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Mixture of Experts 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다. 매주 AI 업계 뉴스에 대한 분석을 제공합니다. 진행자 Tim Hwang은 세계적 수준의 엔지니어, 연구원, 제품 리더 등으로 구성된 패널과 함께 AI 뉴스를 AI 노이즈에서 구분하는 데 도움을 줍니다.
연구부터 애플리케이션에 이르기까지, 각 에피소드는 업계가 어디로 향하고 있는지에 대한 전문가 분석과 의견을 균형있게 제공합니다. AI가 어떻게 기업을 재편하고 효율성을 높이며 새로운 성장 기회를 창출하는지 알아보세요. 경쟁에서 앞서 나가고자 하는 노련한 전문가이든, 기술의 미래에 대해 호기심이 많은 애호가이든, Mixture of Experts는 인사이트와 실용적인 지식을 모두 제공합니다.
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빌더로서의 AI와 툴로서의 AI, COBOL을 통한 메인 프레임 현대화, 글로벌 AI 도입 장벽, 에이전트 운영을 통한 AI 에이전트 보호
에피소드 96: 메인 프레임 현대화 설명: COBOL 및 AI
Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex는 한 시간 이내에 공개되었습니다. 우리는 엔터프라이즈 AI 경쟁과 그것이 개발자들에게 의미하는 바를 분석합니다.
보너스 에피소드: Anthropic 대 OpenAI: Claude Opus 4.6 & GPT-5.3-Codex
빌더로서의 AI와 툴로서의 AI, COBOL을 통한 메인 프레임 현대화, 글로벌 AI 도입 장벽, 에이전트 운영을 통한 AI 에이전트 보호
Google의 인도 내 2,000억 달러 규모 AI 인프라 투자, Claude의 2주 만의 C 컴파일러 구축, AI 에이전트 보안 취약점, 그리고 기업 ROI 문제.
Microsoft의 Copilot 사용 보고서는 놀라운 AI 도입 동향과 Ralph Wiggum의 프롬프트, 인도 AI 회의 및 AI의 슈퍼볼 광고 공세를 보여줍니다.
Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex가 한 시간 전에 출시됐습니다. 기업 AI 경쟁 구도와 이것이 개발자들에게 가지는 의미를 분석해 보겠습니다.
코딩 에이전트를 위한 OpenAI Codex 앱이 출시되고, 에이전트 전용 소셜 네트워크인 Moltbook이 보안 위험을 노출합니다. 이번 주 Mixture of Experts를 조정하세요!
Moltbot(이전 Clawdbot)이 오픈 소스 에이전트 혁명을 일으켰고, Dario Amodei의 AI 청소년기 에세이, IBM 그래미 IQ 상 수상작, Microsoft의 Maia 200 칩이 공개되었습니다.
ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!
Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
NVIDIA의 Rubin은 5배의 성능 향상을 약속했고, Meta는 Manus AI를 20억 달러에 인수했으며, DeepSeek의 MHC 아키텍처는 모델 교육 효율성을 재정의합니다.
AI 에이전트, 머신 러닝 모델, 챗봇 등에 관한 에피소드를 제공하는 AI 팟캐스트 시리즈를 살펴보세요. 클릭 한 번으로 LLM, SLM, AI 거버넌스 및 생성형 AI에 대한 심층적인 토론을 쉽게 찾을 수 있는 에피소드를 매월 확인해 보세요!
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