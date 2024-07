Apa yang dimaksud dengan YAML?

YAML digunakan untuk mendefinisikan infrastruktur sebagai kode, yaitu penggunaan kode, bukan proses manual, untuk mendefinisikan dan mengelola infrastruktur IT. IaC memungkinkan konfigurasi infrastruktur IT yang lebih efisien dan konsisten. YAML dapat digunakan untuk mendefinisikan konfigurasi infrastruktur yang diinginkan seperti mesin virtual, jaringan, dan penyimpanan, dan untuk menggambarkan hubungan antara komponen infrastruktur IT.