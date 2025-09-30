Diterbitkan: 16 November 2023
Kontributor: Keith O'Brien, Amanda Downie
Pengalaman karyawan adalah pendekatan manajemen bakat holistik yang diambil organisasi untuk memastikan karyawan mereka memiliki dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil dan berkembang di tempat kerja.
Pengalaman karyawan mencakup segala hal, mulai dari cara karyawan dilatih dan dirawat hingga ruang kerja fisik mereka serta teknologi dan layanan yang mereka gunakan untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka di tempat kerja. Pengalaman karyawan ini telah menjadi komponen yang semakin penting dalam setiap tahap siklus hidup karyawan, mulai dari saat perekrutan hingga saat karyawan meninggalkan organisasi.
Hal ini terutama terlihat selama pandemi COVID-19, ketika para karyawan beralih ke pekerjaan jarak jauh. Pandemi menciptakan stres dan kesepian tambahan bagi karyawan, dan lebih banyak orang meninggalkan dunia kerja atau "berhenti diam." 1 Ini memiliki dampak besar pada keterlibatan karyawan.
Gallup melaporkan bahwa 32% karyawan aktifterlibat2 di tempat kerja, angka yang terus menurun sejak pandemi. Seperti yang diuraikan dalam survei tersebut, hampir 75% karyawan di organisasi terbaik di kelasnya saat ini dicap sebagai karyawan yang terlibat. Berdasarkan hal ini, para pemimpin bisnis melihat bahwa organisasi yang memprioritaskan pengalaman karyawan akan mengalami pengembalian investasi yang lebih tinggi pada karyawan mereka.
Seperti halnya banyak topik serupa, beberapa organisasi menggunakan pengalaman karyawan dan keterlibatan karyawan secara bergantian. Tetapi ada sedikit perbedaan.
Pengalaman karyawan mencakup hubungan holistik yang dimiliki perusahaan dan karyawan di seluruh siklus hidup karyawan. Keterlibatan karyawan lebih sempit berfokus pada hubungan dengan karyawan, memastikan mereka bahagia di tempat kerja dan berkomitmen pada pekerjaan mereka. Oleh karena itu, keterlibatan karyawan sering dianggap sebagai komponen pengalaman karyawan.
Secara historis, organisasi telah menangani pengalaman karyawan dengan berfokus pada tunjangan seperti kenaikan gaji dan bonus, makanan dan kopi gratis, serta tamasya untuk menunjukkan apresiasi mereka kepada karyawan. Namun, semakin banyak karyawan yang berjuang untuk mendapatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi serta kekhawatiran tentang memiliki keahlian yang tepat untuk tetap kompetitif di dunia yang digerakkan oleh teknologi.
Meskipun organisasi telah meremehkan tunjangan baru-baruini3 karena ingin memangkas biaya, mereka juga perlu mencari cara lain untuk menghasilkan keterlibatan karyawan yang kuat yang lebih selaras dengan kebutuhan karyawan yang terus meningkat. Organisasi modern semakin berfokus untuk memberikan pengalaman positif bagi karyawan, seperti memberi mereka hari kesehatan mental, cuti berbayar tanpa batas, program kesehatan, dan layanan penitipan anak.
Organisasi dengan budaya perusahaan yang kuat dan minat yang besar terhadap kesejahteraan pekerja cenderung berfokus untuk menciptakan pengalaman karyawan yang positif di lingkungan kerja. Dengan menciptakan pengalaman karyawan yang luar biasa, organisasi dan departemen sumber daya manusia (SDM) dapat meningkatkan keterlibatan karyawan.
Ada hubungan langsung antara peningkatan pengalaman karyawan dan kinerja bisnis. Penelitian McKinsey menemukan4 pekerja yang melaporkan pengalaman karyawan positif memiliki tingkat keterlibatan 16x dan hampir 8x kemungkinan tinggal di organisasi daripada mereka yang memiliki pengalaman negatif.
