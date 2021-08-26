Apa itu manajemen sumber daya manusia (MSDM)?

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah seperangkat praktik dan alat yang digunakan untuk menarik, merekrut, melatih, mengembangkan, mengelola, dan mempertahankan karyawan untuk mencapai tujuan bisnis.
Organisasi yang bergantung pada karyawan untuk mencapai tujuan mereka mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan skill inti yang dibutuhkan staf mereka untuk memberikan hasil. Manajemen sumber daya manusia membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam kemampuan karyawan dan memfokuskan upaya rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Menggunakan praktik-praktik MSDM dapat membantu menciptakan budaya organisasi yang kuat yang mendorong pengembangan karyawan dan komitmen terhadap tujuan perusahaan. Karyawan memiliki kendali lebih besar atas karier mereka dan didorong untuk mendedikasikan skill dan bakat mereka kepada perusahaan untuk jangka panjang.
Manajemen sumber daya manusia berfokus pada penambahan nilai bagi karyawan organisasi sehingga mereka dapat memberikan hasil terbaik. Ini mencakup fungsi sumber daya manusia, kompensasi dan bidang kunci lainnya yang penting untuk visi dan misi perusahaan. MSDM menyediakan proses untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi staf perusahaan, memberikan strategi keseluruhan untuk memandu penarikan bakat, perekrutan, orientasi dan pelatihan, administrasi tunjangan, dan pelaporan.
Pengelolaan SDM memelihara karyawan untuk mengembangkan skill baru dan meningkatkan kinerja kerja mereka. Proses ini dimulai saat kandidat pertama kali berinteraksi dengan perusahaan dan tidak pernah benar-benar berakhir.
Salah satu aspek terpenting dalam manajemen sumber daya manusia adalah menarik dan mempekerjakan talenta yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Sistem ini menyediakan alat yang dibutuhkan departemen sumber daya manusia untuk memposisikan organisasi sebagai tempat kerja yang ideal bagi karyawan dan merampingkan proses rekrutmen.
Mengelola sumber daya manusia membutuhkan orientasi karyawan baru yang efektif. Program ini memperkenalkan mereka pada budaya perusahaan, persyaratan kerja dan ekspektasi, serta menciptakan lingkungan yang membantu mereka menyesuaikan diri dengan peran mereka. Fungsi lain dari MSDM adalah melatih karyawan untuk memberikan kinerja terbaik bagi organisasi.
MSDM dapat membantu Anda menyederhanakan tugas yang rumit dalam mengelola tunjangan tenaga kerja Anda dan membuat perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi lebih mudah bagi karyawan Anda. Atur rencana tunjangan Anda sekali saja, sehingga pendaftaran dan pemotongan dapat dilakukan di seluruh sistem.
Mengelola jadwal, jam kerja, dan waktu istirahat sangat penting untuk akurasi dan kepatuhan penggajian. Proses MSDM yang tepat dapat mempermudah pelacakan dan pengelolaan jam kerja, pengajuan cuti dan persyaratan keamanan, serta mengotomatiskan penggajian Anda.
MSDM dapat menawarkan aplikasi layanan mandiri dan sistem pelacakan untuk waktu dan kehadiran, pemberian layanan termasuk meja bantuan SDM, portal intranet, layanan mandiri karyawan dan layanan mandiri manajer.
Manajemen sumber daya manusia menawarkan database insight yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu organisasi menambah nilai bagi karyawan mereka. Data dari tinjauan kinerja, klaim tunjangan karyawan, skill, tingkat turnover, dan statistik lainnya dapat membantu menyesuaikan praktik-praktik mereka untuk meningkatkan lingkungan kerja dan mencapai tujuan.
Manfaat terbesar dari manajemen sumber daya manusia adalah bahwa hal itu memungkinkan organisasi untuk mendapatkan nilai maksimal dari karyawan mereka. MSDM menyederhanakan tugas-tugas sumber daya manusia dan menawarkan beberapa manfaat lain, termasuk mencocokkan karyawan yang tepat dengan pekerjaan yang tepat, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan ROI serta meningkatkan pengembangan karyawan.
