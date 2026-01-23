¿Qué es la gestión del ciclo de vida de la seguridad?

Al centralizar y automatizar las funciones básicas de la IAM y gestión de secretos, la gestión del ciclo de vida de la seguridad ayuda a los equipos de seguridad a obtener más visibilidad y control sobre los usuarios humanos y las identidades no humanas. La centralización y la automatización pueden ayudar a optimizar el monitoreo de actividades, los controles de acceso y la aplicación de políticas, reduciendo los riesgos de ataques basados en la identidad y otros incidentes de seguridad y amenazas cibernéticas.

En sistemas informáticos complejos, las identidades humanas y no humanas pueden existir y moverse entre infraestructuras on-premises, remotas y en la nube. La naturaleza distribuida de estas redes dificulta que los equipos de seguridad rastreen lo que hace cada identidad. Además, los recursos suelen ser dinámicos y efímeros en los pipelines de DevOps. Se pueden introducir nuevas identidades no humanas en un sistema, acceder a información segura y desaparecer antes de que el equipo de seguridad sepa que están allí. Como resultado, aumentan las dificultades para la aplicación de políticas y los riesgos de seguridad.

En ausencia de una gestión segura y una supervisión centralizada, los usuarios individuales podrían no seguir las mejores prácticas de higiene en seguridad. Podrían establecer contraseñas débiles y reutilizarlas. Es posible que se olviden de habilitar la MFA. Los pipelines de DevOps son notoriamente propensos a la expansión de secretos, la proliferación de secretos no gestionados a través de repositorios, código, bases de datos y otros lugares, dejándolos abiertos a posibles amenazas.

La distribución de aplicaciones (incorporar aplicaciones a un ecosistema sin gestión centralizada, particularmente aplicaciones cuyas funciones de autenticación y autorización no se integran con los sistemas de IAM existentes) también presenta problemas. Cuando las aplicaciones separadas tienen directorios de identidad, configuraciones de permisos y credenciales separados, es muy fácil que se escapen actividades de seguridad importantes, como auditorías de privilegios y desaprovisionamiento.

La gestión del ciclo de vida de la seguridad puede ayudar a minimizar las amenazas de seguridad que plantean los débiles controles de identidad, acceso y credenciales centralizando la gestión y automatizando los procesos centrales.

La gestión de todas las identidades (humanas y no humanas) en un solo sistema ayuda a los equipos de seguridad a establecer políticas de acceso más coherentes. El aprovisionamiento y desaprovisionamiento automatizados ayudan a garantizar que estas políticas se apliquen de manera oportuna y estandarizada.

La gestión automatizada de credenciales ayuda a garantizar que las credenciales sólidas se utilicen, protejan y roten correctamente, mientras que las herramientas de detección de credenciales pueden ayudar a encontrar secretos no gestionados y no seguros para su corrección.

Con la grabación de sesiones, los equipos de seguridad pueden realizar un seguimiento de todo lo que hacen los usuarios, lo que agiliza tanto la aplicación de políticas como la respuesta ante incidentes. Si se produce una violación de seguridad, los investigadores pueden usar la grabación para ver qué hicieron los hackers con una cuenta comprometida.

Por último, proteger las conexiones de servicio a servicio ayuda a abordar una de las vulnerabilidades más importantes en la cadena de suministro: las conexiones entre los componentes de un sistema.

Como dijo Jeff Crume, ingeniero distinguido Master Inventor de IBM, en el podcast Security Intelligence :

“Algunas de las mayores vulnerabilidades ocurren en esos puntos interconectados entre dos cosas diferentes donde están las interfaces. Mi componente puede ser perfecto y su componente puede ser perfecto, pero nuestra interfaz no. Y, por supuesto, los malos irán dondequiera que estén los puntos débiles”.

En resumen, un enfoque integral para la gestión del ciclo de vida de la seguridad puede dar a una organización un único sistema de registro para identidades humanas y no humanas, credenciales y permisos en todo el ecosistema, que admite confianza cero y el principio de privilegio mínimo.

También es importante señalar que las herramientas y prácticas de gestión del ciclo de vida de la seguridad están destinadas a apoyar la actividad rápida e innovadora de los pipelines DevOps. De hecho, pueden ayudar a optimizar estos procesos al quitarles la gestión de credenciales por completo a los desarrolladores. Al crear, almacenar, rotar y proteger automáticamente los secretos, la gestión del ciclo de vida de la seguridad puede proteger el ecosistema de TI sin interponerse.