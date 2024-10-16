في ظل التغير الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل عالميًا، يزداد الطلب على مهارات الوعي بالبيانات. في الواقع، تشير 79% من المؤسسات إلى أنه على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، ستكون البيانات عنصرًا أكثر أهمية في عملية اتخاذ القرارات في مؤسساتهم.¹ ولكن ما المقصود بالوعي بالبيانات على وجه التحديد؟
تُعرّف مؤسسة ®Gartner الوعي بالبيانات على أنه القدرة على قراءة البيانات في السياق وكتابتها وتوصيلها، بما في ذلك فهم مصادر البيانات وبنياتها والأساليب التحليلية والتقنيات المطبقة والقدرة على وصف تطبيق حالة الاستخدام والقيمة الناتجة.²
ما أهمية هذه المهارات؟ إن قيادة مؤسسة تتخذ قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على البيانات تجعل من الوعي بالبيانات مهارة لازمة للجميع، وليس لعالم البيانات فحسب. وسواء أكان الشخص في بداية حياته المهنية أم من الإدارة العليا، فإن قدرته على فهم البيانات وتفسيرها والتواصل باستخدامها تُعد مهارة مهمة لجميع الموظفين.
وفي بيئة يتوفر فيها تدريبات لمساعدة الفرق على فهم مدى قيمة البيانات لمهامهم اليومية، يسهل على الفرق اكتساب المعارف من البيانات وتطبيقها، وتبدأ في التطلع إلى تنفيذ سير عمل مدمج فيها البيانات. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الثقة والاستعداد لتفويض عملية اتخاذ القرارات إلى الذكاء الاصطناعي لأنهم يعرفون البيانات الأساسية التي تشكل توصياته.
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يقول بعض مديري قسم البيانات إنهم يطبقون الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق القيمة من البيانات.³
تقول بعض المؤسسات إن مهارات اتخاذ القرار لترجمة تحليلات البيانات في شكل إجراءات هي أقل المهارات كفاءة مقارنةً بالمهارات الأخرى المرتبطة بالتحول إلى مؤسسة قائمة على البيانات.⁴
ما الذي يتطلبه الأمر لتبني ثقافة الوعي بالبيانات بشكل صحيح؟
1. توفير إمكانية الوصول إلى البيانات للجميع في مؤسستك
يرى الكثيرون أن برامج التدريب على علم البيانات هي الخطوة الأولى نحو التحول إلى مؤسسة قائمة على البيانات، لكن الأمر كله يبدأ في الحقيقة بجعل إمكانية الوصول إلى البيانات أكثر سهولة. لنأخذ نظام مركز الاتصالات مثالاً. في معظم الأحيان تكون هذه البيانات متاحة على التطبيق فقط ولا تكون متاحة لبقية المؤسسة. ومع ذلك إذا وافق العميل على مشاركتها، فيمكن أن يساعد تحليل بيانات مركز الاتصالات على التدريب والتعليم، وتعزيز الكفاءة العامة وتحسين الاتصالات في هذا الجزء من المؤسسة.
يقول تيم همفري، رئيس قسم التحليلات في IBM: "تحتاج في بعض الأحيان إلى مساعدة الأشخاص على تقدير القيمة التي يمكن أن تجلبها المعارف المختلفة، خاصةً عند التطبيق على نطاق واسع وخارج النطاقات والمجالات الوظيفية الفردية. فمن خلال إنشاء مستودع مركزي، مثل نسيج البيانات، يمكن للأشخاص عبر المؤسسة تخزين البيانات والوصول إليها بسهولة، ومن ثَم تسهيل الوصول إلى البيانات وفتح الباب أمام التقنيات مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتسهيل سير العمل.
ولإتاحة البيانات للجميع، أنشأ المكتب العالمي للبيانات في IBM منصة بيانات موحدة توفر مصدرًا مركزيًا للتحكم في البيانات وتسمح للمستخدمين بتحميل البيانات وتحويلها وتحليلها. وقد ساعدت المنصة منذ إطلاقها على تحسين نتائج أعمال المكتب العالمي للبيانات في وقت قصير. ففي غضون 18 شهرًا تقريبًا، حقق المكتب أرباحًا بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي و10 أضعاف عائد الاستثمار من مبادرات التحول القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
حقق مكتب البيانات العالمي في شركة IBM عشرة أضعاف عائد الاستثمار من مبادرات التحول القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
طبّق بنية تسمح بالوصول السريع والسهل إلى البيانات عبر مجموعات البيانات المختلفة.
