¿Qué es la gestión de identidades de máquinas?

Al igual que los humanos, las máquinas deben presentar credenciales para acceder a los sistemas y datos. Pero mientras los humanos dependen de nombres de usuario, contraseñas y autenticación multifactor (MFA), las máquinas dependen de credenciales de dispositivo como claves y certificados.

Estas credenciales permiten a las máquinas probar su identidad. Entre los formatos más comunes se encuentran los certificados TLS para conexiones de red seguras, las claves SSH para el acceso remoto y los certificados de dispositivos emitidos por la infraestructura de clave pública (PKI)para la autenticación de dispositivos.

A medida que crece la comunicación máquina a máquina, proteger las identidades de las máquinas contra las amenazas cibernéticas se ha convertido en un desafío importante. Según el IBM X-Force Threat Intelligence Index, los ataques basados en la identidad, en los que los delincuentes cibernéticos abusan de las credenciales de cuentas válidas para acceder a las redes, representan el 32 % de las filtraciones de datos.

Las infraestructuras modernas también pueden complicar la gestión de las identidades de las máquinas. Los entornos de TI escalan rápidamente, aprovisionan y desactivan dispositivos con frecuencia y necesitan renovar constantemente las credenciales.

La MIM ayuda a poner orden en esta complejidad y a mejorar la ciberseguridad. Permite a los equipos de seguridad descubrir dónde residen las credenciales de los dispositivos, automatizar la rotación y revocación, aplicar políticas de seguridad y monitorear la caducidad o el uso indebido.

Con la MIM, las organizaciones pueden admitir la arquitectura de confianza cero y reducir el acceso no autorizado, las filtraciones de datos y las interrupciones debidas a certificados caducados. También pueden limitar la posible exposición de claves filtradas y recopilar los registros de auditoría necesarios para cumplir con la normativa.