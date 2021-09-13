Apa Manfaat ChatOps?

Tag
ChatOps adalah komponen yang sedang berkembang dari DevOps dan ITops. Di sini kami menjelaskan bagaimana fungsinya membangun budaya tim dan mempercepat pengembangan perangkat lunak dan resolusi insiden.

Operasi Obrolan (ChatOps) adalah penggunaan klien obrolan dan alat obrolan real-time untuk memfasilitasi pengembangan dan operasi perangkat lunak. Juga dikenal sebagai “kolaborasi berbasis percakapan” atau “DevOps berbasis percakapan”, ChatOps dirancang untuk pengiriman pesan instan yang cepat dan sederhana antara anggota tim pengembangan. Selama pengalaman ChatOps, chatbot menerima perintah bahasa Inggris biasa dan memulai tindakan dengan aplikasi latar belakang (melalui API) untuk mengoptimalkan (operasi TI (ITOps) dan operasi pengembangan (DevOps).

 

 

Apa manfaat dari ChatOps?

Dengan fitur komunikasinya yang luas, ChatOps dirancang untuk menghilangkan silo informasi yang menghambat kolaborasi antar departemen dan pengambilan keputusan proaktif. Sebagai hasilnya, ini memberikan manfaat kepada tim dengan hal-hal berikut:

  • Otomatisasi: Menyediakan deteksi real-time dan eksekusi perintah serta pembaruan konsol.
  • Kolaborasi: Menghilangkan silo dan hambatan komunikasi antara berbagai tim dan departemen.
  • Keterlibatan: Membangun dan mempertahankan budaya tim yang terdistribusi untuk menyelaraskan komunikasi dan pengambilan keputusan.
  • Produktivitas: Meningkatkan proses bisnis melalui penyediaan informasi real-time.
  • Keamanan dan kepatuhan: Menyediakan dokumentasi tugas terkini dan historis untuk meningkatkan keselamatan dan regulasi.
  • Transparansi: Menyelaraskan status proyek komunikasi dan dokumentasi.

Secara individual dan kolektif, manfaat ini pada akhirnya memperkuat DevOps dan ITOps dengan mempercepat komunikasi tim, yang mempersingkat jalur pengembangan dan waktu respons insiden.

Cara menerapkan lingkungan ChatOps

Menerapkan lingkungan ChatOps memerlukan penggunaan jenis alat berikut:

  • Sistem notifikasi untuk mengirim peringatan ke ruang obrolan ketika insiden terjadi.
  • Klien obrolan (misalnya, Slack dan Microsoft Teams) untuk menjalankan perintah yang telah diprogram sebelumnya.
  • Alat DevOps yang sudah ada (terintegrasi ke dalam lingkungan ChatOps) untuk meningkatkan pelacakan tiket dan mengotomatiskan alur kerja remediasi insiden.

Setelah alat ChatOps ini diperoleh, lingkungan yang efisien dapat diimplementasikan dalam tiga tahap:

Tahap 1: Membangun komunikasi

ChatOps memungkinkan tim untuk terlibat dalam percakapan untuk mengatasi masalah, menjelajahi opsi solusi dan kemudian menyetujui resolusi akhir sebelum menawarkannya kepada klien.

Tahap 2: Membentuk grup

ChatOps memungkinkan obrolan grup sederhana serta berbagi tangkapan layar, video masalah, dan file (misalnya, log, konfigurasi, output perintah). Klien ChatOps dapat menyimpan pesan, sehingga siapa pun yang ditambahkan ke grup dapat melihat komunikasi sebelumnya untuk mendapatkan semua informasi terkini.

Tahap 3: Menetapkan saluran

Ketika insiden besar terjadi, beberapa alat obrolan secara otomatis membuat saluran tertentu. Anda juga dapat mengonfigurasi daftar penugasan sehingga anggota tim yang memenuhi syarat secara otomatis diundang untuk bergabung dengan saluran untuk pengembangan solusi.

Praktik terbaik untuk ChatOps

ChatOps adalah komponen berharga dari ITOps dan DevOps, dan sangat penting untuk pengembangan lingkungan TI di masa depan. Berikut ini adalah praktik terbaik untuk implementasi dan penggunaan ChatOps untuk memastikan keberlanjutannya dari waktu ke waktu:

  • Jelajahi opsi platform obrolan: Pilih platform yang memungkinkan konsistensi di seluruh web, mobile, dan desktop.
  • Jelajahi chatbot: Pilih chatbot yang kompatibel dengan aplikasi latar belakang, menerima perintah bahasa Inggris biasa, dan menggunakan koneksi API.
  • Tulis dan terapkan skrip khusus: Integrasikan chatbot dengan aplikasi cloud yang menawarkan backend API untuk penerapan kode.
  • Gunakan skrip dan plugin komunitas: Aktifkan akses chatbot ke manajemen kode sumber, platform integrasi berkelanjutan (CI), pemicu penerapan, dll.
  • Kembangkan konfigurasi Anda: Perluas kemampuan chatbot dan tingkatkan keamanan melalui pembatasan perintah.
  • Ciptakan budaya yang berorientasi chatbot: Demokratisasi penggunaan chatbot, sampaikan manfaatnya dan tampilkan keuntungannya.