احرص على تنظيم البيانات الموجودة والحفاظ على خصوصية البيانات وتدابير الأمان والامتثال في أثناء دمج مجموعات البيانات لضمان أن تكون البيانات ذات جدوى.
تحقق من حقوق الوصول إلى البيانات المناسبة والتراخيص وأذونات المشاركة في أثناء دمجك البيانات عبر المصادر والنظم البنائية والصوامع، بحيث لا تقتصر المعارف على مستوى وظيفي واحد ويمكن توسيع نطاقها عبر المؤسسة.
2. تنظيم المعلومات بطريقة واضحة وشفافة
بمجرد إنشاء منصة للوصول إلى البيانات المحوكمة، من المهم مساعدة صانعي القرار على معرفة كيفية انتقال البيانات عبر جميع خطوط التدفق. لذا، احرص على إظهار قيمة البيانات ومصدرها وجودتها بوضوح واحترام لكل الأفراد على اختلاف مستوى خبرتهم. هذه هي أسرع طريقة لتمكين المستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء من البيانات، ولتعزيز الثقة في مبادرات الذكاء الاصطناعي (ففي النهاية، رهاب التكنولوجيا ظاهرة حقيقية). وعندما تُنظم البيانات بطريقة شفافة وقابلة للتفسير، يسهل على الأشخاص فهم البيانات قبل تطبيق الذكاء الاصطناعي وبعده.
في حين أنه لا ينبغي للجميع امتلاك مستوى المعرفة الذي يمتلكه عالم البيانات، إلا أنه يجب أن يكون الجميع على علم بالبيانات ودورة حياتها وكيفية تدفقها في العمليات من البداية إلى النهاية—وليس بجزء واحد من العملية فحسب. ويتطلب تحقيق هذا الفهم طرح بعض الأسئلة الرئيسية.
يجب أن تكون فرقك قادرة على البحث عن البيانات، والوصول إلى جميع البيانات التي من المفترض أن تكون متاحة لهم، ومن ثَم استخدامها في تطبيقات الأعمال.
استخدم البيانات الوصفية ووحد التعريفات والمصطلحات المرتبطة بالبيانات في جميع وظائف الأعمال.
ابحث عن مؤشرات الأداء الرئيسية التي توضح مدى إسهام الوعي بالبيانات في تحقيق أهداف العمل. استعرض المعارف المفيدة وتتبع استخدام البيانات واختبر مجموعة من المبادرات وطورها في الوقت نفسه.
ساعد فرق العمل على تتبع دورة حياة البيانات وفهمها والتأكد من اتساقها عبر المؤسسة.
3. درب أفراد منظومة البيانات على استخدام البيانات وتحليلها بمسؤولية وتحويل البيانات إلى إجراءات باستخدام الذكاء الاصطناعي
تساعد تدريبات الوعي بالبيانات على تمكين مؤسستك من قراءة البيانات وفك رموزها واستخدامها (خاصةً عندما تكون ناتجة من أحد النماذج) وذلك لتحسين عملية اتخاذ القرارات. كما تُمكِّن الفرق من استخدام البيانات كعامل تميز تنافسي. ولتطبيق ما تدربوا عليه وربط البيانات بنتائج الأعمال، تحتاج فرقك إلى فهم جيد لأدوات البيانات التي لديهم وكيفية استخدامها لتحقيق أهدافهم. ففي نهاية الأمر، أنت تحتاج إلى خبراء يمكنهم إضفاء الطابع الإنساني على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال جعل البيانات أكثر جدوى للأشخاص. وينجح برنامج الوعي بالبيانات عندما تتمكن فرقك من ترجمة البيانات إلى قصص مرئية مقنعة تلقى رواجًا بين الناس وتحويل البيانات إلى معرفة قابلة للتنفيذ ونتائج أعمال ملموسة.
