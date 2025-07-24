Apa itu katalog data?

Dengan menggunakan metadata dan alat manajemen data, katalog data mengatur aset data sehingga pengguna—seperti analis data, ilmuwan data, dan pengelola data—dapat dengan cepat menemukan data yang tepat untuk contoh penggunaan analitis atau bisnis mereka. Banyak katalog data mendukung pencarian bahasa alami, yang memungkinkan pengguna menemukan data tanpa menulis kode atau kueri SQL.
Katalog data biasanya mencakup berbagai aset data, termasuk:
Katalog data yang kuat juga mencakup kemampuan manajemen metadata untuk mengumpulkan dan mengkurasi metadata setiap aset data. Berbagai fitur ini dapat memudahkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan data secara efektif. Katalog juga harus menyediakan alat tata kelola data untuk membantu menjaga kualitas data, integritas data, dan keamanan data.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Metadata adalah "data tentang data." Ini adalah informasi tentang data yang terpisah dari konten data itu sendiri—seperti penulis, tanggal pembuatan, atau ukuran file. Metadata membuatnya lebih mudah untuk mencari, mengatur, dan menggunakan data.
Contoh klasik metadata adalah katalog kartu atau katalog daring di perpustakaan. Dalam ini, setiap kartu atau daftar berisi informasi tentang sebuah buku: judul, penulis, subjek, tanggal terbit, edisi, lokasi di perpustakaan, atau ringkasan.
Informasi ini memudahkan pembaca untuk menemukan dan mengevaluasi buku: Apakah terkini atau ketinggalan zaman? Apakah buku tersebut memiliki informasi yang saya cari? Apakah penulisnya seseorang yang saya percayai atau karyanya saya sukai? Dengan cara yang sama, metadata memudahkan pengguna data untuk menemukan dan mengevaluasi data organisasi mereka.
Berbagai jenis metadata memiliki fungsi yang berbeda. Katalog data biasanya menangani beberapa kelas metadata, termasuk:
Metadata teknis memuat informasi teknis detail tentang data, termasuk jenis file, informasi pengodean, skema, dan lokasi penyimpanan. Ini memberi tahu pengguna cara menggunakan data—misalnya apakah diperlukan transformasi untuk analisis.
Metadata operasional menjelaskan kondisi pembuatan dan penggunaan aset data. Misalnya, mencakup informasi tentang kapan, bagaimana, dan oleh siapa aset data diakses, digunakan, diperbarui, atau diubah.
Metadata administratif menetapkan kebijakan penggunaan dan penyimpanan data. Jenis metadata ini digunakan dalam tata kelola data dan membantu organisasi mematuhi kebijakan hukum, peraturan, dan kebijakan internal.
Metadata bisnis menggambarkan konteks bisnis suatu aset data dan relevansinya bagi organisasi. Metadata ini mudah dipahami oleh profesional data dan pengguna bisnis.
Biasanya, katalog data memiliki alat manajemen metadata untuk mengkurasi dan memperkaya metadata dengan tag, asosiasi, peringkat, dan anotasi.
Organisasi modern saat ini mengelola lingkungan data yang semakin kompleks. Aset dapat berasal dari berbagai lingkungan cloud dan sistem lokal, serta dari tim yang terpisah, wilayah geografis, dan platform yang berbeda. Katalog data memudahkan pengguna untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan semua data ini dengan sedikit keahlian teknis atau usaha.
Pertimbangkan analogi berikut: Sistem digital library menghemat waktu dan tenaga pembaca yang biasanya harus berkeliling rak-rak buku untuk mencari buku tertentu. Katalog data memiliki fungsi serupa, membantu pengguna menemukan data yang mereka butuhkan dengan cepat daripada harus menelusuri kumpulan data yang luas dan tidak terorganisir. Akses data yang lebih baik secara signifikan meningkatkan efisiensi inisiatif insight di seluruh organisasi—sama seperti digital library membawa pembaca ke halaman pertama lebih cepat.
Katalog data juga memainkan peran penting dalam tata kelola data, mitigasi risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan, terutama dalam menghindari pelanggaran. Kemampuan di bidang ini mencakup klasifikasi data otomatis untuk data sensitif hingga pemberitahuan saat anomali data terdeteksi.
Melalui katalog data, profesional data dapat mengakses data secara mandiri—tanpa bergantung pada tim TI, insinyur data, atau berisiko melanggar kepatuhan dan tata kelola data. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan data yang tangkas dan mandiri yang memberikan manfaat kepada seluruh organisasi.
Katalog data dan data dictionary memiliki tujuan berbeda namun saling melengkapi untuk membuat data lebih berguna.
