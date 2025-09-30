Seperti halnya banyak topik serupa, beberapa organisasi menggunakan pengalaman karyawan dan keterlibatan karyawan secara bergantian. Tetapi ada sedikit perbedaan.



Pengalaman karyawan mencakup hubungan holistik yang dimiliki perusahaan dan karyawan di seluruh siklus hidup karyawan. Keterlibatan karyawan lebih sempit berfokus pada hubungan dengan karyawan, memastikan mereka bahagia di tempat kerja dan berkomitmen pada pekerjaan mereka. Oleh karena itu, keterlibatan karyawan sering dianggap sebagai komponen pengalaman karyawan.

Secara historis, organisasi telah menangani pengalaman karyawan dengan berfokus pada tunjangan seperti kenaikan gaji dan bonus, makanan dan kopi gratis, serta tamasya untuk menunjukkan apresiasi mereka kepada karyawan. Namun, semakin banyak karyawan yang berjuang untuk mendapatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi serta kekhawatiran tentang memiliki keahlian yang tepat untuk tetap kompetitif di dunia yang digerakkan oleh teknologi.

Meskipun organisasi telah meremehkan tunjangan baru-baruini3 karena ingin memangkas biaya, mereka juga perlu mencari cara lain untuk menghasilkan keterlibatan karyawan yang kuat yang lebih selaras dengan kebutuhan karyawan yang terus meningkat. Organisasi modern semakin berfokus untuk memberikan pengalaman positif bagi karyawan, seperti memberi mereka hari kesehatan mental, cuti berbayar tanpa batas, program kesehatan, dan layanan penitipan anak.

Organisasi dengan budaya perusahaan yang kuat dan minat yang besar terhadap kesejahteraan pekerja cenderung berfokus untuk menciptakan pengalaman karyawan yang positif di lingkungan kerja. Dengan menciptakan pengalaman karyawan yang luar biasa, organisasi dan departemen sumber daya manusia (SDM) dapat meningkatkan keterlibatan karyawan.