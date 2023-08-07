디지털 발자국이란 무엇인가요?

거의 모든 온라인 활동은 흔적을 남깁니다. 공개 소셜 미디어 게시물처럼 명백한 흔적도 있습니다. 웹사이트가 방문자를 추적하는 데 사용하는 쿠키와 같이 더 미묘한 쿠키도 있습니다. 개인이나 회사가 남기는 모든 흔적이 합쳐져 디지털 발자국을 형성합니다.

인터넷 사용자와 조직 모두 디지털 발자국을 가지고 있지만 서로 조금 다른 의미를 가집니다. 개인의 발자국은 직간접적으로 공유하는 개인 데이터로 구성됩니다. 여기에는 온라인 계정 활동, 인터넷 사용 기록 및 데이터 브로커가 백그라운드에서 수집하는 세부 정보가 포함됩니다.

조직의 발자국은 더 복잡합니다. 이는 모든 공개 및 비공개 인터넷 자산, 콘텐츠 및 활동을 포함하여 회사의 전체적인 온라인 활동으로 구성됩니다. 공식 웹사이트, 인터넷에 연결된 장치 및 기밀 데이터베이스는 모두 회사 발자국의 일부입니다. 예를 들어 회사 계정에서 이메일을 보내는 것과 같은 직원의 작업도 기업의 발자국을 늘립니다.

이 문서에서는 조직의 발자국에 초점을 맞춥니다. 조직의 발자국은 클라우드 붐 및 원격 근무와 같은 추세에 힘입어 점점 더 커지고 분산되고 있습니다. 이러한 성장에는 위험이 따릅니다. 디지털 발자국에 있는 모든 앱, 디바이스, 사용자는 사이버 범죄자의 표적이 됩니다. 해커는 취약점을 악용하거나, 계정을 가로채거나, 사용자를 속여 회사 네트워크에 침입할 수 있습니다. 이에 대응하여 사이버 보안 팀은 비즈니스 발자국에 대한 가시성과 제어를 강화하는 도구를 채택하고 있습니다.