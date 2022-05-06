Apa itu manajemen aset IT (ITAM)?

Sementara manajemen aset TI adalah tentang mengelola aset TI sepanjang siklus hidupnya, manajemen layanan TI (ITSM) adalah tentang mengelola dan memberikan layanan TI.

Manajemen layanan TI adalah proses mengelola layanan TI dalam suatu organisasi. Manajemen layanan ini mencakup banyak komponen, mulai dari perencanaan dan penerapan layanan TI hingga pemantauan dan audit untuk memastikan layanan tersebut berjalan dengan lancar dan efisien. Layanan TI mencakup dukungan meja bantuan dan meja layanan (seperti memandu pengguna tentang cara mengubah kata sandi atau kemampuan layanan mandiri) dan prosedur manajemen perubahan, yang melibatkan penanganan perubahan infrastruktur TI secara efisien.

Tujuan manajemen layanan TI adalah untuk menyediakan layanan TI yang andal dan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan bisnis dan pengguna akhir, termasuk pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. ITSM bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kualitas layanan.

IT Infrastructure Library (ITIL) dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk memberikan ITSM. Solusi ini adalah perpustakaan yang menyediakan praktik terbaik dan kerangka kerja untuk ITSM yang efisien. Versi ITIL terbaru, ITIL 4, terdiri dari lima volume, yaitu, Strategi Layanan, Desain Layanan, Transisi Layanan, Operasi Layanan, dan Peningkatan Layanan Berkelanjutan, yang memerinci 34 praktik ITSM.

Di satu sisi, ITSM mencakup ITAM. Manajemen aset dan konfigurasi adalah salah satu dari sekian banyak proses ITSM, dan CMDB-yang merupakan alat khusus untuk proses ini, adalah tempat penyimpanan terpusat aset TI organisasi dan hubungan di antara mereka.