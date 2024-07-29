Mixture of Experts 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다. 매주 AI 업계 뉴스에 대한 분석을 제공합니다. 진행자 Tim Hwang은 세계적 수준의 엔지니어, 연구원, 제품 리더 등으로 구성된 패널과 함께 AI 뉴스를 AI 노이즈에서 구분하는 데 도움을 줍니다.

연구부터 애플리케이션에 이르기까지, 각 에피소드는 업계가 어디로 향하고 있는지에 대한 전문가 분석과 의견을 균형있게 제공합니다. AI가 어떻게 기업을 재편하고 효율성을 높이며 새로운 성장 기회를 창출하는지 알아보세요. 경쟁에서 앞서 나가고자 하는 노련한 전문가이든, 기술의 미래에 대해 호기심이 많은 애호가이든, Mixture of Experts는 인사이트와 실용적인 지식을 모두 제공합니다.

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