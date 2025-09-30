Apa yang dimaksud dengan pengembangan talenta?

Organisasi perlu berinvestasi dalam peluang pengembangan talenta demi memastikan karyawan mereka mempelajari hal yang mereka butuhkan untuk meraih sukses. Pengembangan talenta, yang juga dikenal sebagai pengembangan karyawan, mencakup pengalaman mempelajari skill keras, seperti bahasa pengodean, otomatisasi pemasaran, atau memahami kepatuhan terhadap regulasi. Pengembangan talenta juga mencakup skill lunak seperti kepemimpinan, bekerja dalam tim, atau memahami cara mengenali rekan kerja yang sedang menghadapi masalah pekerjaan atau kesehatan mental.

Organisasi tidak hanya berinvestasi dalam program-program strategis untuk mendukung karyawan mereka, tetapi juga mencari peluang pembelajaran di mana pun mereka berada. Organisasi yang menerapkan strategi pengembangan talenta secara menyeluruh dapat menawarkan insentif bagi karyawan untuk mempelajari skill tambahan di waktu luang mereka.

Contoh umum dari insentif ini adalah tunjangan kelas untuk membayar seluruh atau sebagian dana pendidikan berkelanjutan atau program pascasarjana. Insentif lain termasuk menghadirkan pembicara tamu untuk membahas topik non-inti, misalnya bagaimana atlet membuat keputusan atau bagaimana seorang wirausahawan mengembangkan jenis bisnis yang berbeda.



Dalam strategi pengembangan talenta yang komprehensif, tim sumber daya manusia berkoordinasi dengan pimpinan eksekutif untuk menetapkan kompetensi inti yang diperlukan bagi karyawan lama dan baru. Organisasi sebaiknya melaksanakan proses ini sedini mungkin dan menyempurnakannya seiring dengan perubahan pekerjaan dan skill. Hal tersebut harus menjadi komponen penting dari siklus pengembangan karyawan yang ada, serta menjadi bagian dari proses orientasi untuk karyawan baru.

Dengan berfokus pada pengembangan talenta, organisasi dapat membangun tenaga kerja yang gesit dan adaptif yang siap menghadapi dampak teknologi, kerja virtual dan hybrid, serta tren masa depan lainnya terhadap karier mereka.