan menilai apakah mereka terlalu berhati-hati atau terlalu berani. Apakah ada bidang kompetensi yang tidak lagi relevan atau tidak pernah sepenuhnya dikembangkan? Apa yang perlu mereka lakukan untuk meningkatkan keterampilan sehingga dapat terus memimpin organisasi menuju masa depan yang lebih besar dan lebih cerah?
Pemimpin IT tidak hanya perlu merangkul teknologi baru, tetapi juga cara kerja baru. Mereka perlu mengidentifikasi jenis pendekatan manajemen proyek produksi yang sesuai, seperti waterfall atau agile. Mereka perlu memastikan bahwa mereka menggunakan bahasa pengkodean yang tepat, bukan hanya untuk membangun produk internal yang lebih baik tetapi juga agar lebih terhubung dengan ekosistem eksternal.
Misalnya, ekonomi global sekarang berjalan pada antarmuka pemrograman aplikasi (API), yang memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan layanan dengan satu sama lain. Sebagai contoh, alat manajemen anggaran menggunakan API untuk terhubung ke berbagai rekening bank, kartu kredit, dan investasi sehingga pengguna memiliki gambaran lengkap tentang aset dan utang mereka. Bank yang tidak memiliki API mungkin akan kehilangan klien yang ingin menggunakan alat manajemen ini dan tidak bisa mendapatkan akses real-time ke informasi bank tersebut.
Bisnis yang bergantung pada rantai pasokan perlu berubah secara internal untuk memanfaatkan lingkungan modern dengan lebih baik dan juga menuntut perubahan dari mitra mereka. Orkestrasi rantai pasokan secara real-time kini dimungkinkan, sehingga memampukan organisasi melihat bahan mentah dan barang jadi yang sedang dalam perjalanan atau tingkat stok gudang pada setiap menit.
Meskipun transformasi bisnis terutama didorong oleh manajemen, karyawan memiliki peran optimalisasi yang penting. McKinsey telah menemukan5 (tautan berada di luar ibm.com) bahwa organisasi yang menyertakan setidaknya 7% tenaga kerja mereka dalam inisiatif transformasi “berkemungkinan dua kali lipat ... memiliki total pengembalian kepada pemegang saham (TRS) yang lebih tinggi daripada indeks saham sektoral dan geografis yang mereka wakili."
Seperti inisiatif manajemen perubahan lainnya, transformasi bisnis selalu dimulai, tetapi tidak pernah berakhir. Berikut adalah beberapa tonggak terpenting dalam perjalanan transformasi.
Banyak transformasi bisnis dimulai dari atas ke bawah, di mana CEO, CFO, CIO, anggota c-suite lainnya dan Dewan perlu menyelaraskan transformasi besar-besaran. Dalam skenario lain, transformasi bisnis mungkin dimulai sebagai ide kecil yang berubah menjadi inisiatif yang lebih besar. Dalam skenario yang kedua, para pemimpin bisnis perlu membeli biaya dan sumber daya yang diperlukan agar dapat benar-benar berubah.
Bisnis yang ingin menavigasi dunia yang semakin dinamis, kompleks, dan kompetitif harus memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang ingin mereka fokuskan. Mereka mungkin ingin mengubah model bisnis mereka. Mereka mungkin perlu melayani jenis pelanggan baru. Mereka mungkin perlu memasuki pasar baru atau meninggalkan pasar yang ada. Memahami tujuan transformasi sangat penting untuk mengetahui apa yang perlu dilakukan.
Bisnis tidak boleh melupakan fakta bahwa mereka perlu melanjutkan operasi bisnis sambil melakukan transformasi organisasi. Jadi, bisnis harus memahami keseluruhan sumber daya yang dimiliki dan mengalokasikannya dengan benar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil menjalani transformasi proses bisnis. Bisnis harus menciptakan tonggak sejarah sepanjang perjalanan transformasi untuk memastikan bahwa mereka berada di jalan yang benar.
Transformasi bisnis terkadang dianggap identik dengan transformasi digital hanya karena begitu banyak hal yang perlu diubah oleh bisnis terkait dengan teknologi baru6 (tautan berada di luar ibm.com). Transformasi bisnis Netflix terjadi ketika mereka beralih dari penyedia DVD konten pihak ketiga menjadi produser dan streamer hiburan. Untuk melakukannya, mereka perlu pindah ke cloud dan berinvestasi besar-besaran dalam produksi konten.
Transformasi bisnis modern akan semakin banyak menggunakan kemajuan teknologi seperti otomatisasi, AI, dan machine learning (ML) untuk meningkatkan alur kerja, membuat karyawan lebih efisien, dan meningkatkan kecepatan waktu mencapai pasar. Banyak dari teknologi ini membantu mendorong penghematan biaya. Dalam contoh lain, Anthem bertransisi dari sistem lama ke komputasi cloud dengan berinvestasi dalam AI untuk mengotomatiskan proses inti dan menggunakan analitik prediktif untuk membangun infrastruktur yang lebih tangguh dan mampu melakukan penyembuhan mandiri. Hasilnya, terjadi pengurangan 25% dalam jumlah insiden sistem prioritas tinggi, yang secara signifikan meningkatkan waktu kerja dan keandalan sistem.
Bisnis harus memperhatikan elemen manusia dalam transformasi bisnis. Sangat mungkin bahwa organisasi akan menemukan karyawan atau kelompok karyawan yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk tujuan transformasi yang dimaksud. Eksekutif dan pemimpin SDM harus memetakan opsi apa yang mereka miliki untuk karyawan ini, termasuk pelatihan ulang atau penempatan kembali ke area bisnis lainnya.
Transformasi bisnis dimaksudkan sebagai latihan yang bijaksana. Tidak ada gunanya mengabaikan tujuan strategis perusahaan dan mengejar tren pasar demi mengejar peluang baru yang mungkin merugikan keuntungan perusahaan. Di setiap tahap perjalanan, mereka harus mempertimbangkan ekspektasi pelanggan. Mereka harus bertanya, “Apakah transformasi ini pada akhirnya akan memberikan nilai bagi pelanggan?”
Transformasi bisnis membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, organisasi harus membuat studi kasus dan menggunakan metrik untuk mengukur seberapa efektif pendekatan mereka. Dengan cara ini, mereka dapat memperbaiki operasi bisnis mereka atau memperluas keberhasilan mereka ke area baru. Ada beberapa KPI yang dapat dipantau organisasi untuk setiap titik fokus utama transformasi bisnis.
