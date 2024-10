Favoriser une culture de la littératie des données

À mesure que l’IA transforme les lieux de travail dans le monde, la littératie des données est convoitée. En réalité, 79 % des organisations déclarent que dans les douze mois à venir, les données occuperont une place prépondérante dans la prise de décision au sein de leur organisation.¹ Mais qu’est-ce que la littératie des données ?



Gartner définit la littératie des données comme la capacité à lire, à écrire et à communiquer des données dans leur contexte, y compris la compréhension des sources de données et des constructions, des méthodes analytiques et des techniques appliquées, et la capacité à décrire l’application du cas d’utilisation et la valeur qui en résulte.²



En quoi ces compétences sont-elles importantes ? Pour diriger une organisation alimentée par l’IA, des décisions fondées sur les données, la littératie des données est une compétence dont tout le monde a besoin et pas seulement les data scientists. Qu’une personne débute sa carrière ou qu’elle fasse partie de la direction, la capacité à comprendre, à interpréter et à communiquer grâce aux données est une compétence cruciale pour tous les employés.

Dans un environnement où la formation est disponible pour aider les équipes à comprendre la valeur des données dans leurs responsabilités quotidiennes, celles-ci peuvent plus facilement obtenir et appliquer des informations à partir des données et commencent à désirer des workflows intégrés aux données. Au fil du temps, les équipes peuvent être amenées à accorder plus de confiance en l’IA et à lui déléguer les tâches de prises de décisions, car elles comprennent les données sous-jacentes qui ont façonné la recommandation.