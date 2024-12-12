Tag
Apa itu CNAPP (platform perlindungan aplikasi cloud native)?

Apa itu CNAPP (platform perlindungan aplikasi cloud native)?

Platform perlindungan aplikasi cloud native (CNAPP) adalah jenis perangkat lunak keamanan siber komprehensif yang mengintegrasikan berbagai solusi keamanan cloud terkemuka (misalnya, CIEM, CWPP, CSPM) ke dalam satu platform terpadu.

CNAPP membantu memastikan keamanan aplikasi, keamanan jaringan, dan kepatuhan terhadap peraturan di lingkungan cloud dan multicloud. Mereka membantu organisasi untuk mempertahankan data sensitif terhadap berbagai ancaman keamanan, termasuk pelanggaran data,serangan malware dan masalah keamanan lainnya, di cloud publik, cloud private dan infrastruktur lokal

Kemampuan CNAPP yang penting

CNAPP menggabungkan berbagai solusi keamanan cloud, sehingga fungsinya dapat bervariasi antara penawaran yang berbeda. Umumnya, mereka menggabungkan beberapa kemampuan keamanan proaktif dan reaktif, termasuk yang berikut:

  • Pemindaian artefak: Secara otomatis memeriksa kode terhadap basis data yang diketahui memiliki kerentanan untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi masalah keamanan sebelum penerapan. 
  • Pagar pembatas keamanan: Menetapkan protokol keamanan khusus dan standar dengan alat bantu untuk secara otomatis menerapkan langkah-langkah keamanan yang telah ditetapkan sebelumnya jika ada (atau menandai area yang keamanannya tidak memadai). 
  • Alat manajemen konfigurasi dan kepatuhan: Mengidentifikasi dan mencegah kesalahan konfigurasi atau praktik keamanan yang tidak sesuai pada tingkat tinggi untuk membantu memastikan keamanan data dan menghindari hukuman peraturan. 
  • Analitik perilaku pengguna (UBA): Alat UBA menggunakan analitik data, kecerdasan buatan (AI), dan machine learning (ML) untuk membuat model perilaku pengguna di jaringan yang umum dan mendeteksi setiap penyimpangan yang mungkin mengindikasikan ancaman keamanan. 

CNAPP menawarkan visibilitas real-time di seluruh lingkungan cloud untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko keamanan dan kerentanan sepanjang siklus proses pengembangan. Menawarkan integrasi API dengan penyedia cloud terkemuka seperti IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS) dan Microsoft Azure, solusi CNAPP terintegrasi dalam saluran CI/CD untuk memberikan perlindungan beban kerja agen dan tanpa agen untuk keamanan holistik mulai dari pembuatan kode hingga waktu proses.

Fitur dan komponen CNAPP

Awalnya dibangun oleh perusahaan riset dan konsultan Gartner, platform keamanan CNAPP mengintegrasikan berbagai aplikasi keamanan cloud native, yang awalnya diterapkan secara terpisah, menjadi satu platform tunggal.

Alih-alih pendekatan keamanan tertutup tradisional, platform CNAPP menggabungkan dan merampingkan beberapa alat keamanan cloud untuk menawarkan visibilitas komprehensif, deteksi ancaman, dan remediasi untuk tim keamanan yang mengawasi platform cloud. 

Bergantung pada kebutuhan organisasi, kerangka kerja CNAPP yang berbeda mungkin lebih cocok untuk contoh penggunaan yang berbeda. Dengan beberapa variasi, sebagian besar CNAPP menawarkan serangkaian fungsi keamanan minimum yang dirancang untuk melindungi aplikasi cloud dari pengembangan kode awal hingga penerapan akhir. 

Dirancang untuk melindungi sumber daya cloud dan memberikan keamanan aplikasi (AppSec), CNAPP terbaik bekerja dengan memenuhi kebutuhan unik organisasi. Minimal, CNAPP yang efektif akan memantau dan mengurangi potensi permukaan serangan organisasi, menghilangkan potensi ketidakpastian keamanan, dan meningkatkan postur keamanan mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, CNAPP terbaik adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan contoh penggunaan yang berbeda, vendor mungkin menawarkan berbagai tingkat layanan, namun CNAPP yang memadai dapat diharapkan untuk menyediakan sebagian besar komponen kunci ini.

Manajemen postur keamanan cloud (CSPM)

CSPM memberi organisasi kemampuan untuk terus memantau infrastruktur cloud, infrastruktur sebagai kode (IaC), dan sumber daya cloud lainnya, secara otomatis menerapkan kontrol keamanan berdasarkan kebijakan keamanan yang telah ditentukan.

CSPM berguna untuk memunculkan kerentanan atau kesalahan konfigurasi, sehingga memungkinkan organisasi untuk dengan mudah menilai kondisi keamanan cloud mereka dan mengatasi ancaman atau risiko kepatuhan yang mungkin ada.   

Platform perlindungan beban kerja cloud (CWPP)

CWPP dirancang untuk secara khusus melindungi beban kerja cloud seperti kontainer, mesin virtual (VM), Kubernetes, basis data, API dan fungsi nirserver (serta data dan proses terkait yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dalam lingkungan cloud).

