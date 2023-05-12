사물 인터넷(IoT)이란 무엇인가요?

사물인터넷(IoT)은 데이터를 수집하고 공유할 수 있는 센서, 소프트웨어 및 네트워크 연결이 내장된 물리적 장치, 차량, 가전 제품 및 기타 물리적 객체의 네트워크를 의미합니다.
'스마트 오브젝트'라고도 칭하는 이러한 디바이스는 스마트 온도 조절기와 같은 간단한 '스마트 홈' 디바이스부터 스마트워치, RFID 지원 의류와 같은 웨어러블 디바이스, 복잡한 산업 기계 및 운송 시스템까지 다양합니다. 기술자들은 IoT 기술을 전제로 하는 완전한 '스마트 시티'를 구상하고 있습니다.
IoT를 통해 이러한 스마트 디바이스는 서로 통신하고 다른 인터넷 지원 디바이스와도 통신할 수 있습니다. 또한 스마트폰이나 게이트웨이처럼 데이터를 교환하고 다양한 작업을 자율적으로 수행할 수 있는 방대한 상호 연결된 디바이스 네트워크를 구축할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.
IoT의 잠재적 응용 분야는 방대하고 다양하며 제조, 운송, 의료, 농업을 비롯한 광범위한 산업에서 이미 그 영향력을 체감하고 있습니다. 인터넷에 연결된 디바이스의 수가 계속 증가함에 따라 IoT는 우리의 세상을 형성하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 가능성이 높습니다. 우리가 생활하고, 일하고, 상호 작용하는 방식에 변화를 가져올 것입니다.
기업 환경에서 IoT 디바이스는 온도, 습도, 공기 품질, 에너지 소비 및 기계 성능과 같은 광범위한 매개변수를 모니터링하는 데 사용됩니다. 이 데이터를 실시간으로 분석하여 기업이 운영을 최적화하고 수익을 개선하는 데 도움이 될 수 있는 패턴, 추세 및 이상 현상을 파악할 수 있습니다.
IoT는 여러 가지 이유로 비즈니스에 중요합니다. IoT의 핵심 이점은 다음과 같습니다.
기업은 IoT 디바이스를 사용하여 프로세스를 자동화하고 최적화함으로써 효율성과 생산성을 향상할 수 있습니다. 예를 들어, IoT 센서를 사용하여 장비 성능을 모니터링하고 가동 중단을 유발하기 전에 잠재적인 문제를 감지하거나 해결할 수 있으므로 유지보수 비용을 절감하고 가동 시간을 개선할 수 있습니다.
IoT 디바이스는 더 나은 정보에 기반한 비즈니스 의사 결정과 새로운 비즈니스 모델을 만드는 데 사용할 수 있는 방대한 양의 데이터를 생성합니다. 기업은 이러한 데이터를 분석하여 고객 행동, 시장 동향 및 운영 성과에 대한 인사이트를 확보함으로써 전략, 제품 개발 및 리소스 할당과 관련하여 더욱 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
IoT는 수동 프로세스를 줄이고 반복적인 작업을 자동화함으로써 기업이 비용을 절감하고 수익성을 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 예를 들어, IoT 디바이스를 사용하여 에너지 사용량을 모니터링하고 소비를 최적화하여 에너지 비용을 절감하고 지속가능성을 개선할 수 있습니다.
기업은 IoT 기술을 사용하여 고객 행동에 대한 데이터를 수집함으로써 고객에게 더욱 흥미로운 맞춤형 경험을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 소매업체는 IoT 센서를 사용하여 매장 내 고객의 움직임을 추적하고 고객의 행동에 따라 맞춤화된 제안을 제공할 수 있습니다.
IoT는 여러 가지 기술의 결합으로 구현됩니다.
의료 산업에서는 IoT 디바이스를 사용하여 환자를 원격으로 모니터링하고 심박수, 혈압, 산소 포화도 등의 생체 신호에 대한 실시간 데이터를 수집할 수 있습니다. 이 센서 데이터를 분석하여 패턴을 감지하고 잠재적인 건강 문제가 더 심각해지기 전에 파악할 수 있습니다. IoT 디바이스를 사용하여 의료 장비를 추적하고, 재고를 관리하며, 약물 준수 여부를 모니터링할 수도 있습니다.
산업용 IoT 디바이스는 제조 분야에서 기계 성능을 모니터링하고 장비 고장을 감지하며 생산 공정을 최적화하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 센서를 사용하면 제조 시설의 온도와 습도를 모니터링하여 민감한 제품 생산에 최적의 조건을 보장할 수 있습니다. IoT 디바이스는 재고 추적, 공급망 관리 및 완제품 품질 모니터링에도 활용할 수 있습니다. 산업용 IoT는 매우 광범위한 신기술의 영역으로, IIOT(산업용 IoT)라는 별도의 약어로 불리기도 합니다.
소매 업계에서는 IoT 디바이스를 사용하여 고객 행동을 추적하고, 재고 수준을 모니터링하며, 매장 레이아웃을 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, 센서를 사용하여 매장 내 유동 인구를 추적하고 고객 행동을 분석하여 소매업체가 제품 배치를 최적화하고 고객 경험을 개선할 수 있습니다. IoT 디바이스는 공급망 모니터링, 배송 추적, 재고 수준 관리에도 활용할 수 있습니다.
