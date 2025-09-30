Apa yang dimaksud dengan peningkatan skill?

Meskipun konsep peningkatan skill relevan di berbagai industri, konsep ini sangat penting di sektor TI, karena perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan.

Mengatasi kesenjangan skill merupakan masalah yang mendesak. Menurut Future of Jobs Report 2023 dari World Economic Forum, 85 juta pekerjaan diperkirakan akan tergantikan oleh otomatisasi pada tahun 2025, dan 40% skill inti akan berubah bagi para pekerja.1 Ketika perusahaan kesulitan menemukan talenta baru yang memiliki skill khusus, hal ini sering kali menyebabkan posisi kosong, penundaan proyek, dan hilangnya bisnis. Untuk itu, upskilling menawarkan solusi transformatif dengan mengembangkan skill karyawan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa depan.



Peningkatan skill sering kali bermanfaat bagi pemberi kerja dan karyawan. Bagi perusahaan, ini adalah strategi yang hemat biaya—mengangkat orang secara internal sering kali terbukti lebih ekonomis dan efisien daripada mencari karyawan dari luar.1 Kandidat internal juga sudah paham budaya dan proses perusahaan, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk lebih mudah berintegrasi ke dalam peran dan tanggung jawab yang baru. Singkatnya, peningkatan skill memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan dan menunjukkan komitmen mereka terhadap talenta yang baik.



Bagi karyawan, inisiatif peningkatan skill merupakan bukti nilai mereka dalam organisasi. Perusahaan berinvestasi dalam pertumbuhan mereka, menyediakan jalan untuk kemajuan karier(dan gaji yang lebih tinggi), meningkatkan kepuasan kerja, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada minat karyawan terhadap program-program semacam itu. Survei Gaji Data/AI 2021 dari O'Reilly menemukan bahwa 64% responden berpartisipasi dalam pelatihan atau memperoleh sertifikasi pada tahun lalu, dengan 31% di antaranya menghabiskan lebih dari 100 jam dalam program pelatihan, mulai dari program pascasarjana hingga membaca posting blog.2