Tim SDM dan pemimpin SDM telah lama memprioritaskan strategi pengalaman karyawan, namun mereka mendapat dukungan dari para eksekutif lebih dari sebelumnya. Para pemimpin bisnis yang cerdas memahami bahwa karyawan adalah fondasi perusahaan mereka dan sering kali menjadi sumber keunggulan kompetitif mereka. Munculnya kepemimpinan otentik berarti bahwa organisasi lebih fokus untuk melayani karyawan mereka, daripada meminta karyawan mereka untuk melayani organisasi. Membalikkan pendekatan tradisional ini membuat karyawan merasa lebih menjadi bagian dari strategi dan kesuksesan organisasi. Dan para eksekutif tersebut mengetahui bahwa karyawan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil bisnis.
Karyawan semakin terbuka untuk meninggalkan organisasi yang tidak memberikan apa yang mereka butuhkan. Memenuhi kebutuhan karyawan, komponen inti dari pengalaman karyawan yang positif, merupakan cara yang bagus untuk memastikan karyawan senang dan tetap berada di organisasi. Organisasi tidak boleh kehilangan karyawan, terutama bakat terbaik, karena tidak mendengarkan mereka atau menyediakan alat yang tepat. Meskipun estimasi bervariasi, Gallup telah menempatkan biaya penggantiankaryawan5 dari 50% menjadi 200% dari gaji tahunan karyawan.
Di tempat kerja, karyawan mengalami kelelahan, serangan mikro, dan pemicu stres lainnya, serta ketidakpastian tentang posisi atau peluang pertumbuhan mereka. Hanya setengah dari karyawan yang disurvei oleh Gallup merasa bahwa mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka di tempat kerja. Saat ini, karyawan lebih vokal tentang apa yang mereka harapkan dan butuhkan dari perusahaan mereka. Organisasi-organisasi terkemuka telah menanggapi umpan balik tersebut dengan serius dan memberikan fokus yang lebih besar untuk menyelesaikan beberapa masalah tersebut.
Strategi pengalaman karyawan harus memperhitungkan setiap langkah perjalanan karyawan, dari saat mereka bergabung dengan organisasi hingga saat mereka meninggalkannya. Berikut adalah beberapa inisiatif pengalaman karyawan yang paling penting karena mungkin terjadi selama perjalanan karyawan:
Organisasi-organisasi terkemuka memuji inisiatif pengalaman karyawan mereka, terutama saat bertemu dengan kandidat potensial. Dengan menunjukkan kehangatan dan bertanya tentang minat dan ketertarikan kandidat, personil HRD organisasi memberi sinyal kepada calon karyawan-dan jaringan sosial karyawan tersebut, bahwa mereka menganggap serius pengalaman karyawan tersebut.
Area utama untuk pengalaman karyawan adalah bagaimana Anda membawa karyawan baru ke dalam organisasi Anda. Memulai pengalaman karyawan yang positif selama proses perekrutan memungkinkan karyawan baru merasa langsung disambut dan yakin bahwa mereka tahu bagaimana cara unggul.
Organisasi bertanggung jawab untuk memastikan karyawan mereka memiliki keterampilan yang tepat untuk memenuhi tanggung jawab pekerjaan mereka. Komponen kuncinya adalah pengembangan profesional. Memberikan pelatihan, peningkatan keterampilan, pembinaan, pembelajaran mandiri, dan inisiatif pengembangan bakat lainnya yang membantu karyawan mengembangkan keahlian mereka.
Penting untuk mengetahui bagaimana perasaan karyawan terhadap pekerjaan mereka dan organisasi. Survei ini, yang juga disebut survei pengalaman karyawan, dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk melacak bagaimana pengalaman karyawan berubah. Melacak hal-hal seperti kepuasan karyawan dari waktu ke waktu adalah hal yang penting, karena bisa jadi ada masalah yang lebih besar yang tidak dilaporkan tanpa data. Survei singkat, survei templat cepat dengan beberapa pertanyaan yang tetap sama, dapat membantu melacak keterlibatan, sentimen, dan perspektif dari waktu ke waktu.
