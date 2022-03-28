Apa itu meja bantuan?

Chatbots, dengan kemampuan bahasa canggih seperti pemrosesan bahasa alami asli (NLP) dan natural language understanding (NLU) mendorong masa depan sistem layanan bantuan. Faktanya, sebuah survei baru-baru ini mengungkapkan bahwa 58% pengambil keputusan TI (ITDM) telah mengadopsi chatbot atau sedang dalam proses melakukannya.³

Alat bantu yang muncul seperti agen virtual, kotak peralatan chatbot, agregator otomatisasi, dan chatbot khusus platform menyediakan cakupan meja layanan yang terus-menerus dan penyelesaian masalah yang lebih cepat. Faktanya, chatbot mengurangi Average Handle Time (AHT) sebesar 10%, yang mengurangi biaya terkait dengan manajemen layanan TI (ITSM).¹