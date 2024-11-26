Cybersecurity Insiders의 최근 2024년 내부자 위협 보고서에 따르면, 83%의 조직이 작년에 최소 한 번의 내부자 공격을 받았다고 보고했습니다. 이 통계보다 더 놀라운 것은 11~20건의 내부자 공격을 경험한 조직이 2023년에 공격 건수가 지난 12개월 동안 4%에서 21%로 5배 증가했다는 것입니다.

내부자 위협이 증가함에 따라 기업이 디지털 에코시스템 내부에서 발생하는 실제 위험을 인식하고 이를 해결하기 위한 효과적인 위협 관리 전략을 실행하는 것이 중요합니다.