تدعم شركة جونسون آند جونسون موظفيها من خلال تثقيفهم بشأن أفضل السبل للاستفادة من التقنيات المتطورة والجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. يقول جيم سوانسون، المدير التنفيذي للمعلومات في شركة جونسون آند جونسون: " لقد أنشأنا بالتعاون مع IBM نموذجًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لاستنتاج المهارات اللازمة للوظائف المتعلقة بالتقنيات جمع بين البيانات الخارجية غير محددة الهوية وبيانات المهارات المستمدة من مجموعات البيانات الداخلية لدينا."
وأضاف سوانسون قائلاً: "وقد تمكنَّا من جمع البيانات المتعلقة بمهارات الموظفين الموجودة في الأدوات التي يستخدمها قسم تقنية المعلومات لدينا وإضافتها للنموذج. وتمكن الذكاء الاصطناعي حينئذ من تحديد مستوى كفاءة كل شخص في كل مهارة من المهارات التي أردنا تسليط الضوء عليها ما أدى إلى تكوين رؤية شاملة لنقاط القوة والضعف الفردية."
وعلى غرار شركة جونسون آند جونسون، يمكن للمؤسسات بناء ثقافة الوعي بالبيانات من خلال البدء بوضع إستراتيجية أعمال شديدة الترابط على مستوى الأطراف المعنية التنفيذية وربطها بنطاقات عمل تلك الأطراف.
تقول جينيفر كيركوود، أحد الشركاء ورئيسة قسم بيانات المواهب العالمية في IBM Consulting: "عندما يشتكي أحد الأطراف المعنية من "فشل" جهود الاستفادة من البيانات أو عدم تحقيق ما كانوا يتوقعونه، فعادة ما يكون السبب في ذلك هو عدم وضع إستراتيجية تنفيذية واضحة، وعدم توافق وعي الأطراف المعنية بالبيانات في جميع المجالات والفرق."
استثمر نحو 46% من المؤسسات التي تتخذ خطوات لتصبح قائمة على البيانات في تحسين الوعي بالبيانات ومهاراتها.⁵
تأكد من أن الموظفين في جميع مستويات المؤسسة يمكنهم استخدام تقنيات العرض المصور للبيانات وتكوين القصص التي تناسب أهداف أعمالهم الإستراتيجية، ورسخ هذا التدريب ضمن منهج فاعلية التواصل.
تأكد من أن البرامج التعليمية لديك تعكس الاحتياجات الواقعية للوظائف المختلفة وتربط البيانات بتحقيق القيمة اليومية للأطراف المعنية.
عيّن موظفين حاصلين على شهادات تقنية أو شهادات برنامج ®P-TECH لسد الفجوة في المهارات. استخدم لوحات المعلومات التي تحدد المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع مدى تقدم مؤسستك لتصبح قائمة على البيانات.
4. تولَّ الأمور بتفهم لإيجاد أفراد متميزين في مجال البيانات
يُعد الفضول جوهر عملية صنع القرارات القائمة على البيانات وبناء ثقافة الوعي بالبيانات. دائمًا ما يسأل الموظفون والقادة الذين لديهم وعي بالبيانات "لماذا" ولا يأخذون أي معلومة على ظاهرها؛ وهو سلوك من المهم تبنيه لضمان استمرار تلبية التوصيات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي احتياجات مؤسستك بدقة.
تتمثل مهمتك في أن تكون مستمعًا جيدًا وتحدد مع فرقك، بناءً على أدوارهم المختلفة، مهارات الوعي بالبيانات التي يمكن أن تحقق نتائج في الأعمال وتضع خطة للتدريب.
