프로세스 매핑이란 무엇인가요?

프로세스 매핑은 프로세스를 더 잘 이해하고 조직이 개선이 필요한 영역을 식별하는 데 도움이 되는 방법입니다.
프로세스 매핑은 워크플로를 시각적으로 나타내므로 팀이 프로세스와 해당 구성 요소를 보다 명확하게 이해할 수 있습니다. 다양한 프로세스 맵이 있으며, 플로우차트, 세부 프로세스 맵, 문서 맵, 고급 프로세스 맵, 렌더링된 프로세스 맵, 스윔레인, 부가가치 체인 다이어그램, 가치 흐름 맵, 플로우 다이어그램, 프로세스 모델 또는 워크플로 다이어그램과 같이 다양한 명칭이 있습니다. 이러한 시각적 다이어그램은 일반적으로 회사의 비즈니스 프로세스 관리(BPM)의 구성 요소입니다.
프로세스 맵은 프로세스 내의 개별 단계를 간략하게 설명하여 작업 소유자를 식별하고 예상 일정을 자세히 설명합니다. 이는 이해관계자 간에 프로세스를 전달하고 개선 영역을 파악하는 데 특히 유용합니다. 대부분의 프로세스 맵은 거시적 수준에서 시작한 다음 필요에 따라 더 자세한 정보를 제공합니다.
프로세스 맵에는 여러 가지 유형이 있습니다. 매핑 기술에는 다음이 포함됩니다.
프로세스 맵은 기본 기호와 같은 시각적 표현을 사용하여 프로세스의 각 요소를 설명합니다. 가장 일반적인 기호 중 일부는 화살표, 원, 다이아몬드, 상자, 타원 및 직사각형입니다. 이러한 기호는 프로세스 맵의 그래픽 표기법인 비즈니스 프로세스 모델 및 표기법(BPMN) 또는 통합 모델링 언어(UML)(IBM 외부 링크)에서 가져올 수 있습니다.
대부분의 조직은 프로세스 맵을 완성하기 위해 가장 일반적인 기호 몇 개만 사용하면 됩니다. 이러한 기호 중 일부는 다음과 같습니다.
자체 비즈니스 프로세스 맵을 개발할 때는 다음 방법을 활용하는 것이 좋습니다.
비즈니스 프로세스 매핑의 주요 목적은 조직이 특정 작업이나 목표를 보다 효율적이고 효과적으로 달성할 수 있도록 지원하는 것입니다. 이는 의사 결정 및 프로세스 흐름에 대한 투명성을 높여 프로세스 내 및 프로세스 간의 중복과 병목 현상을 식별하는 데 도움이 됩니다. 프로세스 맵은 시각적 단서와 기호를 활용하기 때문에 광범위한 대상에게 프로세스를 더 쉽게 전달할 수 있습니다. 이렇게 하면 참여도가 높아질 수 있는데, 긴 형식의 문서는 소유자와 최종 사용자 모두에게 더 지루할 수 있기 때문입니다.
팀은 프로세스 매핑 소프트웨어 내에서 사전 제작된 템플릿을 활용하여 쉽게 협업하고 작업 프로세스를 간소화하는 방법을 브레인스토밍하여 비즈니스 프로세스를 개선할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 직원 온보딩 및 유지 또는 매출 감소와 같은 특정 문제를 더 효과적으로 해결할 수 있습니다.
프로세스 매핑의 몇 가지 구체적인 이점은 다음과 같습니다.
