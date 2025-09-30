프로세스 마이닝이란?

데이터 마이닝 과 프로세스 분석을 결합함으로써 조직은 정보 시스템에서 로그 데이터를 마이닝하여 프로세스의 성능을 이해하고 병목 현상 및 기타 개선 영역을 파악할 수 있습니다. 프로세스 마이닝은 프로세스 최적화에 대한 데이터 기반 접근 방식을 활용하여 관리자가 기존 프로세스에 대한 리소스 할당에 대한 의사 결정에서 객관적인 상태를 유지할 수 있도록 합니다.

ERP(전사적 자원 관리) 또는 CRM(고객 관계 관리) 도구와 같은 정보 시스템은 해당 로그 데이터와 함께 프로세스에 대한 감사 추적을 제공합니다. 프로세스 마이닝은 IT 시스템의 이 데이터를 활용하여 실제 프로세스의 프로세스 모델 또는 프로세스 그래프를 생성합니다. 여기에서 엔드 투 엔드 프로세스를 검토하고 세부 사항 및 변형을 간략하게 설명합니다.

전문화된 알고리즘은 표준에서 벗어나는 근본 원인에 대한 통찰력을 제공할 수도 있습니다. 이러한 알고리즘과 시각화를 통해 경영진은 프로세스가 의도한 대로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우에는 이를 정당화하고 최적화하는 데 필요한 리소스를 할당하는 정보를 제공합니다. 또한 RPA( 로봇 프로세스 자동화 )를 프로세스에 통합하여 회사의 자동화 이니셔티브를 가속화할 수 있는 기회를 찾을 수도 있습니다.

프로세스 마이닝은 제어 흐름, 조직, 사례 및 타임스탬프와 같은 다양한 관점에 중점을 둡니다. 프로세스 마이닝 관련 작업의 대부분은 일련의 활동, 즉 제어에 중점을 두고 있지만 다른 관점도 관리 팀에 귀중한 정보를 제공합니다. 조직적 관점은 개별 직무 또는 부서와 같은 프로세스 내의 다양한 리소스를 표면화할 수 있으며, 시간 관점은 프로세스 내 다양한 이벤트의 처리 시간을 측정하여 병목 현상을 보여줄 수 있습니다.

2011년, 전기 및 전자 엔지니어 협회 (IEEE) 는 비즈니스 운영을 재설계하기 위한 프로세스 마이닝 채택을 촉진하기 위한 노력의 일환으로 프로세스 마이닝 선언문 을 발표했습니다. IEEE와 같은 프로세스 마이닝 지지자들은 프로세스 마이닝 채택을 장려하고 있지만 Gartner는 시장 요인도 프로세스 마이닝 가속화에 중요한 역할을 할 것이라고 지적합니다. 디지털 혁신 노력은 프로세스에 대한 더 많은 조사를 촉발하여 인공 지능, 작업 자동화, 초자동화와 같은 신기술의 채택률을 높일 것입니다. 이러한 조직 변화의 속도에 따라 기업은 적응하기 위해 운영 탄력성을 발휘해야 합니다. 따라서 기업은 비즈니스 성과를 달성하기 위해 프로세스 마이닝 툴에 점점 더 의존하게 될 것입니다.