자동화란 무엇인가요?

자동화는 기술, 프로그램, 로보틱 또는 프로세스를 적용하여 최소한의 인적 개입으로 결과를 달성하는 것입니다.
자동화는 현대 사회에서 점점 더 보편화되고 있으며 비즈니스 프로세스 자동화(BPA), AIOps, 엔터프라이즈 자동화와 같은 엔터프라이즈 애플리케이션, 자동차 제조에 사용되는 로보틱 같은 산업 자동화 애플리케이션, 홈 자동화와 같은 소비자 애플리케이션 등 수많은 애플리케이션이 있습니다.
자동화 소프트웨어 및 기술은 금융에서 의료, 유틸리티, 국방에 이르기까지 실제로 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 자동화는 비즈니스 기능의 모든 측면에서 사용할 수 있으며, 자동화를 가장 효과적으로 활용하는 조직은 상당한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
조직은 자동화를 사용하여 생산성과 수익성을 높이고 고객 서비스 및 만족도를 개선하고 비용 및 운영 오류를 줄이며 규정 표준을 준수하고 운영 효율성을 최적화하는 등 많은 이점을 실현합니다. 자동화는 디지털 혁신의 핵심 구성 요소이며 비즈니스 확장을 지원하는 데 매우 중요합니다.
기본 또는 작업 자동화는 단순하고 일상적인 작업을 자동화합니다. 기본 자동화는 신입 사원에게 온보딩 자료를 배포하거나 승인받을 문서를 전달하거나 고객에게 송장을 자동으로 발송하는 등, 수동 작업을 디지털화, 간소화 및 중앙 집중화하는 데 사용됩니다.
사람 대신 자동화를 통해 이러한 작업을 완료하면 오류를 제거하고 트랜잭션 작업 속도를 높이며 직원들이 시간 소모적인 업무에서 벗어나 더 가치 있고 의미 있는 업무에 집중할 수 있습니다.
프로세스 자동화는 더 복잡하고 반복 가능한 다단계 프로세스(때로는 여러 시스템이 관여)를 자동화합니다. 프로세스 자동화는 비즈니스 및 IT 프로세스의 균일성과 투명성을 높이는 데 도움이 됩니다.
프로세스 자동화는 비즈니스 생산성과 효율성을 높이고 비즈니스 및 IT 문제에 대한 새로운 인사이트를 제공하며 규칙 기반 의사결정을 통해 해결책을 제시할 수 있습니다. 프로세스 마이닝, 워크플로우 자동화, 비즈니스 프로세스 관리(BPM), 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 등이 프로세스 자동화의 예입니다.
반복적인 프로세스를 사용하면 생산성과 효율성을 높이고 인적 오류를 줄일 수 있습니다. 자동화는 다음과 같은 다양한 영역에서 비즈니스 가치를 창출할 수 있습니다.
비즈니스 자동화는 비즈니스 워크플로우 및 정보 기술(IT) 시스템을 간소화하기 위해 반복적인 작업 및 프로세스를 자동화하는 데 사용되는 기술입니다. 이러한 솔루션은 조직의 요구 사항에 맞게 특별히 맞춤화할 수 있습니다.
콘텐츠 관리 솔루션은 비즈니스 콘텐츠를 캡처, 저장, 활성화, 분석 및 자동화합니다.
문서 처리 솔루션은 머신 러닝 및 자연어 처리와 같은 인공 지능 기술을 사용하여 비즈니스 문서 처리를 간소화합니다.
문서 관리 솔루션은 디지털 문서에서 정보를 캡처, 추적 및 저장합니다.
워크플로우 자동화 솔루션은 규칙 기반 로직과 알고리즘을 사용하여 인간의 상호 작용을 거의 또는 전혀 개입시키지 않은 채 작업을 수행합니다.
의사결정 관리 솔루션은 머신 러닝을 통해 비즈니스 의사결정을 모델링, 관리 및 자동화합니다.
프로세스 매핑 솔루션은 병목 현상을 파악하고 조직 간 협업 및 오케스트레이션을 지원하여 운영을 개선할 수 있습니다.
IT 자동화는 이전에 사람의 개입이 필요했던 시간 소모적인 수동 작업 대신 자동화된 시스템 및 소프트웨어를 만들고 구현하는 것입니다. IT 자동화는 IT 인프라 및 애플리케이션의 배포 및 구성을 가속화하고 운영 라이프사이클의 모든 단계에서 프로세스를 개선하는 데 도움이 됩니다.
관측 가능성 솔루션은 애플리케이션 성능 모니터링 기능을 강화하므로 시스템 성능을 보다 정확하게 이해하고 인시던트를 더 빠르게 해결하는 데 필요한 컨텍스트를 효과적으로 파악할 수 있습니다.
클라우드 자동화 솔루션은 클라우드 환경 프로비저닝, 구성 및 관리와 관련된 수동 작업을 줄이거나 제거합니다. 클라우드 자동화를 이용하면 클라우드에서 효율성을 촉진하고 필요에 따라 클라우드 리소스에 액세스하는 등, 클라우드 컴퓨팅이 제공하는 이점을 최대한 활용할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드 비용 최적화 솔루션을 이용하면 클라우드 리소스 사용에서 추측을 배제하면서 시간을 절약하고 비용을 최적화하는 지속적인 자동화를 구현할 수 있습니다.
네트워크 성능 관리 솔루션은 지능적인 인사이트로 IT 운영을 최적화하고 네트워크 복원력과 가용성 향상에 기여합니다.
