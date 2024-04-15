이메일 보안이란 무엇인가요?

게시: 2024년 4월 18일
기고자: Amanda Downie, Teaganne Finn
조직의 이메일은 사이버 공격, 피싱 공격, 멀웨어 및 비즈니스 이메일 침해의 가장 큰 표적이 되므로 효과적인 이메일 보안 계획이 중요합니다. 조직은 위협으로부터 보호하는 기술을 구현하는 것 외에도 직원들을 교육하고 사이버 범죄자로부터 이메일 계정 및 소셜 미디어 콘텐츠와 같은 자산을 보호하는 방법을 배워야 합니다.
이메일 보안 계획을 수립함으로써 조직은 안전한 이메일과 악성 이메일의 차이점을 파악하고 해커의 손에 민감한 정보가 넘어가지 않도록 보호할 수 있습니다. 보안 이메일 시스템을 구현하면 이메일 공격으로부터 보호하고 피싱 이메일, 사기 또는 조직의 네트워크 인프라를 손상시킬 수 있는 데이터 손실과 같은 위협으로 인해 발생하는 비용이 많이 드는 다운타임을 줄일 수 있습니다.
이메일은 조직의 커뮤니케이션 및 일상 업무의 기본입니다. 기술이 빠르게 발전하고 있지만 이메일 서비스는 여전히 중요하며, 강력한 이메일 보안 시스템을 갖추는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 이메일 보안 전략은 민감한 데이터를 안전하게 보호하기 위해 필요한 실시간 보호 기능을 제공합니다. AI 기반 및 자동화 기반 보안 게이트웨이는 더 새롭고 기술 지향적인 이메일 보안입니다.
강력한 이메일 보호 기능을 갖추면 외부의 취약점으로부터 조직과 구성원을 보호할 수 있습니다. 이러한 보안 조치는 위협 방지의 핵심이며 미래를 위한 강력한 보안 정책을 가능하게 합니다.
이메일 보안을 갖추면 피싱 및 스푸핑과 같은 사이버 위협으로부터 조직을 보호하고, 유해한 컴퓨터 바이러스가 침입하기 전에 위험을 발견하는 데 도움이 됩니다.
이메일 암호화 및 바이러스 백신 소프트웨어와 같은 이메일 보안 솔루션은 기밀 정보가 유출되는 것을 방지하고 보호합니다. 정보는 이메일 첨부파일, 스팸 이메일 등 다양한 엔드포인트에서 들어올 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 보안 서비스는 조직의 민감한 정보에 중요한 보호 장치를 제공합니다. 보안 인식 교육을 통해 직원들에게 스팸 필터링, 강력한 비밀번호, 방화벽 보호와 같은 도구를 사용하여 개인 이메일을 보호하는 방법을 교육할 수 있습니다.
이메일 보안 위협을 차단하면 조직은 잠재적인 업무 중단을 줄이고 이메일 콘텐츠에 사용하는 시간을 절감하여 비즈니스 성장에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
이메일 공격은 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 하지만 모든 이메일 위협은 동일한 악의적 의도를 가지고 있다는 점을 기억하고 이메일 위협의 유형을 미리 파악하는 것이 중요합니다. 다음은 가장 일반적인 공격 유형입니다.
소셜 엔지니어링 공격
가장 흔한 공격 벡터 중 하나는 사람들을 심리적으로 조종하여 자신도 모르게 정보 보안을 손상시키는 것입니다.
피싱
피싱 사기는 사기성 이메일, 문자 메시지, 소셜 미디어 콘텐츠 또는 웹사이트를 사용하여 사용자를 속여 자격 증명을 공유하거나 멀웨어를 다운로드하도록 유도합니다.
스피어 피싱
이러한 형태의 피싱은 개인화된 이메일을 통해 개인 또는 조직을 직접적인 표적으로 삼습니다 .
웨일 피싱
이러한 형태의 피싱은 공격자가 세심하게 작성한 메시지를 기업의 고위 임원에게 발송하여 수신인이 민감한 정보를 제공하도록 유도합니다. 연락은 이메일, 문자 메시지 또는 전화로 이루어질 수 있습니다.
악성 이메일 첨부 파일
이러한 형태의 멀웨어는 문서, 음성 메일, 팩스, PDF 및 기타 파일로 위장한 이메일 첨부 파일을 공격합니다. 해커들은 공포, 긴박감, 호기심 등 다양한 전술을 사용합니다.
랜섬웨어
이 악성 소프트웨어는 파일을 암호화하고 피해자가 돈을 지불할 때까지 시스템에 대한 액세스를 차단하도록 설계되었습니다.
스푸핑
스푸핑은 공격자가 가짜 발신인 주소로 이메일 메시지를 위조하여 합법적인 이메일처럼 위장하는 것을 말합니다.
사칭
사이버 범죄자는 돈이나 데이터를 얻어내기 위해 신뢰할 수 있는 발신인인 것처럼 가장합니다. 해커가 직원을 사칭하여 조직에서 무언가를 탈취하려고 시도하는 비즈니스 이메일 침해가 그 예입니다.
이메일 위협 환경은 끊임없이 변화하고 있지만, 몇 가지 모범 사례는 변하지 않고 있습니다. 조직은 위협 인텔리전스를 더욱 정교하게 만들고 지능형 위협에 선제적으로 대응해야 합니다.
앱, 장치, 이메일, 클라우드 네트워크 전반에서 보호 기능을 제공하는 포괄적인 이메일 보안 소프트웨어를 찾아보세요. 공격자는 다양한 플랫폼에서 이메일 서버를 공격하므로 조직 역시 이에 대비해야 합니다.
피싱 시도 또는 스푸핑 이메일을 식별하고, 장치 및 계정에 강력한 비밀번호를 생성하는 등 이메일 보안 모범 사례를 직원들에게 교육하세요.
이 모범 사례는 보안 정책에 속하지만 그 자체로도 중요한 의미를 갖습니다. 이 소프트웨어는 분석 및 머신 러밍을 사용하여 피싱 또는 사기 이메일을 차단하고 시스템을 보호하는 이메일 보안 제품입니다.
기타 중요한 이메일 보안 프로토콜로는 발신자 정책 프레임워크(SPF), 도메인 키 식별 메일(DKIM), 도메인 기반 메시지 인증, 보고 및 준수(DMARC) 등이 있습니다. 약칭으로 가장 잘 알려진 이러한 프로토콜들은 복잡하기 때문에 하나 또는 세 가지 모두를 구현하기 전에 신중한 주의가 필요합니다.
SPF
이 이메일 인증 표준은 DNS 서버에 보호 계층을 추가합니다. 인증된 발신자 목록을 생성하고 도메인 스푸핑을 방지할 수 있습니다.
DKIM
공개 키 암호화를 사용하여 진정한 디지털 서명을 생성하고 전송 중인 이메일을 아무도 변경하지 못하도록 하는 이메일 보안 프로토콜입니다.
DMARC
도메인 보호를 목표로 하며 SPF 및 DKIM 테스트에서 드러난 내용에 반응하는 오케스트레이팅 프로토콜입니다. DMARC 정책은 조직의 필요에 따라 달라집니다.
