사물 인터넷(IoT)이란 무엇인가요?

'스마트 오브젝트'라고도 칭하는 이러한 디바이스는 스마트 온도 조절기와 같은 간단한 '스마트 홈' 디바이스부터 스마트워치, RFID 지원 의류와 같은 웨어러블 디바이스, 복잡한 산업 기계 및 운송 시스템까지 다양합니다. 기술자들은 IoT 기술을 전제로 하는 완전한 '스마트 시티'를 구상하고 있습니다.

IoT를 통해 이러한 스마트 디바이스는 서로 통신하고 다른 인터넷 지원 디바이스와도 통신할 수 있습니다. 또한 스마트폰이나 게이트웨이처럼 데이터를 교환하고 다양한 작업을 자율적으로 수행할 수 있는 방대한 상호 연결된 디바이스 네트워크를 구축할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

농장의 환경 상태 모니터링

스마트카 및 기타 스마트 자동차 디바이스를 통한 교통 패턴 관리

공장의 기계 및 프로세스 제어

물류창고의 재고 및 배송 추적

IoT의 잠재적 응용 분야는 방대하고 다양하며 제조, 운송, 의료, 농업을 비롯한 광범위한 산업에서 이미 그 영향력을 체감하고 있습니다. 인터넷에 연결된 디바이스의 수가 계속 증가함에 따라 IoT는 우리의 세상을 형성하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다. 우리가 생활하고, 일하고, 상호 작용하는 방식에 변화를 가져올 것입니다.

기업 환경에서 IoT 디바이스는 온도, 습도, 공기 품질, 에너지 소비 및 기계 성능과 같은 광범위한 매개변수를 모니터링하는 데 사용됩니다. 이 데이터를 실시간으로 분석하여 기업이 운영을 최적화하고 수익을 개선하는 데 도움이 될 수 있는 패턴, 추세 및 이상 현상을 파악할 수 있습니다.