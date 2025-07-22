위협 탐지 및 대응(TDR)이란 무엇인가요?

위협 탐지 및 대응(TDR)은 조직이 사이버 보안 위협을 탐지, 조사 및 완화하는 데 사용하는 도구 및 프로세스를 말합니다. 고급 탐지 방법, 자동화된 대응 능력 및 통합 보안 솔루션을 결합하여 조직이 위험을 줄이고 진화하는 위협 환경에 적응할 수 있도록 지원합니다.

TDR은 보안팀이 인시던트를 신속하게 해결하고 장애를 최소화하면서 시스템을 복원할 수 있도록 지원합니다. 랜섬웨어, 피싱, 제로데이 익스플로잇과 같은 위협이 점점 더 빈번하게 일어나고 정교해짐에 따라 조직은 악의적인 활동이 피해를 일으키기 전에 이를 탐지할 수 있는 사전 전략이 필요합니다.

위험은 크고 시급합니다. Microsoft는 에코시스템 전반에서 매일 약 6억 건의 사이버 공격을 탐지하며, 초당 평균 6,900건 이상을 탐지합니다. 조직의 경우 이는 거의 끊임없는 데이터 침해 시도로 이어집니다.