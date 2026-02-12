Apa itu penyediaan pengguna?

Penyediaan pengguna, juga dikenal sebagai penyediaan akun, adalah bagian penting dari manajemen identitas dan akses (IAM), praktik mengendalikan identitas digital dan akses mereka ke sumber daya organisasi.

Tidak seperti penyediaan infrastruktur, yang mengelola server dan jaringan, penyediaan pengguna secara khusus berfokus pada pengelolaan akses pengguna untuk membantu memastikan bahwa orang yang tepat memiliki izin yang tepat pada waktu yang tepat.

Proses penyediaan pengguna biasanya dimulai selama orientasi karyawan ketika karyawan baru menerima akses awal ke sistem dan aplikasi. Organisasi terus menyesuaikan penyediaan saat peran berubah dan membatalkan penyediaan pengguna selama offboarding untuk mencabut akses.

Penyediaan pengguna modern sangat bergantung pada otomatisasi untuk menghilangkan proses manual dan memakan waktu yang secara tradisional memperlambat proses orientasi dan meningkatkan risiko keamanan. Solusi penyediaan ini dapat membantu organisasi mengelola beberapa identitas pengguna secara efisien di seluruh lingkungan hybrid, termasuk sistem berbasis cloud, infrastruktur lokal, dan aplikasi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS).

Alat penyediaan tingkat lanjut juga dapat diintegrasikan dengan sistem SDM, platform CRM, dan direktori untuk menyinkronkan atribut pengguna dan mengotomatiskan pembuatan, pembaruan, dan pencabutan akun.