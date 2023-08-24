IT 관리자인 James에게는 쉬운 하루처럼 보입니다. 지금은 휴가철이고 최종 사용자 대부분이 외근 중이기 때문에 그는 밀린 작업을 살펴볼 때라고 생각하며 미루고 있을지도 모릅니다. 그런데 전화가 울립니다.

회사의 최종 사용자 중 한 명인 Robert입니다. Robert는 해변에서 iOS 스마트폰을 분실하여 호텔에서 전화를 걸었으며, 매우 긴장하고 있습니다. 해당 회사에는 기업 디바이스와 BYOD(Bring Your Own Device) 정책을 모두 갖추고 있습니다. Robert는 BYOD 프로그램에 등록했기 때문에 개인 디바이스였지만 프레젠테이션을 위해 팀과 공유한 최신 재무 예측을 포함하여 회사 데이터가 저장되어 있었습니다.

James는 회사에서 사용 중인 모바일 디바이스 관리 소프트웨어를 열고 도구에서 Robert의 iOS 스마트폰을 즉시 찾아 원격으로 초기화합니다. 그는 백로그 작업으로 돌아가려고 합니다.

하지만 끝난 것이 아닙니다. 그는 사용자가 회사 디바이스에서 정책에 없는 게임 앱을 다운로드하려고 시도했다는 실시간 알림을 보게 됩니다. 최종 사용자에게 자동 알림이 전송되었습니다. 그 사람은 그의 친구 Mary였습니다. Mary의 비행기가 연착되어 아이가 지루해하며 YouTube를 보려고 그녀에게 Android 스마트폰을 달라고 했습니다. 그는 게임 앱을 홍보하는 광고를 클릭하여 다운로드를 시도했습니다.

James는 Robert가 분실한 iOS 스마트폰을 가지고 모바일 디바이스 관리(MDM)를 수행합니다. Mary의 경우 정책에 포함되지 않은 앱에 대한 액세스 설정은 모바일 애플리케이션 관리(MAM)의 일부입니다. MDM과 MAM은 모두 통합 엔드포인트 관리 솔루션의 일부입니다. 회사에 BYOD 정책이 있는지, 회사 소유 디바이스만 사용하는지 또는 둘 다 사용하는지, 사용자가 iOS 스마트폰, Android 스마트폰 또는 태블릿을 사용하는지 여부에 관계없이 모든 디바이스와 앱을 관리하고 보호해야 합니다. 모바일 보안 전략을 수립하지 않으면 기업 데이터, 개인 데이터 및 민감한 데이터를 잃을 수 있습니다.