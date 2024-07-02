네트워크 탐지 및 대응(NDR)이란 무엇인가요?

네트워크는 오늘날 연결된 세상의 기반이자 위협 행위자의 주요 표적입니다.

전통적으로 조직은 네트워크 보안을 보장하기 위해 바이러스 백신 소프트웨어, 침입 탐지 시스템(IDS) 및 방화벽과 같은 위협 탐지 도구에 의존했습니다.

이러한 도구 중 다수는 시그니처 기반 탐지 접근 방식을 사용하여 IOC(손상 지표)를 사이버 위협 시그니처 데이터베이스와 일치시켜 위협을 식별합니다.

시그니처는 특정 맬웨어의 코드 라인이나 특정 피싱 이메일 제목 등 알려진 사이버 공격과 관련된 모든 특징일 수 있습니다. 서명 기반 도구는 네트워크에서 이전에 발견된 이러한 시그니처를 모니터링하고, 시그니처를 발견하면 경고를 발동합니다.

시그니처 기반 도구는 알려진 사이버 위협을 효과적으로 차단하지만 새로 등장하거나 알려지지 않은 위협을 탐지하는 데에는 어려움을 겪습니다. 또한 다음과 같이 고유한 시그니처가 없거나 합법적인 행동과 유사한 위협을 탐지하는 데에도 어려움을 겪습니다.

사이버 공격자가 훔친 자격 증명을 사용하여 네트워크에 액세스하는 경우





해커가 경영진의 이메일 계정을 사칭하거나 탈취하는 비즈니스 이메일 침해(BEC) 공격인 경우





직원이 회사 데이터를 개인 USB 드라이브에 저장하거나 악성 이메일 링크를 클릭하는 등의 위험한 행동에 의도치 않게 가담하는 경우

랜섬웨어 갱단 및 기타 지능형 지속 위협은 이러한 가시성의 격차를 악용하여 네트워크에 침투하고 정찰을 수행하며 권한을 에스컬레이션하여 적절한 순간에 공격을 시작할 수 있습니다.

NDR은 조직이 시그니처 기반 솔루션의 허점을 메우고 점점 더 복잡해지는 최신 네트워크를 보호하는 데 기여할 수 있습니다.

NDR은 고급 분석, 머신 러닝 및 행동 분석을 사용하여 알려진 시그니처 없이도 잠재적인 위협을 탐지할 수 있습니다. 이러한 방식으로 NDR은 실시간 보안 계층을 제공하여 조직이 다른 보안 도구가 놓칠 수 있는 취약점과 공격을 포착하도록 지원합니다.