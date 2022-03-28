Apa itu meja bantuan?

Meja bantuan adalah alat perangkat lunak atau tim agen manusia yang memungkinkan perusahaan untuk mendukung pelanggannya secara real-time.
Meja bantuan melayani dua fungsi utama:
Sistem meja bantuan menyederhanakan permintaan dukungan dalam satu antarmuka. Ini mencakup fitur otomatisasi dan kategorisasi untuk mengatur masalah pelanggan dan mencegah eskalasi. Hal ini memungkinkan agen meja bantuan untuk melakukan referensi silang beberapa keterlibatan untuk dengan cepat memberikan solusi terbaik kepada pengguna akhir.
Meja bantuan secara signifikan meningkatkan pengalaman pengguna (UX) untuk tim dukungan dan pengguna yang mereka layani. Secara khusus, ini meningkatkan produktivitas dukungan TI untuk meningkatkan solusi dan kepuasan pelanggan. Berikut adalah lima aspek dari meja bantuan yang menguntungkan agen dukungan serta pelanggan mereka:
Karena transformasi digital terus meningkat, meja bantuan menjadi sangat penting untuk operasi bisnis besar dan kecil. Oleh karena itu, ekosistem meja layanan harus gesit dan mudah beradaptasi. Berikut adalah tiga skenario di mana meja bantuan modern paling berguna¹:
Seiring berkembangnya meja bantuan, agen dan tim dukungan harus memperluas kemampuan mereka agar tetap efisien. Hal ini mungkin memerlukan peningkatan kolaborasi internal serta memperluas cakupan komunikasi eksternal. Berikut adalah dua cara untuk melengkapi tim dukungan pelanggan Anda demi pertumbuhan departemen dan organisasi²:
Ketika meja bantuan terus tumbuh menonjol dalam ekosistem bisnis saat ini, banyak kesalahpahaman telah muncul. Berikut adalah empat mitos meja bantuan yang harus Anda singkirkan sebelum memulai perjalanan dukungan pelanggan Anda:
Chatbots, dengan kemampuan bahasa canggih seperti pemrosesan bahasa alami asli (NLP) dan natural language understanding (NLU) mendorong masa depan sistem layanan bantuan. Faktanya, sebuah survei baru-baru ini mengungkapkan bahwa 58% pengambil keputusan TI (ITDM) telah mengadopsi chatbot atau sedang dalam proses melakukannya.³
Alat bantu yang muncul seperti agen virtual, kotak peralatan chatbot, agregator otomatisasi, dan chatbot khusus platform menyediakan cakupan meja layanan yang terus-menerus dan penyelesaian masalah yang lebih cepat. Faktanya, chatbot mengurangi Average Handle Time (AHT) sebesar 10%, yang mengurangi biaya terkait dengan manajemen layanan TI (ITSM).¹
Memberikan layanan pelanggan yang konsisten dan cerdas di semua saluran dengan AI percakapan.
Temui chatbot AI bahasa alami yang memahami percakapan manusia dan meningkatkan pengalaman pelanggan.
IBM watsonx Assistant membantu organisasi dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan chatbot AI yang memahami bahasa bisnis, terhubung ke sistem layanan pelanggan yang ada, dan dapat digunakan di mana saja dengan keamanan dan skalabilitas perusahaan. watsonx Assistant mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan menggunakan machine learning untuk menyelesaikan masalah dukungan pelanggan dengan cepat dan efisien.