Organisasi dapat mencocokkan karyawan dengan posisi di mana mereka dapat menggunakan skill dan bakat mereka. MSDM menyediakan proses yang dapat mengidentifikasi kekuatan dan kompetensi individu karyawan dan mencocokkannya dengan peran terbaik.
Dengan berinvestasi dalam pelatihan yang mengembangkan kemampuan khusus, organisasi perlu mencapai tujuannya. Manajemen sumber daya manusia membantu meningkatkan produktivitas. Hal ini juga meningkatkan efisiensi karena sistem ini menempatkan karyawan pada peran yang memungkinkan mereka untuk melakukan yang terbaik.
MSDM dapat mempercepat proses sumber daya manusia dengan mengkonsolidasikan sistem SDM yang berbeda, menggunakan analitik untuk keputusan tenaga kerja yang lebih cerdas dan mengotomatisasi proses manual secara global dan lokal.
Sistem manajemen sumber daya manusia yang efisien dapat meningkatkan manajemen kinerja untuk menyederhanakan proses, mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan laba atas investasi (ROI).
Fungsi lain dari manajemen sumber daya manusia adalah memberikan pelatihan yang memadai untuk membantu karyawan memberikan kinerja terbaik mereka dan merencanakan masa depan mereka. Ini mengidentifikasi kesenjangan kemampuan melalui pelatihan, survei, tinjauan kinerja dan sumber masukan lainnya.
Perangkat lunak MSDM, terkadang disebut sistem informasi sumber daya manusia (HRIS) atau sistem manajemen sumber daya manusia (HRMS), adalah aplikasi teknologi yang dapat membantu perusahaan mengelola dan membina karyawan mereka. Perangkat lunak ini dapat menyatukan perencanaan bakat, manajemen, dan analitik dalam satu sistem.
Perangkat lunak MSDM menangani proses SDM di seluruh perusahaan, yang ditujukan untuk meningkatkan ROI sumber daya manusia. HRIS berfokus pada data dan proses untuk anggota staf individu daripada seluruh tenaga kerja, sementara HRMS dapat menyediakan serangkaian fitur perangkat lunak HR yang komprehensif. Paket ini dapat mencakup HRIS lengkap dengan kemampuan MSDM, manajemen waktu dan penggajian, dengan opsi untuk mengintegrasikan semua proses HR dan MSDM dalam HRMS.
Perangkat lunak Manajemen Sumber Daya Manusia menyediakan kemampuan organisasi yang kuat dan alat-alat lain yang meningkatkan efisiensi organisasi. Menerapkan solusi MSDM yang tangguh dapat membantu Anda merampingkan tugas-tugas SDM, mengakses data real-time, menghindari penalti kepatuhan, meningkatkan keamanan, dan menyempurnakan pelaporan.
Perangkat lunak yang tepat memungkinkan bisnis untuk merampingkan tugas, meningkatkan efisiensi secara keseluruhan, menyediakan akses sesuai permintaan ke informasi terkait SDM, meningkatkan tunjangan karyawan, dan mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan penting.
Perangkat lunak MSDM dapat mengintegrasikan seluruh fungsi dan menyediakan akses real-time ke data. Sistem ini menggunakan cloud untuk menawarkan efisiensi dan mobilitas, sehingga Anda dapat mengakses analisis data yang tepat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
Penting untuk mematuhi peraturan kepatuhan untuk menghindari hukuman dan denda besar. Perangkat lunak kepatuhan MSDM mengotomatiskan alur kerja, daftar periksa, pelaporan, pengarsipan, dan dokumentasi yang diperlukan untuk membantu bisnis Anda tetap patuh.
Solusi MSDM dapat meningkatkan keamanan bisnis Anda dengan mengurangi jumlah dokumen dan risiko keamanan terkait. Sistem ini dapat mencakup protokol keamanan yang ketat dengan hak akses yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Anda.
Dengan solusi terintegrasi, Anda bisa melacak informasi karyawan dan membuat laporan yang memberikan informasi yang bisa ditindaklanjuti untuk pengambilan keputusan. Laporan sering dapat diekspor dalam beberapa opsi jenis file.
