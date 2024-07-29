Mixture of Experts

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Mixture of Experts 소개

Mixture of Experts 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다. 매주 AI 업계 뉴스에 대한 분석을 제공합니다. 진행자 Tim Hwang은 세계적 수준의 엔지니어, 연구원, 제품 리더 등으로 구성된 패널과 함께 AI 뉴스를 AI 노이즈에서 구분하는 데 도움을 줍니다.

연구부터 애플리케이션에 이르기까지, 각 에피소드는 업계가 어디로 향하고 있는지에 대한 전문가 분석과 의견을 균형있게 제공합니다. AI가 어떻게 기업을 재편하고 효율성을 높이며 새로운 성장 기회를 창출하는지 알아보세요. 경쟁에서 앞서 나가고자 하는 노련한 전문가이든, 기술의 미래에 대해 호기심이 많은 애호가이든, Mixture of Experts는 인사이트와 실용적인 지식을 모두 제공합니다.

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Mixture of Experts 팟캐스트 아트워크
메인 프레임 현대화 설명: COBOL 및 AI

빌더로서의 AI와 툴로서의 AI, COBOL을 통한 메인 프레임 현대화, 글로벌 AI 도입 장벽, 에이전트 운영을 통한 AI 에이전트 보호

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인도의 2천억 달러 규모 AI 허브와 Claude가 개발한 C 컴파일러

Google의 인도 내 2,000억 달러 규모 AI 인프라 투자, Claude의 2주 만의 C 컴파일러 구축, AI 에이전트 보안 취약점, 그리고 기업 ROI 문제.
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Copilot 사용으로 AI 도입 패턴 파악

Microsoft의 Copilot 사용 보고서는 놀라운 AI 도입 동향과 Ralph Wiggum의 프롬프트, 인도 AI 회의 및 AI의 슈퍼볼 광고 공세를 보여줍니다.
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Anthropic vs OpenAI: Claude Opus 4.6 & GPT-5.3-Codex

Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex가 한 시간 전에 출시됐습니다. 기업 AI 경쟁 구도와 이것이 개발자들에게 가지는 의미를 분석해 보겠습니다.

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Codex 출시 및 OpenClaw/Moltbook의 혼란: 금주의 AI 에이전트

코딩 에이전트를 위한 OpenAI Codex 앱이 출시되고, 에이전트 전용 소셜 네트워크인 Moltbook이 보안 위험을 노출합니다. 이번 주 Mixture of Experts를 조정하세요!
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OpenClaw(Moltbot, Clawdbot): 주류가 되는 오픈 소스 에이전트

Moltbot(이전 Clawdbot)이 오픈 소스 에이전트 혁명을 일으켰고, Dario Amodei의 AI 청소년기 에세이, IBM 그래미 IQ 상 수상작, Microsoft의 Maia 200 칩이 공개되었습니다.
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새로운 AI 경쟁: 2026년의 엔터프라이즈 혁신

ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!

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Claude Cowork 분석 및 Gemini를 선택한 Apple

Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
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CES 2026 AI 하이라이트: NVIDIA Rubin과 파격적인 기기들

NVIDIA의 Rubin은 5배의 성능 향상을 약속했고, Meta는 Manus AI를 20억 달러에 인수했으며, DeepSeek의 MHC 아키텍처는 모델 교육 효율성을 재정의합니다.
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AI 연말 결산: 2026년을 좌우할 트렌드

IBM 전문가들이 2025년의 AI 혁신에 대한 후기를 작성하고 2026년 트렌드를 예측합니다. AI 하드웨어 부족, 오픈 소스의 성공, 슈퍼 에이전트 및 멀티모달 진화에 대해 논의합니다.

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AI 에이전트, 머신 러닝 모델, 챗봇 등에 관한 에피소드를 제공하는 AI 팟캐스트 시리즈를 살펴보세요. 클릭 한 번으로 LLM, SLM, AI 거버넌스 및 생성형 AI에 대한 심층적인 토론을 쉽게 찾을 수 있는 에피소드를 매월 확인해 보세요!

