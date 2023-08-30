Akurasi Data vs Integritas Data: Persamaan dan perbedaan

Integritas data adalah pemeliharaan dan jaminan konsistensi, akurasi, dan keandalan data di sepanjang siklus hidupnya. Hal ini memastikan bahwa data tetap tidak berubah dan tidak terganggu dari kondisi aslinya saat dibuat, dikirimkan, atau disimpan. Integritas data sangat penting bagi organisasi untuk mempercayai data yang mereka gunakan untuk pengambilan keputusan, serta untuk mematuhi persyaratan peraturan. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi integritas data, termasuk kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan gangguan yang disengaja. Untuk menjaga integritas data, organisasi menerapkan berbagai proses dan kontrol, seperti validasi data, kontrol akses, pencadangan, dan audit.

Pemeriksaan validasi data membantu mengidentifikasi kesalahan dan inkonsistensi dalam data, sementara kontrol akses membatasi pengguna yang tidak berwenang dari mengakses atau mengubah data. Pencadangan memastikan bahwa data dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan data, dan audit membantu memverifikasi bahwa integritas data telah dipertahankan sepanjang siklus hidupnya.

Integritas data sering kali dicapai melalui penggunaan teknik deteksi dan koreksi kesalahan, seperti checksum, pemeriksaan redundansi siklik, dan tanda tangan digital. Teknik ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin telah terjadi selama transmisi atau penyimpanan data.

