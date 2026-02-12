¿Qué es el aprovisionamiento de usuarios?

El aprovisionamiento de usuarios, también conocido como aprovisionamiento de cuentas, es un componente fundamental de la gestión de identidades y accesos (IAM), es decir, la práctica de controlar las identidades digitales y su acceso a los recursos de la organización.

A diferencia de la gestión de la infraestructura, que se encarga de administrar servidores y redes, la gestión de usuarios se centra específicamente en gestionar el acceso de los usuarios para garantizar que las personas adecuadas dispongan de los permisos correspondientes en el momento oportuno.

El proceso de aprovisionamiento de usuarios suele comenzar durante la incorporación de los empleados, cuando los nuevos empleados reciben acceso inicial a los sistemas y aplicaciones. Las organizaciones ajustan continuamente el aprovisionamiento a medida que cambian los roles y desaprovisionan a los usuarios durante la baja para revocar el acceso.

El provisioning de usuario moderno depende en gran medida de la automatización para eliminar los procesos manuales y lentos que tradicionalmente ralentizan la incorporación y aumentan los riesgos de seguridad. Estas soluciones de aprovisionamiento pueden ayudar a las organizaciones a gestionar de manera eficiente múltiples identidades de usuario en entornos híbridos, incluyendo sistemas basados en la nube, infraestructura on premises y aplicaciones de software como servicio (SaaS).

Las herramientas Advanced de provisioning también se pueden integrar con sistemas de recursos humanos, plataformas CRM y directorios para sincronizar los atributos del usuario y automatizar la creación de cuentas, las actualizaciones y el desaprovisionamiento.