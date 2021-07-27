자동화란 무엇인가요?

자동화는 현대 사회에서 점점 더 보편화되고 있으며 비즈니스 프로세스 자동화(BPA), AIOps, 엔터프라이즈 자동화와 같은 엔터프라이즈 애플리케이션, 자동차 제조에 사용되는 로보틱 같은 산업 자동화 애플리케이션, 홈 자동화와 같은 소비자 애플리케이션 등 수많은 애플리케이션이 있습니다.



자동화 소프트웨어 및 기술은 금융에서 의료, 유틸리티, 국방에 이르기까지 실제로 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 자동화는 비즈니스 기능의 모든 측면에서 사용할 수 있으며, 자동화를 가장 효과적으로 활용하는 조직은 상당한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

조직은 자동화를 사용하여 생산성과 수익성을 높이고 고객 서비스 및 만족도를 개선하고 비용 및 운영 오류를 줄이며 규정 표준을 준수하고 운영 효율성을 최적화하는 등 많은 이점을 실현합니다. 자동화는 디지털 혁신의 핵심 구성 요소이며 비즈니스 확장을 지원하는 데 매우 중요합니다.