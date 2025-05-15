Apa itu manajemen kualitas data?

Manajemen kualitas data, atau DQM, adalah kumpulan praktik untuk meningkatkan dan memelihara kualitas data suatu organisasi.

Karena produksi global data berlanjut pada kecepatan yang menakjubkan, manajemen kualitas data yang efektif membantu perusahaan menghindari data berkualitas rendah, yang dapat menyebabkan kesalahan mahal dan inefisiensi dalam proses bisnis. Dengan data yang tepercaya dan andal di ujung jari mereka, perusahaan dapat mengungkap insight berharga, mengambil keputusan yang lebih baik, dan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam operasi bisnis mereka.

Manajemen kualitas data mencakup praktik-praktik seperti pembuatan profil data, pembersihan data, validasi data , pemantauan kualitas data, dan manajemen metadata. Manajemen kualitas data yang menghasilkan kumpulan data yang dioptimalkan untuk dimensi kunci kualitas seperti akurasi, kelengkapan, konsistensi, ketepatan waktu, keunikan, dan validitas.

Solusi perangkat lunak dapat membantu organisasi dan praktisi data mengatasi masalah kualitas data dan membuat pipeline data berkualitas tinggi. Alat ini menawarkan fitur seperti analisis kualitas data, deteksi anomali otomatis, peringatan insiden real-time, dan banyak lagi.