Di sinilah organisasi membantu karyawan dengan memberi tahu mereka bidang-bidang di mana mereka unggul dan bidang-bidang di mana mereka dapat meningkatkannya. Manajemen kinerja adalah untuk karyawan dan juga untuk organisasi. Karyawan mendambakan pemahaman tentang keunggulan mereka saat ini dan mengetahui bagaimana mereka dapat meningkatkannya.
Organisasi-organisasi terbaik tidak menunggu hingga periode tinjauan resmi atau survei triwulanan untuk fokus pada pengalaman karyawan. Setiap titik kontak dengan karyawan menawarkan kesempatan waktu nyata untuk membangun pengalaman karyawan. Selain itu, manajer harus mencoba untuk menyadari adanya masalah dari luar tempat kerja yang dapat memengaruhi kinerja dan mengatasinya dengan karyawan untuk melihat bagaimana organisasi dapat membantu.
Bahkan karyawan yang keluar pun dapat membantu organisasi memperkuat pengalaman karyawannya. Tanya jawab yang jujur dengan karyawan yang keluar dapat membantu mengidentifikasi area masalah yang berdampak negatif pada pengalaman mereka di organisasi.
Berfokus pada pengalaman karyawan yang luar biasa dapat membantu organisasi mencapai beberapa tujuan terpenting mereka.
Karyawan yang bahagia lebih mungkin untuk bertahan dengan organisasi yang telah mempekerjakan mereka. Meminimalkan pergantian karyawan adalah prioritas utama bagi setiap organisasi yang ingin menghindari biaya yang tidak perlu.
Karyawan yang percaya diri, merasa puas dalam pekerjaan mereka dan merasa didukung oleh pemimpin mereka lebih mungkin untuk membawa ide-ide baru dan kreatif ke dalam bisnis.
Banyak karyawan yang berada di garis depan keterlibatan pelanggan. Karyawan yang terlibat lebih mungkin meningkatkan kepuasan pelanggan karena mereka merasa lebih baik tentang organisasi dan eksekutif tempat mereka bekerja.
Karyawan di organisasi yang berkomitmen terhadap pengalaman karyawan yang positif cenderung bekerja lebih keras untuk organisasi mereka. Pada gilirannya, peningkatan produktivitas karyawan sering kali mengarah pada hasil bisnis yang lebih baik, termasuk peningkatan profitabilitas.
Menciptakan strategi pengalaman karyawan yang komprehensif memang memiliki beberapa tantangan yang harus diatasi oleh organisasi untuk mencapai kesuksesan.
Meminta karyawan untuk melaporkan sendiri perspektif mereka kepada atasan mereka, meskipun secara anonim, terkadang dapat mewarnai data. Karyawan mungkin waspada bahwa organisasi akan dapat melacak tanggapan mereka terhadap mereka, sehingga membuat mereka kurang jujur.
Mengidentifikasi apakah sebuah organisasi memberikan pengalaman yang baik bagi karyawannya bisa jadi sulit, terutama ketika sulit untuk mengetahui apakah seorang karyawan benar-benar bahagia dalam pekerjaannya. Penting untuk mengajukan pertanyaan yang tepat kepada karyawan dan melacak metrik utama.
Pengusaha perlu menyeimbangkan dengan bertanya kepada karyawan mereka bagaimana keadaan mereka dengan menghormati privasi mereka. Seorang karyawan yang terpengaruh oleh sesuatu di luar pekerjaan dapat menjadi tantangan bagi manajer mana pun. Penting untuk menyeimbangkan privasi yang menghormati dengan mendapatkan informasi yang cukup sehingga majikan dapat menawarkan dukungan terbaik.
Pengalaman karyawan bukanlah inisiatif yang dilakukan satu kali saja. Pengalaman karyawan ini membutuhkan investasi, penilaian ulang, dan pembaruan yang konstan. Organisasi harus terus memantau inisiatif pengalaman karyawan mereka.