Beberapa CWPP melampirkan agen virtual ke setiap beban kerja, tetapi CWPP modern tanpa agen menyediakan cakupan selubung. Kedua jenis CWPP menawarkan perlindungan waktu proses untuk semua beban kerja yang diterapkan di lingkungan cloud. 

Manajemen hak atas infrastruktur cloud (CIEM)

Alat CIEM digunakan untuk mengelola identitas di lingkungan tunggal dan multicloud, termasuk hak akses, hak istimewa, dan izin. Dengan mengintegrasikan CIEM, CNAPP mendapatkan manajemen akses yang penting untuk menegakkan prinsip hak istimewa terkecil, yang membatasi pengguna dan layanan untuk mengakses hanya apa yang diperlukan untuk peran mereka.

Alat CIEM mengidentifikasi dan mencegah izin yang tidak diinginkan atau berlebihan dan mencegah ancaman atau pelanggaran data terkait. Mereka dianggap sebagai komponen penting dari program manajemen identitas dan akses (IAM) organisasi yang lebih besar dan berharga untuk memungkinkan pendekatan keamanan zero-trust yang lebih aman.

Deteksi dan respons cloud (CDR)

Sistem CDR secara aktif memantau lingkungan cloud untuk aktivitas yang mencurigakan. Ketika aktivitas tersebut teridentifikasi, CDR akan memicu respons insiden otomatis untuk remediasi ancaman secara real-time.  

Keamanan jaringan layanan cloud (CSNS)

Solusi CSNS dirancang untuk mengatasi kerentanan jaringan dan mencakup alat untuk memperkuat firewall aplikasi web, mengamankan gateway web, dan memberikan perlindungan terhadap serangan DDoS (denial-of-service terdistribusi). 

Manajemen postur keamanan Kubernetes (KSPM)

Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer untuk menjadwalkan dan mengotomatiskan aplikasi kontainer. Alat KSPM dirancang untuk memantau, menilai, dan mengamankan lingkungan Kubernetes, memastikan perlindungan data dan kepatuhan terhadap peraturan melalui validasi konfigurasi, pengujian penetrasi klaster, dan pembandingan.  

Manajemen postur keamanan aplikasi (ASPM)

Secara khusus berfokus pada pengamanan aplikasi sebelum penerapan, ASPM menerapkan informasi kontekstual penting ke aplikasi dalam tahap pengembangan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi kerentanan yang mungkin timbul setelah aplikasi diterapkan. 

Manajemen postur keamanan data (DSPM)

DSPM memantau cara data disimpan, ditransmisikan, dan diamankan di lingkungan cloud, membantu organisasi melacak, mengelola, dan melindungi data sensitif mereka dengan menegakkan pagar pengaman dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan. 

Pemindaian infrastruktur sebagai kode (IaC)

Alat IaC membantu organisasi mendefinisikan arsitektur cloud mereka dengan menggunakan file konfigurasi, bukan (atau sebagai tambahan dari) kode yang sebenarnya. Alat IaC memindai file konfigurasi untuk mencari kerentanan dan kesalahan konfigurasi, meminimalkan eksposur jaringan yang tidak diinginkan, hak istimewa, dan pelanggaran kepatuhan. Pemindaian IAc dapat diotomatiskan atau dimulai secara manual.

Mengapa CNAPP penting

Dengan proliferasi layanan cloud dan infrastruktur sebagai layanan (IaaS), muncul tantangan keamanan yang luas untuk operasi yang berusaha menjaga keamanan data dan menghindari pelanggaran kepatuhan peraturan yang mahal. Layanan cloud menyediakan lingkungan produksi yang ideal untuk pengembangan perangkat lunak dan pengembangan aplikasi—menawarkan waktu yang lebih baik untuk memasarkan tanpa biaya tinggi yang terkait dengan perangkat keras fisik atau rantai pasokan. 

Namun, bagi organisasi yang mengandalkan penyedia layanan cloud (CSP), keamanan menjadi tanggung jawab bersama. CNAPP memungkinkan organisasi untuk melindungi sumber daya cloud mereka sepanjang siklus hidup aplikasi. CNAPP menyediakan fitur keamanan siber utama seperti manajemen titik akhir dan perlindungan beban kerja, semuanya dikumpulkan ke dalam satu antarmuka. Pendekatan yang disederhanakan ini menurunkan biaya yang terkait dengan beberapa manajer yang mengawasi masing-masing bagian dari keseluruhan postur keamanan cloud. 

