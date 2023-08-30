Akurasi Data vs Integritas Data: Persamaan dan perbedaan

Akurasi data mengacu pada sejauh mana data benar, tepat, dan bebas dari kesalahan. Dengan kata lain, ini mengukur kedekatan sepotong data dengan nilai sebenarnya. Akurasi data merupakan aspek penting dari kualitas data, karena data yang tidak akurat dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah, layanan pelanggan yang buruk, dan inefisiensi operasional. Pentingnya akurasi data tidak dapat dilebih-lebihkan. Data yang akurat memastikan bahwa keputusan dan strategi ini didasarkan pada dasar yang kuat, meminimalkan risiko konsekuensi negatif yang diakibatkan oleh kualitas data yang buruk. Ada berbagai cara untuk memastikan akurasi data. Validasi data melibatkan pemeriksaan data dari kesalahan, inkonsistensi, dan ketidakakuratan, sering kali menggunakan aturan atau algoritma yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembersihan data melibatkan mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan, inkonsistensi, dan ketidakakuratan dalam kumpulan data. Terakhir, pembuatan profil data melibatkan pemeriksaan kumpulan data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan anomali yang mungkin mengindikasikan ketidakakuratan atau inkonsistensi.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Integritas data adalah pemeliharaan dan jaminan konsistensi, akurasi, dan keandalan data di sepanjang siklus hidupnya. Hal ini memastikan bahwa data tetap tidak berubah dan tidak terganggu dari kondisi aslinya saat dibuat, dikirimkan, atau disimpan. Integritas data sangat penting bagi organisasi untuk mempercayai data yang mereka gunakan untuk pengambilan keputusan, serta untuk mematuhi persyaratan peraturan. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi integritas data, termasuk kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan gangguan yang disengaja. Untuk menjaga integritas data, organisasi menerapkan berbagai proses dan kontrol, seperti validasi data, kontrol akses, pencadangan, dan audit.
Pemeriksaan validasi data membantu mengidentifikasi kesalahan dan inkonsistensi dalam data, sementara kontrol akses membatasi pengguna yang tidak berwenang dari mengakses atau mengubah data. Pencadangan memastikan bahwa data dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan data, dan audit membantu memverifikasi bahwa integritas data telah dipertahankan sepanjang siklus hidupnya.
Integritas data sering kali dicapai melalui penggunaan teknik deteksi dan koreksi kesalahan, seperti checksum, pemeriksaan redundansi siklik, dan tanda tangan digital. Teknik ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin telah terjadi selama transmisi atau penyimpanan data.
Dalam artikel ini:
Akurasi data dan integritas data keduanya merupakan aspek penting dari kualitas data. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan bahwa organisasi dapat mempercayai dan mengandalkan data yang mereka gunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan operasi. Tanpa data yang akurat dan dapat diandalkan, bisnis dapat menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengambilan keputusan yang buruk, penurunan efisiensi, dan peningkatan risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan.
Data yang akurat memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi faktual. Hal ini mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik, strategi yang lebih efektif, dan peningkatan efisiensi operasional. Data yang tidak akurat, di sisi lain, dapat mengakibatkan keputusan yang salah arah, sumber daya yang terbuang, dan potensi kerusakan reputasi organisasi.
Integritas data memastikan bahwa data tetap konsisten, akurat, dan dapat diandalkan di sepanjang siklus hidupnya. Hal ini penting bagi organisasi untuk menjaga kepercayaan pada data mereka, serta untuk mematuhi persyaratan peraturan. Integritas data yang terganggu dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, yang dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan, operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Dalam industri seperti perawatan kesehatan, keuangan, dan manufaktur, pentingnya akurasi data dan integritas data bahkan lebih terasa. Industri ini mengandalkan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk memastikan keselamatan pasien, menjaga stabilitas keuangan, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Kegagalan untuk menjaga akurasi dan integritas data dalam industri ini dapat mengakibatkan konsekuensi yang parah, termasuk kerugian pasien, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi merek.
Akurasi data dan integritas data keduanya merupakan komponen penting dari kualitas data. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kualitas data mencakup berbagai atribut, termasuk akurasi, konsistensi, kelengkapan, dan ketepatan waktu. Data berkualitas tinggi yang akurat, konsisten, dan dapat diandalkan, memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang tepat dan mencapai tujuan mereka.
Mempertahankan keakuratan dan integritas data sangat penting bagi organisasi untuk mematuhi berbagai peraturan dan standar industri. Sebagai contoh, di sektor jasa keuangan, peraturan seperti Sarbanes-Oxley Act dan Basel III mengharuskan organisasi untuk memastikan keakuratan dan integritas data keuangan mereka. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan hukuman yang signifikan, peningkatan pengawasan, dan kerusakan reputasi.
Pelajari lebih lanjut tentang deteksi anomali
Meskipun akurasi data dan integritas data terkait dengan kualitas dan keandalan data, keduanya memiliki definisi yang berbeda:
Meskipun akurasi data dan integritas data memiliki tujuan yang sama, metode yang digunakan untuk mencapainya berbeda.
Metode akurasi data meliputi:
Metode untuk integritas data meliputi:
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya, serta mempercepat analitik dan eksekusi proyek AI.
IBM dinobatkan sebagai Pemimpin selama 19 tahun berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Temukan mengapa kecerdasan data yang didukung AI dan integrasi data sangat penting untuk mendorong kesiapan data terstruktur dan tidak terstruktur, serta mempercepat hasil AI.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi cara IBM Research secara berkala diintegrasikan ke dalam fitur-fitur baru untuk IBM Cloud Pak for Data.
Buat dan kelola pipeline data streaming cerdas melalui antarmuka grafis yang intuitif, yang memfasilitasi integrasi data tanpa batas di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud.
watsonx.data memungkinkan Anda untuk menskalakan analitik dan AI dengan semua data Anda, di mana pun data berada, melalui penyimpanan data yang terbuka, hybrid, dan diatur.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.