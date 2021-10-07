IT 서비스 관리(ITSM)란 무엇인가요?

조직이 사용자에게 IT 서비스를 제공하기 위해 필요한 ITSM 프로세스가 많이 있습니다. 다음은 가장 일반적으로 채택되는 몇 가지 프로세스입니다.

인시던트 관리

ITSM에서, 인시던트는 계획되지 않은 운전 정지 또는 서비스 중단입니다. 인시던트 관리는 인시던트에 대응하는 프로세스로 사용자 및 비즈니스 프로세스에 미치는 영향을 최소화하면서 서비스를 복원하는 것을 목표로 합니다.

문제 관리

문제 관리는 여러 인시던트가 동일한 근본 원인과 관련되어 있을 때 이루어집니다. ITSM은 IT 부서가 문제를 조사, 분석 및 제거하여 다시 발생하지 않도록 하는 방법을 정의합니다.



변경 관리

변경 관리는 중요 시스템의 변경으로 인해 발생할 수 있는 IT 서비스 중단, 규정 준수 문제 및 기타 위험을 최소화하기 위한 모범 사례를 수립합니다.

구성 관리

구성 관리는 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소에 대한 구성 항목을 추적하는 프로세스입니다. 구성 관리 데이터베이스와 같은 도구는 모든 IT 자산과 자산 간의 관계에 대한 중앙 저장소 역할을 할 수 있습니다.

서비스 요청 관리

직원, 고객 또는 파트너로부터 새 자산, 사용 권한 또는 라이선스에 대한 서비스 요청이 올 수 있습니다. 서비스 요청 관리는 종종 자동화 및 셀프 서비스 기능을 결합하여 이러한 요청을 허용하거나 거부하는 가장 효율적이고 정확한 방법을 정의합니다.

서비스 카탈로그

서비스 카탈로그는 서비스 요청 관리와 통합될 수 있는 디렉토리입니다. 메뉴 또는 포털을 통해 액세스할 수 있으며 조직 전체의 사용자가 사용할 수 있는 IT 서비스가 나열됩니다.

지식 관리

지식 관리(KM)는 조직 내에서 정보를 식별, 구성, 저장 및 유포하는 프로세스입니다. 검색 가능한 셀프 서비스 지식 기반은 일반적으로 핵심 KM 도구입니다. 이를 통해 조직 전체의 사용자는 IT 서비스 관련 문제 및 해결 방법, 메트릭, 문서, 기술 주제 및 기타 리소스에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

서비스 수준 관리

서비스 수준 관리는 서비스 수준 계약 (SLA)의 수명 주기를 생성, 추적 및 관리하는 프로세스입니다. SLA는 특정 서비스에 필요로 하거나 그 서비스가 원하는 수준을 결정하고 해당 목표를 충족하지 못할 시의 결과를 결정하는 IT 전문가와 고객 간의 계약입니다.

IT 서비스 데스크

ITSM에서 IT 서비스 데스크는 모든 인시던트, 문제 및 요청을 처리하고 관리하기 위한 중앙 연락 창구입니다. 단순한 헬프 데스크가 아니라 소프트웨어 라이선싱, 서비스 제공 업체, 가격 책정 및 제3자 계약도 처리하고 셀프 서비스 포털 및 지식 기반을 유지 관리합니다.