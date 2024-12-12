Apa itu CNAPP (platform perlindungan aplikasi cloud native)?

Awalnya dibangun oleh perusahaan riset dan konsultan Gartner, platform keamanan CNAPP mengintegrasikan berbagai aplikasi keamanan cloud native, yang awalnya diterapkan secara terpisah, menjadi satu platform tunggal.

Alih-alih pendekatan keamanan tertutup tradisional, platform CNAPP menggabungkan dan merampingkan beberapa alat keamanan cloud untuk menawarkan visibilitas komprehensif, deteksi ancaman, dan remediasi untuk tim keamanan yang mengawasi platform cloud.

Bergantung pada kebutuhan organisasi, kerangka kerja CNAPP yang berbeda mungkin lebih cocok untuk contoh penggunaan yang berbeda. Dengan beberapa variasi, sebagian besar CNAPP menawarkan serangkaian fungsi keamanan minimum yang dirancang untuk melindungi aplikasi cloud dari pengembangan kode awal hingga penerapan akhir.

Dirancang untuk melindungi sumber daya cloud dan memberikan keamanan aplikasi (AppSec), CNAPP terbaik bekerja dengan memenuhi kebutuhan unik organisasi. Minimal, CNAPP yang efektif akan memantau dan mengurangi potensi permukaan serangan organisasi, menghilangkan potensi ketidakpastian keamanan, dan meningkatkan postur keamanan mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, CNAPP terbaik adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi.



Untuk memenuhi berbagai kebutuhan contoh penggunaan yang berbeda, vendor mungkin menawarkan berbagai tingkat layanan, namun CNAPP yang memadai dapat diharapkan untuk menyediakan sebagian besar komponen kunci ini.