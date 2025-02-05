Apa itu penemuan API?

Penemuan API membuat inventaris antarmuka pemrograman aplikasi (API) yang digunakan, apa yang mereka lakukan, siapa yang memiliki izin akses, dan banyak lagi. Ini juga dapat membantu menemukan API yang tersembunyi atau terlupakan—penting untuk mengurangi risiko keamanan.

API adalah bagian penting dari pengembangan perangkat lunak modern dan menyediakan pertukaran dua arah: mereka memungkinkan pengembang dan aplikasi untuk meminta data, menambahkan layanan, dan memanfaatkan kemampuan dari aplikasi lain, sekaligus memberi pemilik aplikasi cara untuk berbagi, memublikasikan, dan memasarkan produk mereka. Dengan fungsionalitas penting ini muncul kompleksitas dan kerentanan tambahan.

API management sangat penting untuk mengamankan kerentanan ini dan memastikan bahwa ekosistem API beroperasi sebagaimana dimaksud. Penting untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak, jenis apa dan seberapa populer API, demi keamanan API, autentikasi, efisiensi, perlindungan data sensitif, dan mempertahankan visi keseluruhan tentang bagaimana aplikasi tertentu digunakan. Tetapi bagaimana pemilik aplikasi menemukan semua informasi ini? Di sinilah penemuan API berperan.