Tantangan keamanan cloud utama

Lingkungan cloud yang kompleks hadir dengan beragam tantangan keamanan dan aliran komponen baru dan dinamis yang berkelanjutan untuk memvalidasi, mengamankan, menguji, dan menerapkan. Meskipun cloud menawarkan fleksibilitas dan kenyamanan yang tak tertandingi, cloud juga memperkenalkan banyak vektor serangan baru dan potensi kerentanan, yang menghadirkan beberapa tantangan bagi tim keamanan. Berikut ini adalah beberapa tantangan keamanan utama diatasi dengan bantuan CNAPP:

  • Operasi keamanan tertutup: Organisasi sebelumnya telah mengambil pendekatan keamanan cloud sedikit demi sedikit, merakit bagian-bagian dari CNAPP (seperti manajemen postur keamanan data atau manajemen postur keamanan Kubernetes) sebagai alat yang berdiri sendiri. Pendekatan yang tidak elegan ini membutuhkan lebih banyak sumber daya, meningkatkan biaya tambahan, dan menghasilkan implementasi keamanan yang secara keseluruhan kurang optimal. Dengan mengintegrasikan berbagai alat yang berbeda ini ke dalam satu platform, CNAPP meningkatkan dan menormalkan praktik keamanan di seluruh infrastruktur cloud dan jalur pengembangan. Menyatukan semua fitur individual ini ke dalam alat terpusat membutuhkan lebih sedikit sumber daya dan mengurangi overhead secara keseluruhan.
  • Ketidakpastian keamanan: CNAPP membantu organisasi mendapatkan visibilitas yang lebih baik atas seluruh infrastruktur cloud mereka. Mereka menawarkan fitur keamanan berbasis agen hybrid dan tanpa agen untuk memantau beban kerja yang paling penting dan memberikan perlindungan menyeluruh yang kuat di mana ketersediaan sumber daya mencegah pemantauan berbasis agen. 
  • Kelelahan peringatan: Meskipun alat keamanan yang terpisah-pisah dapat mengidentifikasi jenis kerentanan tertentu, namun sering kali alat tersebut tidak dapat menyesuaikan dengan konteks sejauh mana kerentanan tersebut dapat menjadi ancaman serius. Tanpa gambaran yang lengkap, alat keamanan yang berdiri sendiri akan kesulitan untuk memprioritaskan potensi masalah secara memadai, sehingga menghasilkan peringatan yang berlebihan, namun dengan prioritas rendah. Ketika manajer keamanan diharuskan untuk mengidentifikasi peringatan yang paling relevan di antara ketidakakuratan, kelelahan peringatan dapat mengakibatkan kesalahan manusia. 
  • Hambatan operasional: Sering kali, tim DevOps berada di bawah tekanan yang luar biasa untuk mengembangkan dan menerapkan sumber daya dan aplikasi cloud baru. Dalam krisis waktu ini, kolaborasi antara pengembang dan tim DevSecOps yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan operasional sering menjadi sumber hambatan, mengurangi waktu penyiapan layanan. CNAPP membantu tim DevOps dan DevSecOps bekerja sama untuk secara otomatis menanamkan praktik terbaik keamanan cloud lebih awal dalam saluran pengembangan. 

Manfaat CNAPP

Sebagai solusi keamanan cloud multifungsi, CNAPP mengemas manfaat yang terkait dengan alat CSPM, CWPP, dan CIEM ke dalam aplikasi yang disederhanakan. Dengan mengintegrasikan secara erat platform yang sebelumnya berdiri sendiri ini, CNAPP dapat mengoptimalkan langkah-langkah keamanan individual dan holistik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman dan kerentanan dengan lebih baik. 

CNAPP juga mendukung pendekatan “shift-left” untuk keamanan siber yang mempromosikan pengintegrasian pengujian keamanan lebih awal dalam proses pengembangan. Selain itu, mereka dapat membantu meningkatkan alur kerja antara tim DevOps dan tim DevSecOps. 

Beberapa manfaat utama CNAPP meliputi:

  • Keamanan siber yang lebih baik: Mengintegrasikan keamanan dalam lingkungan cloud, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi organisasi terhadap ancaman siber. Seiring dengan semakin umum dan kompleksnya lingkungan cloud, keamanan cloud native menjadi semakin penting untuk mengamankan sistem hybrid dan multicloud yang luas. 
  • Manajemen terpusat: Memungkinkan organisasi untuk menilai dan mengelola seluruh jejak cloud sekaligus.
  • Visibilitas yang lebih baik: Memberikan insight yang lebih baik tentang lingkungan cloud, mengurangi ketidakpastian, dan menyoroti kerentanan keamanan atau masalah regulasi yang tidak sesuai. 
  • Deteksi ancaman tingkat lanjut: Menandai potensi kekurangan, kerentanan, atau kesalahan konfigurasi dalam saluran produksi dari pengembangan hingga penerapan.
  • Otomatisasi: Mengotomatiskan berbagai jenis pemindaian keamanan dan respons terhadap ancaman, dan menerapkan standar keamanan internal secara luas jika berlaku. 
  • Keamanan shift-left: Mempromosikan pendekatan keamanan shift-left, menambahkan pengujian dan kontrol keamanan yang ketat sedini mungkin dalam saluran pengembangan. Dengan demikian, cara terbaik untuk mengurangi kerentanan dalam sistem cloud adalah dengan menangkap dan mencegahnya sebelum muncul. 
  • Keamanan yang disederhanakan: Menyederhanakan operasi keamanan untuk mengurangi ketegangan pada tim keamanan dan mengurangi biaya yang diperlukan untuk mengelola solusi keamanan individual.
