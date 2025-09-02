Apa itu validasi data?

Saat ini, perusahaan secara rutin mengumpulkan kumpulan data besar yang berisi terabyte atau petabyte data. Informasi ini berasal dari berbagai sumber data, seperti perangkat Internet of Things (IoT) atau media sosial, dan sering dipindah ke gudang data dan sistem target lainnya. Tetapi informasi yang berasal dari berbagai sumber, dikombinasikan dengan skala migrasi data besar-besaran, dapat menimbulkan sejumlah masalah: format dan perbedaan yang tidak konsisten, data duplikat, bidang data yang tidak lengkap, kesalahan entri data, dan bahkan keracunan data.

Masalah kualitas data ini dapat mengorbankan integritas data dan membahayakan pengambilan keputusan yang tepat. Dan data yang tidak valid tidak hanya menimbulkan masalah bagi analis data; tetapi juga menjadi masalah bagi para insinyur, ilmuwan data, dan orang lain yang bekerja dengan model AI.

Model AI, termasuk model machine learning dan model AI generatif, memerlukan data yang andal dan akurat untuk pelatihan model dan kinerja. Karena implementasi AI yang efektif menjadi keunggulan kompetitif yang penting, bisnis tidak boleh membiarkan data tidak valid membahayakan upaya AI mereka. Perusahaan menggunakan proses validasi data untuk membantu memastikan kualitas data cukup untuk digunakan dalam analisis data dan AI.

Selain itu, validasi data menjadi semakin penting dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan. Misalnya,Undang-Undang Kecerdasan Buatan UE mengharuskan validasi data untuk sistem AI "berisiko tinggi" tunduk pada praktik tata kelola data yang ketat.