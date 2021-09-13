Apa Manfaat ChatOps?

Menerapkan lingkungan ChatOps memerlukan penggunaan jenis alat berikut:

Sistem notifikasi untuk mengirim peringatan ke ruang obrolan ketika insiden terjadi.

untuk mengirim peringatan ke ruang obrolan ketika insiden terjadi. Klien obrolan (misalnya, Slack dan Microsoft Teams) untuk menjalankan perintah yang telah diprogram sebelumnya.

(misalnya, Slack dan Microsoft Teams) untuk menjalankan perintah yang telah diprogram sebelumnya. Alat DevOps yang sudah ada (terintegrasi ke dalam lingkungan ChatOps) untuk meningkatkan pelacakan tiket dan mengotomatiskan alur kerja remediasi insiden.

Setelah alat ChatOps ini diperoleh, lingkungan yang efisien dapat diimplementasikan dalam tiga tahap:

Tahap 1: Membangun komunikasi

ChatOps memungkinkan tim untuk terlibat dalam percakapan untuk mengatasi masalah, menjelajahi opsi solusi dan kemudian menyetujui resolusi akhir sebelum menawarkannya kepada klien.

Tahap 2: Membentuk grup

ChatOps memungkinkan obrolan grup sederhana serta berbagi tangkapan layar, video masalah, dan file (misalnya, log, konfigurasi, output perintah). Klien ChatOps dapat menyimpan pesan, sehingga siapa pun yang ditambahkan ke grup dapat melihat komunikasi sebelumnya untuk mendapatkan semua informasi terkini.

Tahap 3: Menetapkan saluran

Ketika insiden besar terjadi, beberapa alat obrolan secara otomatis membuat saluran tertentu. Anda juga dapat mengonfigurasi daftar penugasan sehingga anggota tim yang memenuhi syarat secara otomatis diundang untuk bergabung dengan saluran untuk pengembangan solusi.