통합은 IT 조직 전체의 데이터, 애플리케이션, API 및 디바이스를 연결하여 효율성, 생산성 및 민첩성을 향상합니다.
API 관리 솔루션은 웹 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스, 즉 API를 생성, 관리, 보호, 소셜화 및 수익화하는 데 유용합니다.
애플리케이션 통합 솔루션은 애플리케이션과 데이터를 연결합니다.
인공 지능(AI)은 컴퓨터와 기계가 인간의 지능과 문제 해결 능력을 시뮬레이션할 수 있는 기술입니다. 머신 러닝, 자연어 처리 및 컴퓨팅 비전은 인공 지능의 한 분야입니다.
최고 자동화 책임자(CAO)(ibm.com 외부 링크)는 자동화가 산업 전반의 비즈니스에 긍정적인 영향을 미침에 따라 그 중요성이 점점 커지며 급부상하고 있는 직책입니다. CAO는 각 비즈니스 이니셔티브에 가장 적합한 자동화 플랫폼 및 전략 유형을 결정하기 위해 기업 전반에 걸쳐 비즈니스 프로세스 및 IT 운영 의사결정을 구현할 책임이 있습니다. CAO는 IT, 운영 및 사이버 보안과 같은 모든 비즈니스 요소에 걸쳐 다양한 리더와 협력합니다.
컴퓨팅 비전은 머신 러닝과 신경망을 사용하여 컴퓨터와 시스템이 디지털 이미지, 동영상 및 기타 시각적 인풋에서 의미 있는 정보를 도출하고 결함이나 문제가 확인되면 권장 사항을 제시하거나 조치를 취하도록 학습시키는 인공 지능의 한 분야입니다.
친환경 또는 지속 가능한 IT는 보다 효율적이고 환경 친화적인 데이터 센터를 만들고 운영하는 데 중점을 둡니다. 기업에서 리소스 작업에 자동화를 구현하면 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 리소스를 최대한 효율적으로 이용하여 시스템 성능을 능동적으로 보장할 수 있습니다. 이를 통해 과잉 프로비저닝된 환경에서 일반적으로 발생하는 지출 낭비 및 에너지 낭비를 방지할 수 있습니다.
초자동화는 여러 기술과 도구를 병합하여 가장 광범위한 비즈니스 및 IT 프로세스, 환경, 워크플로우에서 효율적으로 자동화하는 접근 방식입니다.
로우코드 및 노코드는 기술 지식이 부족한 사업 부문(LOB) 전문가가 비주얼 디자이너 또는 자연어 처리를 사용하여 프로세스를 자동화할 수 있도록 최소한의 코드(로우코드)만 사용하거나 코드를 전혀 사용하지 않는 워크플로우 소프트웨어를 의미합니다.
머신 러닝(ML)은 인공 지능(AI) 및 컴퓨터 과학의 한 분야로, 데이터와 알고리즘을 사용하여 AI가 인간의 학습 방식을 모방하고 점차 정확도를 향상할 수 있도록 하는 데 중점을 둡니다. 머신 러닝은 IT 자동화에 적용되어 이상 징후를 감지하고 프로세스를 재라우팅하고 새 프로세스를 트리거하고 권장 조치를 제시하는 데 이용됩니다.
자연어 처리, 즉 NLP는 컴퓨터 언어학(인간 언어의 규칙 기반 모델링)을 통계 및 머신 러닝 모델과 결합하여 컴퓨터와 디지털 디바이스가 텍스트와 음성을 인식 및 이해하고 생성할 수 있도록 지원합니다. 자연어 처리는 최신 챗봇에서 사용자 질문을 해석하고 이에 대한 응답을 자동화하는 데 자주 사용됩니다.
강력한 영향력을 가진 자동화를 통해 IT 시스템의 사전 대응력을 높이고 프로세스의 효율성을 개선하며 직원의 생산성을 향상하는 방법을 알아보세요.
IT 운영을 위한 AI가 탁월한 비즈니스 성과를 이끌어내는 데 필요한 인사이트를 어떻게 제공하는지 알아보세요.
비즈니스 워크플로우를 자동화하고 비즈니스 시스템을 원활하게 통합하고 운영에 대한 인사이트를 확보하고 더 강력하고 생산적인 인력을 구축할 수 있습니다.
개발 속도를 높이고 계획되지 않은 가동 중단을 최소화하고 관리 및 모니터링 시간을 단축하는 동시에 향상된 보안, 거버넌스 및 가용성을 유지할 수 있습니다.
온프레미스, 프라이빗 클라우드 또는 퍼블릭 클라우드 환경 내에서 호스팅되는 다양한 애플리케이션, 데이터, 비즈니스 프로세스 및 서비스를 연결하세요.
풍부한 기능을 갖춘 도구와 강력한 오픈 API를 사용하여 IBM® Cloud 인프라를 배포, 제어 및 관리할 수 있습니다.
기업은 IBM® Consulting이 제공하는 최고의 자동화 컨설팅 서비스를 통해 편리한 도입 및 확장 방식을 이용하여 단순한 작업 자동화를 넘어 수익 창출과 직결되는 주요 고객 대면 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
IBM Robotic Process Automation(RPA)으로 자동화 여정을 시작하세요. 기존 RPA의 쉽고 빠른 속도를 유지하면서 더 많은 비즈니스 및 IT 프로세스를 규모에 맞게 자동화할 수 있도록 지원하는 AI 기반 솔루션입니다.