Secara keseluruhan, praktik-praktik terbaik ini membantu meningkatkan otomatisasi, meningkatkan transparansi, membangun proses tim dan menciptakan peluang untuk meningkatkan pengembangan perangkat lunak di masa depan.

Contoh penggunaan yang bermanfaat untuk ChatOps

Bergantung pada tahap implementasi yang Anda jalani dan niat Anda dalam membangun lingkungan ChatOps, contoh penggunaan berikut berlaku untuk perusahaan Anda:

  • Kontrol akses dan keamanan: Banyak perusahaan menerapkan ChatOps untuk fitur keterlibatannya yang tangkas. Arsitektur komunikasi yang rumit meningkatkan kontrol akses proyek, yang memungkinkan operasi keamanan obrolan jangka panjang (ChatSecops).
  • Penerapan aplikasi: ChatOps meningkatkan visibilitas alur pengembangan aplikasi di antara tim DevOps. Ini membantu mereka secara kolektif mempertimbangkan opsi penerapan dan mengatur pilihan mereka sesuai pilihan tersebut.
  • Manajemen insiden: Dalam hal deteksi insiden, respons, dan resolusi, ChatOps adalah alat yang sangat berharga. Sepanjang proses penyelesaian, ini membuat tim mendapat informasi dan secara otomatis memperbarui tiket di seluruh alur kerja remediasi mereka.
  • Pengiriman berkelanjutan (CD): ChatOps mengintegrasikan DevOps, ITOps, dan proses otomatisasi ke dalam alur kerja tunggal. Ini menjembatani komunikasi tim, pengembangan pipeline, dan tugas operasional untuk pengiriman aplikasi yang berkelanjutan.

AIOps dan ChatOps

Operasi AI (AIOps) adalah aplikasi dari kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan ITOps dan DevOps. Ini memanfaatkan ChatOps untuk meningkatkan visibilitas data di seluruh lingkungan TI, menganalisis data penting untuk mengidentifikasi insiden dan secara otomatis memberi tahu tim TI tentang masalah, akar penyebab, dan solusi yang direkomendasikan. Kombinasi AIOps dan ChatOps mengoptimalkan komunikasi dan kolaborasi untuk membantu tim menyelesaikan insiden lebih cepat.

Dengan perkiraan ukuran pasar baru-baru ini sebesar 900 juta USD hingga 1,5 miliar USD, AIOps memiliki tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sekitar 15% antara tahun 2020 dan 2025. Pertumbuhan ini memastikan bahwa AIOps dan ChatOps akan Lanjutkan untuk meningkatkan siklus hidup aplikasi dan memungkinkan pengiriman solusi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

Menggunakan machine learning (ML) dan pemrosesan bahasa alami (NLP), IBM Cloud Pak for Watson AIOps mengaitkan data terstruktur dan tidak terstruktur secara real-time untuk mengungkapkan insight tersembunyi guna mengidentifikasi akar penyebab dan merekomendasikan solusi lebih cepat. Insight dan rekomendasi ini kemudian dikirimkan ke ChatOps secara real-time untuk implementasi cepat.

Keuntungan lainnya termasuk yang berikut ini:

  • Integrasi Toolchain: Menghubungkan ke semua platform kolaborasi dan mengirimkan peringatan langsung ke alat komunikasi ChatOps pilihan Anda. 
  • Sentrisitas aplikasi:  Memungkinkan tim untuk mengintegrasikan proses dan mengelolanya secara kolaboratif, yang meningkatkan pengalaman ChatOps dan kecerdasan DevOps.
  • Insight yang dapat ditindaklanjuti: Memberikan insight holistik yang menunjukkan korelasi, kausalitas, dan identifikasi pola. Ini membantu tim memanfaatkan ChatOps untuk memprioritaskan masalah dan proses penyelesaian.
  • Sintesis cerdas: Memberikan pandangan yang jelas tentang anomali, dengan tautan ke sumber yang layak untuk penyelidikan dan resolusi yang lebih cepat. Beberapa tim dapat mengakses data yang sama untuk secara kolaboratif menerapkan solusi yang direkomendasikan.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps adalah alat yang ideal untuk memperbaiki insiden secara proaktif melalui analisis data cepat di seluruh lingkungan TI. Ini memanfaatkan rantai alat ITOps untuk memaksimalkan efisiensi dan ketahanan resolusi. Menggunakan sintesis data, IBM Cloud Pak for Watson AIOps menyediakan tampilan lengkap aplikasi dan lingkungan TI, yang memecah silo untuk mempercepat remediasi.
