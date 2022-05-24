고객 경험(CX)이란 무엇인가요?

기업이 고객 경험에 중점을 두고 전환하는 데 가장 중요한 첫 번째 단계는 고객의 인식과 감정을 관계의 주도권에 두는 것입니다. 여기에는 고객의 요구와 감정에 대한 이해를 바탕으로 한 기업의 브랜드 약속이 포함됩니다. 이를 달성하려면 잠재 고객과 기존 고객이 관계의 각 단계 또는 각 상호 작용에서 원하는 것이 무엇인지 최대한 깊이 이해해야 합니다.

많은 기업에서 이는 중요한 전환입니다. 일반적으로 이사회와 경영진부터 직원까지 모두의 지원이 필요합니다. 고객 중심적이지 않은 경력을 쌓았거나 역사적으로 트랜잭션 지표나 재무 KPI에 먼저 집중하여 성공을 거둔 임원과 관리자의 경우 적응이 어려울 수 있습니다. 그리고 앞서 언급했듯이 이를 위해서는 모바일 앱부터 결제 처리, 고급 분석, 인공 지능(AI)까지 새로운 기술에 대한 상당한 투자가 필요합니다.

배송 지연, 고객 지원 또는 컨택 센터와의 오해 또는 기타 고충 사항과 같은 나쁜 고객 경험은 고객이 의도적으로 잘못된 대우를 받은 것처럼 불합리하게 느끼게 할 수 있습니다.

반면, 긍정적인 고객 경험은 고객이 회사가 자신만을 위해 존재한다는 느낌을 줄 수 있으며, 더 중요하게는 관대함을 느끼게 할 수 있습니다. PwC에 따르면 소비자의 65%는 브랜드에 대한 긍정적인 경험이 좋은 광고보다 더 중요하다고 생각합니다. 동일한 설문조사에 따르면 고객은 훌륭한 경험을 위해 최대 16%의 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다.5