IoT 디바이스는 농업에서 토양 상태, 날씨 패턴 및 작물 성장을 모니터링하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 센서를 사용하여 토양의 수분 함량을 측정하여 최적의 시기에 작물에 관개할 수 있습니다. IoT 디바이스는 가축의 건강 상태를 모니터링하고 장비 현황을 추적하며 공급망을 관리하는 데에도 활용할 수 있습니다. 저전력 또는 태양열 구동 장치는 원격 위치에서 최소한의 감독만으로 사용할 수 있는 경우가 많습니다.
운송 산업에서는 IoT 디바이스를 사용하여 차량 성능을 모니터링하고 경로를 최적화하며 배송을 추적할 수 있습니다. 예를 들어 센서를 사용하면 연결된 자동차의 연비를 모니터링하여 연료 비용을 절감하고 지속가능성을 향상할 수 있습니다. IoT 디바이스를 사용하면 화물 상태를 모니터링하여 최적의 상태로 목적지에 도착할 수 있습니다.
IoT는 많은 이점을 제공하지만 몇 가지 위험과 과제도 안고 있습니다. 다음은 가장 중요한 몇 가지 사항입니다.
보안 및 개인 정보 보호 위험: IoT 디바이스가 널리 보급됨에 따라 보안과 개인 정보 보호의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 많은 IoT 디바이스는 민감한 데이터의 보안과 개인 정보 보호를 침해할 수 있는 해커 및 기타 사이버 위협에 취약합니다. 또한 IoT 디바이스는 막대한 양의 개인 데이터를 수집할 수 있어 개인 정보 보호 및 데이터 보호에 대한 우려를 불러일으킵니다.
상호 운용성 문제: 서로 다른 제조업체의 IoT 디바이스는 서로 다른 표준과 프로토콜을 사용하는 경우가 많기 때문에 '머신 투 머신' 통신을 수행하기가 어렵습니다. 이로 인해 상호 운용성 문제가 발생하고 통합 및 분석이 어려운 데이터 사일로가 생성될 수 있습니다.
데이터 과부하: IoT 디바이스는 방대한 양의 데이터를 생성하므로 이를 처리할 준비가 되어 있지 않은 기업에서는 과부하에 걸릴 수 있습니다. 이러한 데이터를 분석하고 의미 있는 인사이트를 추출하는 것은 특히 필요한 분석 툴 및 전문 지식이 부족한 기업의 경우 상당한 도전이 될 수 있습니다.
비용 및 복잡성: IoT 시스템 구현은 비용이 많이 들고 복잡하여 하드웨어, 소프트웨어 및 인프라에 상당한 투자가 필요할 수 있습니다. IoT 시스템을 관리하고 유지하는 것도 어려울 수 있으며, 전문 기술과 전문 지식이 필요합니다.
규제 및 법적 과제: IoT 디바이스가 더욱 널리 보급됨에 따라 규제 및 법적 문제가 대두되고 있습니다. 기업은 국가마다 다를 수 있는 다양한 데이터 보호, 개인 정보 보호 및 사이버 보안 규정을 준수해야 합니다.
IoT 디바이스 관리는 복잡하고 까다로운 작업일 수 있지만, 기업이 IoT 디바이스의 보안과 안정성, 성능 최적화를 위해 따를 수 있는 몇 가지 모범 사례가 있습니다. 다음은 IoT 디바이스 관리를 위한 몇 가지 팁입니다.
IoT 전략 계획: IoT 디바이스를 배포하기 전에 기업은 목표, 사용 사례 및 원하는 결과를 명확하게 이해해야 합니다. 이를 통해 올바른 디바이스, IoT 플랫폼 및 기술을 선택하고 IoT 전략이 비즈니스 목표와 일치하는지 확인할 수 있습니다.
안전한 IoT 제품 선택: 보안은 사이버 공격에 취약할 수 있으므로 IoT 솔루션에 대한 중요한 고려 사항입니다. 기업은 보안을 염두에 두고 설계된 장치를 선택하고 암호화, 인증 및 액세스 제어와 같은 적절한 보안 시스템을 구현해야 합니다.
디바이스 모니터링 및 유지 관리: IoT 디바이스가 최적의 성능을 발휘하고 보안 위협에 취약하지 않도록 정기적으로 모니터링하고 유지 관리해야 합니다. 여기에는 디바이스 상태 및 성능 모니터링, 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트, 정기적인 보안 감사 및 예측 유지 관리 수행이 포함될 수 있습니다.
데이터의 효과적 관리: IoT 디바이스는 방대한 양의 실제 데이터를 생성하므로 관리 및 분석이 어려울 수 있습니다. 기업은 데이터 저장, 분석 및 시각화를 포함한 명확한 데이터 관리 전략을 수립해야 합니다. 그래야 IoT 디바이스에서 생성되는 데이터에서 의미 있는 인사이트를 추출할 수 있습니다.