 

1월 3일 | 에피소드 36 OpenAI o3, DeepSeek-V3, 브런디지/마커스 AI 베팅 에피소드 36 보기 1월 10일 | 에피소드 37 CES 2025, NVIDIA DIGITS, Apple Intelligence의 실패, Sam Altman의 성찰 에피소드 37 보기 1월 17일 | 에피소드 38 Anthropic 가치 평가 루머, Microsoft CoreAI, NotebookLM 업그레이드, 금융 분야의 AI 에이전트 에피소드 38 보기 1월 24일 | 에피소드 39 DeepSeek-R1, Mistral IPO, FrontierMath 논란 및 IDC 코드 어시스턴트 리포트 에피소드 39 보기 1월 31일 | 에피소드 40 DeepSeek: 사실 vs 과장, 모델 증류 및 오픈 소스 경쟁 에피소드 40 보기 2월 7일 | 에피소드 41 OpenAI 연구, o3-mini, AI 액션 서밋 및 Anthropic의 헌법적 분류기 에피소드 41화 시청하기 2월 14일 | 에피소드 42 파리 AI 서밋, Altman의 "Three Observations"와 Anthropic의 경제 지수 에피소드 42화 시청하기 2월 21일 | 에피소드 43 Deep Research, OpenAI 추론 칩, 소형 VLM, 그리고 AI 에이전트 채용 공고 에피소드 43 보기 2월 27일 | 에피소드 44 Claude 3.7 Sonnet, BeeAI 에이전트, Granite 3.2 및 긴급 오정렬 에피소드 44 보기 3월 7일 | 에피소드 45 Quantum 도약, 모델 컨텍스트 프로토콜, CoreWeave IPO 및 AI 음성 동반자 에피소드 45 보기 3월 14일 | 에피소드 46 Claude 3.7 Sonnet, BeeAI 에이전트, Granite 3.2 및 긴급 오정렬 에피소드 46 보기 3월 21일 | 에피소드 47 NVIDIA GTC, Baidu 추론 모델 및 Gemini AI 이미지 생성 에피소드 47 보기 3월 28일 | 에피소드 48 DeepSeek-V3-0324, Gemini Canvas 및 GPT-4o 이미지 생성 에피소드 48 보기
5월 3일 | 에피소드 1 Rabbit AI의 딸꾹질, GPT-2 챗봇, OpenAI와 The Financial Times 에피소드 1 보기 5월 10일 | 에피소드 2 오픈 소스, InspectorRAGet의 현황과 Kolmogorov-Arnold Networks의 현황 에피소드 2 보기 5월 17일 | 에피소드 3 GPT-4o, AI 개요와 우리의 멀티모달 미래 에피소드 3 보기 5월 24일 | 에피소드 4 Scarlett Johansson, FMTI 및 Think 2024 에피소드 4 보기 5월 31일 | 에피소드 5 Google의 AI 개요, Golde Gate Claude, '고래 컴퓨터' 및 확장 법칙 에피소드 5화 시청하기 6월 7일 | 에피소드 6 ACM FAccT 컨퍼런스의 AI 안전, RAG 벤치마킹 및 책임감 있는 AI 에피소드 6 보기 6월 14일 | 에피소드 7 Apple의 WWDC24 반응과 기계론적 해석 가능성 에피소드 7 보기 6월 21일 | 에피소드 8 NVIDIA의 Nemotron-4 340B 모델, Safe Superintelligence Inc. 및 AI 에이전트 에피소드 8화 시청하기 6월 28일 | 에피소드 9 Claude 3.5 Sonnet, BIRD-SQL 및 최신 AI 슬롭 에피소드 9 보기 7월 3일 | 에피소드 10 AI 하드웨어: 학습, 추론, 디바이스 및 모델 최적화 에피소드 10 보기 7월 12일 | 에피소드 11 윔블던의 AI, AI 페르소나를 통한 코딩 및 확장을 위한 ChatGPT 에피소드 11 보기 7월 19일 | 에피소드 12 Goldman Sachs 생성형 AI 보고서, Claude 2.0 엔지니어 및 RIAA 소송 에피소드 12 보기 7월 26일 | 에피소드 13 Meta의 Llama 3.1, Mistral Large 2, 소형 모델에 대한 큰 관심 에피소드 13 보기 8월 2일 | 에피소드 14 SAM 2, friend.com, 생성형 AI 프로젝트는 결국 버려질까? 