Apa itu akurasi data?

Akurasi data mengacu pada seberapa dekat sebuah data mencerminkan nilai dunia nyata yang sebenarnya. Data yang akurat benar, tepat, dan bebas dari kesalahan.



Akurasi data adalah dimensi inti dari kualitas data, di samping kelengkapan data, konsistensi, ketepatan waktu, keunikan, validitas, dan metrik lainnya. Dengan demikian, mencapai akurasi data adalah aspek penting dari manajemen kualitas data, kumpulan praktik untuk mengoptimalkan data organisasi di semua dimensi kualitas.

Mempertahankan akurasi data melibatkan pengidentifikasian dan perbaikan kesalahan, penegakkan aturan validasi data, dan penerapan tata kelola data yang kuat. Kebijakan, standar, dan prosedur yang jelas mengenai pengumpulan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penggunaan data semuanya berkontribusi dalam menjaga akurasi data yang tinggi.

Ketika data akurat, data ini memberikan dasar yang andal untuk pengambilan keputusan berbasis data, baik sebagai sumber daya untuk model machine learning atau memandu kampanye pemasaran. Sebaliknya, data yang tidak akurat dapat menyebabkan keputusan bisnis yang buruk, penurunan kepuasan pelanggan, inefisiensi operasional, dan kerugian finansial.