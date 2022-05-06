Apa itu manajemen aset IT (ITAM)?

Manajemen aset TI (ITAM) adalah pelacakan menyeluruh dan pengelolaan aset TI untuk memastikan bahwa setiap aset digunakan, dipelihara, ditingkatkan, dan dibuang dengan benar pada akhir siklus hidupnya.
ITAM melibatkan penggunaan data keuangan, kontrak dan inventaris untuk melacak dan membuat keputusan strategis tentang aset TI. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya TI digunakan secara efisien dan efektif. ITAM juga membantu mengoptimalkan biaya dengan mengurangi jumlah total aset yang digunakan dan memperpanjang umur aset tersebut, menghindari peningkatan yang mahal. Bagian penting dari ITAM adalah memahami total biaya kepemilikan dan menemukan cara untuk mengoptimalkan penggunaan aset.
Aset teknologi informasi (TI) adalah setiap informasi atau data, perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan organisasi dalam menjalankan operasi bisnisnya. Aset perangkat keras mencakup peralatan komputasi fisik seperti server fisik di pusat data, komputer desktop, perangkat mobile, laptop, keyboard, dan printer. Di sisi lain, aset perangkat lunak mencakup aplikasi yang lisensinya biasanya dikeluarkan per pengguna atau mesin, serta sistem perangkat lunak dan basis data yang dibangun menggunakan sumber daya sumber terbuka. Aset perangkat lunak juga mencakup aset berbasis cloud, seperti aplikasi Software-as-a-Service (SaaS).
Proses manajemen aset TI (ITAM) biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:
Setiap aset TI memiliki siklus hidup yang terbatas. Manajemen aset TI (ITAM) adalah tentang mengelola siklus hidup aset untuk memastikan produktivitas maksimum. Meskipun setiap organisasi dapat menentukan tahapan siklus hidup yang unik, siklus hidup aset TI umumnya mencakup tahapan berikut:
Manajemen aset TI yang efisien (ITAM) dapat membantu organisasi membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Beberapa manfaat utama termasuk yang berikut:
Seiring dengan pertumbuhan aset TI organisasi, mengelolanya melalui sistem manual, berbasis kertas atau spreadsheet menjadi tidak praktis. Perangkat lunak manajemen aset TI (IT Asset Management (ITAM)) adalah aplikasi terpusat yang digunakan untuk manajemen dan pelacakan siklus hidup aset.
Solusi perangkat lunak manajemen aset TI biasanya mencakup fitur yang memberi organisasi kontrol yang lebih baik terhadap lingkungan TI mereka dan memungkinkan mereka untuk melacak aset lokal dan di cloud:
Sementara manajemen aset TI adalah tentang mengelola aset TI sepanjang siklus hidupnya, manajemen layanan TI (ITSM) adalah tentang mengelola dan memberikan layanan TI.
Manajemen layanan TI adalah proses mengelola layanan TI dalam suatu organisasi. Manajemen layanan ini mencakup banyak komponen, mulai dari perencanaan dan penerapan layanan TI hingga pemantauan dan audit untuk memastikan layanan tersebut berjalan dengan lancar dan efisien. Layanan TI mencakup dukungan meja bantuan dan meja layanan (seperti memandu pengguna tentang cara mengubah kata sandi atau kemampuan layanan mandiri) dan prosedur manajemen perubahan, yang melibatkan penanganan perubahan infrastruktur TI secara efisien.
Tujuan manajemen layanan TI adalah untuk menyediakan layanan TI yang andal dan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna akhir, termasuk pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. ITSM bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kualitas layanan.
IT Infrastructure Library (ITIL) dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk memberikan ITSM. Solusi ini adalah perpustakaan yang menyediakan praktik terbaik dan kerangka kerja untuk ITSM yang efisien. Versi ITIL terbaru, ITIL 4, terdiri dari lima volume, yaitu, Strategi Layanan, Desain Layanan, Transisi Layanan, Operasi Layanan, dan Peningkatan Layanan Berkelanjutan, yang memerinci 34 praktik ITSM.
Di satu sisi, ITSM mencakup ITAM. Manajemen aset dan konfigurasi adalah salah satu dari sekian banyak proses ITSM, dan CMDB-yang merupakan alat khusus untuk proses ini, adalah tempat penyimpanan terpusat aset TI organisasi dan hubungan di antara mereka.
