Apa Manfaat ChatOps?

Operasi Obrolan (ChatOps) adalah penggunaan klien obrolan dan alat obrolan real-time untuk memfasilitasi pengembangan dan operasi perangkat lunak. Juga dikenal sebagai “kolaborasi berbasis percakapan” atau “DevOps berbasis percakapan”, ChatOps dirancang untuk pengiriman pesan instan yang cepat dan sederhana antara anggota tim pengembangan. Selama pengalaman ChatOps, chatbot menerima perintah bahasa Inggris biasa dan memulai tindakan dengan aplikasi latar belakang (melalui API) untuk mengoptimalkan (operasi TI (ITOps) dan operasi pengembangan (DevOps).
Dengan fitur komunikasinya yang luas, ChatOps dirancang untuk menghilangkan silo informasi yang menghambat kolaborasi antar departemen dan pengambilan keputusan proaktif. Sebagai hasilnya, ini memberikan manfaat kepada tim dengan hal-hal berikut:
Secara individual dan kolektif, manfaat ini pada akhirnya memperkuat DevOps dan ITOps dengan mempercepat komunikasi tim, yang mempersingkat jalur pengembangan dan waktu respons insiden.
Menerapkan lingkungan ChatOps memerlukan penggunaan jenis alat berikut:
Setelah alat ChatOps ini diperoleh, lingkungan yang efisien dapat diimplementasikan dalam tiga tahap:
ChatOps memungkinkan tim untuk terlibat dalam percakapan untuk mengatasi masalah, menjelajahi opsi solusi dan kemudian menyetujui resolusi akhir sebelum menawarkannya kepada klien.
ChatOps memungkinkan obrolan grup sederhana serta berbagi tangkapan layar, video masalah, dan file (misalnya, log, konfigurasi, output perintah). Klien ChatOps dapat menyimpan pesan, sehingga siapa pun yang ditambahkan ke grup dapat melihat komunikasi sebelumnya untuk mendapatkan semua informasi terkini.
Ketika insiden besar terjadi, beberapa alat obrolan secara otomatis membuat saluran tertentu. Anda juga dapat mengonfigurasi daftar penugasan sehingga anggota tim yang memenuhi syarat secara otomatis diundang untuk bergabung dengan saluran untuk pengembangan solusi.
ChatOps adalah komponen berharga dari ITOps dan DevOps, dan sangat penting untuk pengembangan lingkungan TI di masa depan. Berikut ini adalah praktik terbaik untuk implementasi dan penggunaan ChatOps untuk memastikan keberlanjutannya dari waktu ke waktu:
Secara keseluruhan, praktik-praktik terbaik ini membantu meningkatkan otomatisasi, meningkatkan transparansi, membangun proses tim dan menciptakan peluang untuk meningkatkan pengembangan perangkat lunak di masa depan.
Bergantung pada tahap implementasi yang Anda jalani dan niat Anda dalam membangun lingkungan ChatOps, contoh penggunaan berikut berlaku untuk perusahaan Anda:
Operasi AI (AIOps) adalah aplikasi dari kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan ITOps dan DevOps. Ini memanfaatkan ChatOps untuk meningkatkan visibilitas data di seluruh lingkungan TI, menganalisis data penting untuk mengidentifikasi insiden dan secara otomatis memberi tahu tim TI tentang masalah, akar penyebab, dan solusi yang direkomendasikan. Kombinasi AIOps dan ChatOps mengoptimalkan komunikasi dan kolaborasi untuk membantu tim menyelesaikan insiden lebih cepat.
Dengan perkiraan ukuran pasar baru-baru ini sebesar 900 juta USD hingga 1,5 miliar USD, AIOps memiliki tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sekitar 15% antara tahun 2020 dan 2025. Pertumbuhan ini memastikan bahwa AIOps dan ChatOps akan Lanjutkan untuk meningkatkan siklus hidup aplikasi dan memungkinkan pengiriman solusi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.
Menggunakan machine learning (ML) dan pemrosesan bahasa alami (NLP), IBM Cloud Pak for Watson AIOps mengaitkan data terstruktur dan tidak terstruktur secara real-time untuk mengungkapkan insight tersembunyi guna mengidentifikasi akar penyebab dan merekomendasikan solusi lebih cepat. Insight dan rekomendasi ini kemudian dikirimkan ke ChatOps secara real-time untuk implementasi cepat.
Keuntungan lainnya termasuk yang berikut ini:
IBM Cloud Pak for Watson AIOps adalah alat yang ideal untuk memperbaiki insiden secara proaktif melalui analisis data cepat di seluruh lingkungan TI. Ini memanfaatkan rantai alat ITOps untuk memaksimalkan efisiensi dan ketahanan resolusi. Menggunakan sintesis data, IBM Cloud Pak for Watson AIOps menyediakan tampilan lengkap aplikasi dan lingkungan TI, yang memecah silo untuk mempercepat remediasi.