Katalog data menawarkan gambaran luas dari semua aset data dalam suatu organisasi. Solusi ini menyediakan konteks bisnis untuk membantu pengguna menemukan dan mengevaluasi kumpulan data.
Sebaliknya, kamus data mendefinisikan struktur dan isi kumpulan data individu. Sebaliknya, kamus data mendefinisikan struktur dan isi dari kumpulan data individu. Ini mencakup detail seperti nama bidang, tipe data, nilai yang diizinkan, rentang, dan format.
Katalog data memberikan berbagai manfaat untuk mendukung penemuan, pengelolaan, dan pemanfaatan data di seluruh organisasi, termasuk:
Katalog data memungkinkan analisis layanan mandiri, memudahkan analis data menemukan, mengakses, menyiapkan, dan memercayai data—mempercepat keseluruhan proses analisis.
Dengan menciptakan pembagian kerja yang optimal antara pengguna dan TI, katalog data membantu mengurangi hambatan. Warga data dapat mengakses dan menganalisis data secara mandiri, memungkinkan tim TI fokus pada tugas strategis dan prioritas tinggi.
Dengan data yang terpusat, kontekstual, dan tepercaya di ujung jari, profesional data dapat merespons lebih cepat dan membuat keputusan lebih tepat—membantu mereka memenuhi metrik intelijen bisnis (BI) dan big data.
Dengan mendorong, menyederhanakan, dan mengotomatiskan tata kelola, katalog data memberi analis keyakinan bahwa mereka bekerja dengan data yang diizinkan untuk digunakan, sesuai dengan peraturan industri dan privasi data.
Katalog data dapat menyatukan sejumlah besar data yang terpisah dari seluruh sumber data organisasi (seperti gudang data, data lake, dan data lakehouse). Memecah silo ini mendorong aksesibilitas dan kolaborasi data yang lebih luas di antara para pemangku kepentingan.
Katalog data modern menyediakan berbagai alat dan kemampuan yang membantu konsumen data menemukan, memahami, dan menggunakan data perusahaan secara bertanggung jawab. Fitur utama meliputi:
Katalog data AI menggunakan teknologi canggih seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk meningkatkan dan mengoptimalkan fungsionalitas katalog data tradisional. Fitur utama katalog data AI dapat mencakup:
Didukung oleh kecerdasan data, katalog data berbasis AI dapat mengotomatiskan pengayaan metadata teknis secara real time pada ribuan aset data.
Dengan klasifikasi data lanjutan, katalog data AI dapat mengidentifikasi dan menandai data sensitif, lalu menegakkan aturan privasi dan keamanan data, seperti kontrol akses.
Dengan pencarian cerdas, katalog data AI dapat menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk memperluas dan meningkatkan kueri pengguna untuk hasil yang lebih relevan dan insight.
Temukan, kurasi, percayai, dan akses data melalui pembuatan katalog, jaminan kualitas, tata kelola, penelusuran silsilah, dan platform berbagi.
Baca sesi tanya jawab ini dengan Stewart Bond dari IDC untuk memahami cara menggunakan data secara tepat dengan menghadirkan transparansi, konteks, dan kontrol, sehingga data siap pakai dapat mendukung bisnis berbasis AI.
Temukan alasan IBM dinobatkan sebagai pemimpin dalam laporan evaluasi IDC yang menilai dan membandingkan vendor di pasar perangkat lunak intelijen data.
Temukan alasan IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2024 untuk Platform Tata Kelola Data dan Analitik.
Pelajari bagaimana penyedia perangkat lunak menggabungkan berbagai fungsi untuk memberikan pandangan lengkap tentang produksi dan konsumsi data melalui satu produk intelijen data atau rangkaian produk.
Jelajahi proses transformatif dan praktik terbaik untuk memperoleh insight yang dapat ditindaklanjuti dari kecerdasan data.
Aktifkan data untuk AI dan analitik dengan katalog cerdas dan manajemen kebijakan. IBM Knowledge Catalog adalah perangkat lunak tata kelola data yang menyediakan katalog data untuk mengotomatiskan penemuan data, manajemen kualitas data, dan perlindungan data.
Ubah data mentah menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti dengan cepat, satukan tata kelola, kualitas, silsilah, dan pembagian data, serta berdayakan konsumen data dengan data yang andal dan kontekstual.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
Temukan, pahami, kurasi, dan akses data, aset pengetahuan, dan hubungannya, di mana pun mereka berada—di cloud atau on premises. IBM Knowledge Catalog adalah perangkat lunak tata kelola data yang menyediakan katalog data untuk mengotomatiskan penemuan data, manajemen kualitas data, dan perlindungan data.