에피소드 14화 보기 8월 9일 | 에피소드 15 OpenAI 구조화된 출력, character.ai “획득”, 그리고 이건 AI 버블인가요? 에피소드 15화 시청하기 8월 16일 | 에피소드 16 2024년 데이터 유출 비용과 OpenAI의 Project Strawberry 에피소드 16 보기 8월 23일 | 에피소드 17 에이전트 Q, AI 없는 예술 분야, ZT Systems를 인수한 AMD 에피소드 17 보기 8월 30일 | 에피소드 18 커서 열풍, Perplexity, US 오픈에 광고 및 AI 도입 에피소드 18 보기 9월 6일 | 에피소드 19 NEO 1X 로봇, OpenAI 칩, AI 연구자와 프롬프트 엔지니어링의 미래 에피소드 19 보기 9월 13일 | 에피소드 20 Apple 인텔리전스, Reflection 70B, 오픈 소스 AI 에이전트 및 LLM 연구 아이디어 에피소드 20 보기 9월 20일 | 에피소드 21 OpenAI o1 미리 보기, Agentforce, 판타지 풋볼 및 머신 언러닝에서의 AI 에피소드 21 보기 9월 27일 | 에피소드 22 Llama 3.2, AI Snake Oil 및 지속가능성을 위한 생성형 AI 에피소드 22 보기 10월 4일 | 에피소드 23 NotebookLM, OpenAI DevDay 및 AI가 피싱 공격을 방지할 수 있을까요? 에피소드 23 보기 10월 11일 | 에피소드 24 노벨상과 AI, DGX B200의 등장, Unstructured의 4천만 달러 펀딩 라운드 에피소드 24 보기 10월 18일 | 에피소드 25 10월 18일 | 에피소드 25 사랑의 은총의 기계, Entropix, AI와 선거, GSM8K 에피소드 25 보기 10월 25일 | 에피소드 26 IBM Granite 3.0, NVIDIA의 Nemotron AI 모델 및 Perplexity의 기금 모금 에피소드 26 보기 11월 1일 | 에피소드 27 에이전트의 미래, AI 에너지 소비, Anthropic의 컴퓨터 사용, Google 워터마킹 AI 에피소드 27 보기 11월 8일 | 에피소드 28 Naptime부터 Big Sleep까지 SearchGPT와 GitHub Octoverse 업데이트 에피소드 28 보기 11월 15일 | 에피소드 29 AI 확장, AI 에이전트 주도의 미래, AGI로의 경쟁 에피소드 29 보기 11월 22일 | 에피소드 30 ‘거의 무한한 메모리’, Microsoft Ignite, FrontierMath, 그리고 AlphaFold3 에피소드 30 보기 11월 27일 | 에피소드 31 교육 분야의 AI: 안전, 리터러시, 예측 에피소드 31 보기 12월 6일 | 에피소드 32 Inside AWS re:Invent 2024, LLM Flowbreaking 및 David Mayer 에피소드 32 보기 12월 13일 | 에피소드 33 12일간의 OpenAI, NeurIPS, ARC Prize, Llama 3.3 70B 에피소드 33 보기 12월 20일 | 에피소드 34 IBM Granite® 3.1, NVIDIA Jetson, AI 모델 도용, 사전 교육 중단? 에피소드 34 보기 12월 27일 | 에피소드 35 2024년 돌아보기: AI 모델, 에이전트, 하드웨어, 제품 분야의 주요 혁신 에피소드 35 보기

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