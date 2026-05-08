¿Qué es la autenticación sin contraseña?

La autenticación con contraseña ha sido durante mucho tiempo el método predeterminado para verificar las identidades de los usuarios. Desafortunadamente, también es la menos segura. Los métodos sin contraseña pueden eliminar uno de los eslabones más débiles en las redes modernas, cerrando una brecha ampliamente explotada en la superficie de ataque empresarial.

Las contraseñas se roban fácilmente a través de ataques de ingeniería social, como phishing, y malware, como spyware e infostealers. Son particularmente vulnerables a ataques de help desk, estafas de ingeniería social en las que actores malintencionados llaman a un help desk fingiendo ser un usuario o empleado que necesita un restablecimiento de contraseña. Estos ataques son cada vez más comunes porque son devastadoramente efectivos. Como Stephanie Carruthers, ex jefa de hackers de IBM X-Force dijo una vez:

Realizamos campañas de ingeniería social para nuestros clientes cuyo objetivo es llamar a su help desk y ver si podemos suplantar a un empleado para restablecer su contraseña. Hasta la fecha, hemos tenido éxito cada vez que lo hemos hecho.

Las personas a menudo usan contraseñas débiles que los atacantes pueden descifrar mediante ataques de fuerza bruta y diccionario, es decir, probando contraseñas comunes hasta que una funcione. Las personas también reutilizan contraseñas en múltiples servicios, lo que permite el relleno de credenciales. Cuando los atacantes tienen una contraseña para un servicio, también pueden probarla para muchos otros.

Incluso cuando las personas siguen las mejores prácticas de contraseñas (usando una contraseña diferente y difícil de adivinar para cada servicio) se encuentran con problemas. Dada la cantidad de cuentas que tienen las personas, es fácil olvidar estas contraseñas. En el caso de las credenciales de NHI, como las claves de API, es posible que se dejen codificadas en aplicaciones o desprotegidas como texto sin formato en unidades compartidas.

Las herramientas de gestión de contraseñas surgieron para resolver estos retos de higiene de contraseñas, pero tienen sus propias vulnerabilidades peculiares. A saber: la mayoría de los administradores de contraseñas están protegidos por contraseñas maestras, que a su vez pueden ser robadas. Así que sí, los hackers pueden robar contraseñas almacenadas con las maniobras adecuadas.

La proliferación de NHI también ha influido en hacer de la autenticación sin contraseña una prioridad.

Las aplicaciones, los procesos del sistema y otros usuarios no humanos no tienen contraseñas clásicas, pero sí utilizan tokens OAuth, claves de API, certificados y otros secretos para autenticarse. Los agentes de IA, que se sitúan en la línea entre las capacidades tradicionalmente humanas y no humanas, podrían incluso “tomar prestadas” las credenciales de sus usuarios humanos para ejecutar tareas automatizadas. Todos estos secretos pueden ser robados y utilizados indebidamente de la misma manera que las contraseñas.

Los sistemas tradicionales de IAM no se diseñaron para la gestión de secretos de NHI, lo que creó una brecha de seguridad de identidad.

Los profesionales de identidad y seguridad han reconocido estas presiones durante bastante tiempo. Pero los enfoques sin contraseña ahora están ganando fuerza porque la tecnología finalmente se está poniendo al día. Los teléfonos inteligentes hacen posible que los usuarios cotidianos adopten la biometría y las contraseñas de un solo uso basadas en el tiempo. El desarrollo de los estándares FIDO y los protocolos subyacentes WebAuthn y CTAP2 ha hecho que la autenticación basada en claves de acceso esté ampliamente disponible para sitios y aplicaciones web. Y las nuevas herramientas de gestión del ciclo de vida de seguridad permiten a las organizaciones automatizar la creación de credenciales, rotación, almacenamiento y gestión de acceso para NHI.