يتمتع هؤلاء المتخصصون في مجال البيانات بالإمكانات المطلقة داخل IBM بمعنى أنهم إذا وجدوا مجموعة ذات عقلية متماثلة ضمن فريق الحسابات أو سلسلة التوريد على سبيل المثال ويرغبون في الاعتماد على البيانات وإمكانات الذكاء الاصطناعي، فيمكنهم فعل ذلك من دون الحاجة إلى العودة للحصول على إذن أو تمويل. ومن خلال التأكد من فهم الموظفين لكيفية عمل البيانات عبر المؤسسة ومعرفة دور الذكاء الاصطناعي في هذه المنظومة، فإنك تبني ثقافة الإشراف على البيانات. ويؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى ظهور شبكة من المتميزين في مجال البيانات عبر مؤسستك بحيث يصبح الوعي بالبيانات جزءًا من دورة تعلم فعالة.
اتبع نهجًا يعطي أولوية لحالات الاستخدام ويعزز قيمة الوعي بالبيانات بين قادة المؤسسة ويُشرك كبار الأطراف المعنية في الأمر.
حث على إجراء محادثات مفتوحة على جميع المستويات واستمع إلى وجهات نظر متنوعة لتحقيق نتائج أفضل. واحرص على مواصلة توضيح القيمة التي يمكن أن تضيفها البيانات للمؤسسة.
كن قدوة في السلوك المثالي، مثل عدم أخذ البيانات على ظاهرها وتحدي الفرق بشأن المعارف المستمدة من البيانات التي تثير التساؤلات. وشجع الفرق على التواصل داخل المؤسسة وخارجها حتى تظهر وجهات النظر المتنوعة في جميع جوانب العمل.
نظرًا لأن البيانات والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين أساسيين في جميع جوانب إدارة المؤسسة، فإن الوعي بالبيانات أمر أساسي لبناء ثقافة قائمة على البيانات. وبصفتك رئيسًا لقسم البيانات في مؤسستك، فأنت تعمل على تعزيز التغيير ودعم أهداف العمل الكبرى من خلال نشر لغة مشتركة قائمة على البيانات. قد تواجه جهودك الكثير من التحديات، إلا إن هذه الأفكار الطموحة تسد فجوة محورية جدًا، والنتيجة تستحق هذا العناء. وفي الواقع، يعتمد مستقبل مؤسستك على تلك الجهود.
لذا إياك أن تتوقف الآن. بل واصل العمل على تعزيز عملية تطوير مهارات الوعي بالبيانات في ضوء أهداف عملك، وأثبت نفسك كعضو في الإدارة العليا وكفرد من أفراد القوى العاملة. يقول همفري: "لكي يكون لديك وعي بالبيانات حقًا، يجب أن تتجاوز طريقة تفكيرك جميع الوظائف، ولا تكتفي بأن تكون واضحة على أحد المستويات فحسب." وبعبارة أخرى، فإن الوعي بالبيانات هي رحلة متكررة في كل مستوى من مستويات المؤسسة.
وقبل كل شيء، تذكّر أنك أنت القدوة. وبصفتك رئيسًا لقسم البيانات، فإن القدوة التي تمثلها هي التي تحدد المسار وتضمن أن تشعر فرقك بالراحة عند التحدث عن البيانات وتسمح للبيانات بتحقيق نتائج أفضل للأعمال. ومع تقديم دعمك إلى جانب تفعيل إطار عمل الوعي بالبيانات، ستحول المعارف المكتسبة من البيانات إلى أفعال—وترسخ ثقافة المتميزين في مجال البيانات وعملية صنع القرار القائمة على البيانات لسنوات قادمة.
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¹ صوت المؤسسة: البيانات والتحليلات، والإجراءات القائمة على البيانات، 451 Research، 2022
² كيفية إنشاء نموذج تنظيمي متوازن للبيانات والتحليلات، Gartner، 10 مايو 2022. GARTNER هي علامة تجارية وعلامة خدمة مسجلة تابعة لشركة Gartner Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وخارجها وتُذكر في هذه الوثيقة بموجب تصريح. جميع الحقوق محفوظة.
³ دراسة رئيس قسم البيانات لعام 2023: تحويل البيانات إلى قيمة، IBM Institute for Business Value، 2023
⁴ صوت المؤسسة: البيانات والتحليلات، والإجراءات القائمة على البيانات، 451 Research، 2022
⁵ صوت المؤسسة: البيانات والتحليلات، إدارة البيانات والتحليلات، 451 Research، 2021