보안 태세란 무엇인가요?

섀도 IT는 IT 부서의 승인, 지식 또는 감독 없이 기업 네트워크에서 사용되는 앱, 디바이스 및 데이터와 같은 IT 자산을 말합니다. 이러한 IT 자산은 관리되지 않기 때문에 해커가 악용할 수 있는 완화되지 않은 취약점을 포함하고 있을 가능성이 높습니다.

섀도 IT는 다음과 같은 다양한 형태로 제공됩니다.

섀도 액세스: 섀도 액세스는 사용자가 편의를 위해 또는 문제 해결 속도를 높이기 위해 로컬 계정을 사용하여 애플리케이션 또는 서비스에 대한 관리되지 않는 액세스 권한을 유지하는 경우입니다.