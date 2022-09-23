Apa itu kualitas data?

Standar kualitas data memastikan bahwa perusahaan membuat keputusan berbasis data untuk memenuhi sasaran bisnis mereka. Jika masalah data, seperti data duplikat, nilai yang hilang, outlier, tidak ditangani dengan baik, bisnis akan meningkatkan risiko hasil bisnis yang negatif. Menurut laporan Gartner, kualitas data yang buruk menyebabkan kerugian bagi organisasi rata-rata USD 12,9 juta setiap tahun 1. Hasilnya, berbagai alat kualitas data telah muncul untuk mengurangi dampak negatif terkait buruknya kualitas data.

Ketika kualitas data memenuhi standar untuk penggunaan yang dimaksudkan, konsumen data dapat mempercayai data tersebut dan memanfaatkannya untuk meningkatkan pengambilan keputusan, yang mengarah pada pengembangan strategi bisnis baru atau optimalisasi strategi yang sudah ada. Namun, ketika sebuah standar tidak terpenuhi, alat bantu kualitas data memberikan nilai tambah dengan membantu bisnis untuk mendiagnosis masalah data yang mendasarinya. Analisis akar masalah memungkinkan tim untuk memperbaiki masalah kualitas data dengan cepat dan efektif.

Kualitas data tidak hanya menjadi prioritas untuk operasi bisnis sehari-hari; karena perusahaan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi otomatisasi ke dalam alur kerja mereka, data berkualitas tinggi akan sangat penting untuk adopsi yang efektif dari alat-alat ini. Seperti kata pepatah lama, "sampah masuk, sampah keluar", dan ini juga berlaku untuk algoritma machine learning. Jika algoritma belajar memprediksi atau mengklasifikasikan data yang buruk, kita dapat memperkirakan bahwa algoritma itu akan menghasilkan hasil yang tidak akurat.