에코시스템 구축: IoT 디바이스는 다른 디바이스, 플랫폼 및 기술을 포함하는 더 큰 에코시스템의 일부인 경우가 많습니다. 기업은 이 생태계를 명확하게 이해하고 IoT 디바이스가 다른 시스템 및 기술과 효과적으로 통합될 수 있는지 확인해야 합니다.
IoT의 미래는 유망하며, 비즈니스를 위한 많은 흥미로운 개발 성과가 곧 드러날 것입니다. IoT의 미래에 관한 몇 가지 동향과 예측은 다음과 같습니다.
성장: 향후 몇 년 동안 수백억 대의 IoT 디바이스가 사용될 것으로 예상되는 등 IoT 디바이스의 수는 계속해서 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 산업 전반에 걸친 도입 확대와 새로운 사용 사례 및 애플리케이션 개발에 의해 주도될 것입니다.
엣지 컴퓨팅: 엣지 컴퓨팅은 중앙 집중식 데이터 센터가 아니라 데이터 소스와 더 가까운 곳에서 데이터를 처리하고 분석할 수 있기 때문에 IoT에서 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 이를 통해 응답 시간을 개선하고 대기 시간을 줄이며 IoT 네트워크를 통해 전송해야 하는 데이터의 양을 줄일 수 있습니다.
인공 지능 및 머신 러닝: AI와 머신 러닝은 IoT 디바이스에서 생성되는 방대한 양의 데이터를 분석하고 의미 있는 인사이트를 도출하는 데 사용할 수 있기 때문에 IoT에서 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 이를 통해 기업은 더 많은 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 운영을 최적화할 수 있습니다.
블록체인: 블록체인 기술은 IoT의 보안과 개인 정보 보호를 개선하기 위한 방법으로 모색되고 있습니다. 블록체인을 활용하면 IoT 디바이스를 위한 안전하고 분산된 네트워크를 구축하여 데이터 보안 취약성을 최소화할 수 있습니다.
지속가능성: 기업이 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 방법을 모색함에 따라 지속 가능성은 IoT에서 점점 더 중요한 고려 사항이 되고 있습니다. IoT는 다양한 산업 분야에서 에너지 사용을 최적화하고 폐기물을 줄이며 지속가능성을 개선하는 데 사용할 수 있습니다.
IoT 디바이스 생산 비용이 감소함에 따라 매력적인 가격을 제시하는 디바이스 공급업체와 함께 많은 새로운 개발과 혁신이 예정되어 있는 IoT의 미래는 흥미진진합니다. IoT 디바이스의 수가 계속 증가함에 따라 기업은 새로운 기술에 적응하고 새로운 사용 사례와 애플리케이션을 수용할 준비가 되어 있어야 합니다. 그렇게 할 수 있는 기업은 이 혁신적인 기술의 이점을 누릴 수 있는 좋은 위치를 확보하게 될 것입니다.
AI와 IoT로 구동되는 지능형 자산이 성능을 최적화하고, 변화하는 환경에 적응하며, 비용을 절감하는 데 어떤 도움이 되는지 알아보세요. 연결되고 자동화된 운영을 실현하기 위한 IBM의 솔루션을 살펴보세요.
AI 통합부터 엣지 컴퓨팅에 이르기까지 IoT의 최신 트렌드와 혁신에 관해 알아보세요. 데이터 및 프로세스 관리 방식을 혁신하는 더 스마트한 연결된 장치를 구축하기 위한 튜토리얼, 도구 및 리소스를 확인하세요.
IoT 여정은 발전해 왔지만 아직 여정에 머물러 있습니다. 기업이 IoT와 관련한 노력에서 가치를 창출하려면 다음의 4가지 단계를 마스터해야 합니다.
데이터 관리가 실행 가능한 IoT 전략의 핵심인 이유와 데이터 급증을 관리하기 위한 첫 단계를 시작하는 방법에 대해 살펴봅니다.
Atea가 새로운 IBM Blockchain Transparent Supply 네트워크로 구축된 노르웨이 해산물 산업 추적성 솔루션에서 어떻게 선두를 달리고 있는지 알아보세요.
IBM Maximo Application Suite는 자산 모니터링, 관리, 예측 유지보수 및 안정성 계획을 위한 일련의 애플리케이션입니다. 이는 모든 Red Hat OpenShift 환경에서 관리형 SaaS로 사용하거나 배치할 수 있습니다.
IoT 솔루션은 기업이 연결된 장치와 센서로부터 인사이트를 추출하여 혁신적인 새로운 비즈니스 모델을 구현하는 데 도움을 줍니다.
IBM Cloud 컨설팅 서비스를 통해 새로운 역량을 개발하고 비즈니스 민첩성을 향상하세요. 하이브리드 클라우드 전략 및 전문가 파트너십을 통해 솔루션을 공동으로 개발하고, 디지털 혁신을 가속화하고, 성능을 최적화하는 방법을 알아보세요.
IBM Maximo의 AI 기반 자산 관리를 통해 자산의 성능을 최적화하고 다운타임을 줄이세요. AI 기반 유지 관리, 검사 및 자산 신뢰성이 운영을 어떻게 혁신할 수 있는지 알아보세요.