Apa itu manajemen sumber daya manusia (MSDM)?

Organisasi yang bergantung pada karyawan untuk mencapai tujuan mereka mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan skill inti yang dibutuhkan staf mereka untuk memberikan hasil. Manajemen sumber daya manusia membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam kemampuan karyawan dan memfokuskan upaya rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menggunakan praktik-praktik MSDM dapat membantu menciptakan budaya organisasi yang kuat yang mendorong pengembangan karyawan dan komitmen terhadap tujuan perusahaan. Karyawan memiliki kendali lebih besar atas karier mereka dan didorong untuk mendedikasikan skill dan bakat mereka kepada perusahaan untuk jangka panjang.