프로세스 매핑이란 무엇인가요?

프로세스 매핑은 워크플로를 시각적으로 나타내므로 팀이 프로세스와 해당 구성 요소를 보다 명확하게 이해할 수 있습니다. 다양한 프로세스 맵이 있으며, 플로우차트, 세부 프로세스 맵, 문서 맵, 고급 프로세스 맵, 렌더링된 프로세스 맵, 스윔레인, 부가가치 체인 다이어그램, 가치 흐름 맵, 플로우 다이어그램, 프로세스 모델 또는 워크플로 다이어그램과 같이 다양한 명칭이 있습니다. 이러한 시각적 다이어그램은 일반적으로 회사의 비즈니스 프로세스 관리(BPM)의 구성 요소입니다.

프로세스 맵은 프로세스 내의 개별 단계를 간략하게 설명하여 작업 소유자를 식별하고 예상 일정을 자세히 설명합니다. 이는 이해관계자 간에 프로세스를 전달하고 개선 영역을 파악하는 데 특히 유용합니다. 대부분의 프로세스 맵은 거시적 수준에서 시작한 다음 필요에 따라 더 자세한 정보를 제공합니다.