في ظل التغير الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل عالميًا، يزداد الطلب على مهارات الوعي بالبيانات. في الواقع، تشير 79% من المؤسسات إلى أنه على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، ستكون البيانات عنصرًا أكثر أهمية في عملية اتخاذ القرارات في مؤسساتهم.¹ ولكن ما المقصود بالوعي بالبيانات على وجه التحديد؟



تُعرّف مؤسسة ®Gartner الوعي بالبيانات على أنه القدرة على قراءة البيانات في السياق وكتابتها وتوصيلها، بما في ذلك فهم مصادر البيانات وبنياتها والأساليب التحليلية والتقنيات المطبقة والقدرة على وصف تطبيق حالة الاستخدام والقيمة الناتجة.²



ما أهمية هذه المهارات؟ إن قيادة مؤسسة تتخذ قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على البيانات تجعل من الوعي بالبيانات مهارة لازمة للجميع، وليس لعالم البيانات فحسب. وسواء أكان الشخص في بداية حياته المهنية أم من الإدارة العليا، فإن قدرته على فهم البيانات وتفسيرها والتواصل باستخدامها تُعد مهارة مهمة لجميع الموظفين.

وفي بيئة يتوفر فيها تدريبات لمساعدة الفرق على فهم مدى قيمة البيانات لمهامهم اليومية، يسهل على الفرق اكتساب المعارف من البيانات وتطبيقها، وتبدأ في التطلع إلى تنفيذ سير عمل مدمج فيها البيانات. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الثقة والاستعداد لتفويض عملية اتخاذ القرارات إلى الذكاء الاصطناعي لأنهم يعرفون البيانات الأساسية التي تشكل توصياته.