프로세스 매핑이란 무엇인가요?

IBM의 프로세스 매핑 솔루션 살펴보기 AI 주제 업데이트 구독
구름 픽토그램, 파이 차트, 그래프 픽토그램이 콜라주된 다음 일러스트
프로세스 매핑이란 무엇인가요?

프로세스 매핑은 프로세스를 더 잘 이해하고 조직이 개선이 필요한 영역을 식별하는 데 도움이 되는 방법입니다.

프로세스 매핑은 워크플로를 시각적으로 나타내므로 팀이 프로세스와 해당 구성 요소를 보다 명확하게 이해할 수 있습니다. 다양한 프로세스 맵이 있으며, 플로우차트, 세부 프로세스 맵, 문서 맵, 고급 프로세스 맵, 렌더링된 프로세스 맵, 스윔레인, 부가가치 체인 다이어그램, 가치 흐름 맵, 플로우 다이어그램, 프로세스 모델 또는 워크플로 다이어그램과 같이 다양한 명칭이 있습니다. 이러한 시각적 다이어그램은 일반적으로 회사의 비즈니스 프로세스 관리(BPM)의 구성 요소입니다.

프로세스 맵은 프로세스 내의 개별 단계를 간략하게 설명하여 작업 소유자를 식별하고 예상 일정을 자세히 설명합니다. 이는 이해관계자 간에 프로세스를 전달하고 개선 영역을 파악하는 데 특히 유용합니다. 대부분의 프로세스 맵은 거시적 수준에서 시작한 다음 필요에 따라 더 자세한 정보를 제공합니다.
프로세스 맵 유형

프로세스 맵에는 여러 가지 유형이 있습니다. 매핑 기술에는 다음이 포함됩니다.

  • 기본 플로우차트는 입력 및 출력과 같은 프로세스의 기본 세부 정보를 제공하는 시각적 맵입니다.

  • 부서 간 플로우차트라고도 하는 배포 맵은 서로 다른 팀 간의 관계를 표시합니다. 이러한 맵은 종종 스윔레인 다이어그램을 사용하여 회사 전체에서 프로세스가 어떻게 흐르는지 설명하므로 병목 현상이나 중복을 쉽게 발견할 수 있습니다.

  • 세부 프로세스 맵에는 모든 하위 프로세스에 대한 세부 정보가 포함된 드릴다운 버전의 프로세스가 표시됩니다.

  • 가치 사슬 또는 하향식 맵이라고도 하는 상위 수준 프로세스 맵은 공급업체, 입력, 프로세스, 출력 또는 고객(SIPOC)과 같은 주요 프로세스 요소를 포함하여 프로세스의 거시적 보기를 보여줍니다.

  • 렌더링된 프로세스 맵은 현재 상태 및/또는 미래 상태 프로세스를 나타내어 잠재적인 프로세스 개선 영역을 보여줍니다.

  • 가치 흐름 맵(VSM)은 최종 사용자를 위한 제품 또는 서비스를 개발하는 데 필요한 단계를 문서화하는 린 식스 시그마 기법입니다.
프로세스 매핑 기호

프로세스 맵은 기본 기호와 같은 시각적 표현을 사용하여 프로세스의 각 요소를 설명합니다. 가장 일반적인 기호 중 일부는 화살표, 원, 다이아몬드, 상자, 타원 및 직사각형입니다. 이러한 기호는 프로세스 맵의 그래픽 표기법인 비즈니스 프로세스 모델 및 표기법(BPMN) 또는 통합 모델링 언어(UML)(IBM 외부 링크)에서 가져올 수 있습니다.

대부분의 조직은 프로세스 맵을 완성하기 위해 가장 일반적인 기호 몇 개만 사용하면 됩니다. 이러한 기호 중 일부는 다음과 같습니다.

  • 직사각형은 특정 프로세스와 해당 활동 및 기능을 나타내는 데 사용됩니다.

  • 화살표는 흐름의 방향과 단계 간의 연결을 모두 표시하는 데 사용됩니다.

  • 타원은 프로세스 흐름의 시작점이나 끝점을 표시하는 데 자주 사용됩니다.

  • 다이아몬드는 결정 지점을 나타내는 데 사용됩니다. 결정을 기반으로 미리 정의된 경로를 따라 프로세스가 계속 진행됩니다.

  • 한쪽 끝이 둥근 직사각형은 종종 지연 기호로 사용되며, 흐름이 계속되기 전에 프로세스가 일시 중지되었음을 나타냅니다.
프로세스 맵을 만드는 방법

자체 비즈니스 프로세스 맵을 개발할 때는 다음 방법을 활용하는 것이 좋습니다.

  1. 집중할 프로세스를 선택하세요. 가장 큰 영향을 미치려면 결과 달성에 어려움을 겪고 있는 프로세스나 고객 만족도에 영향을 미치는 프로세스를 우선순위로 지정할 수 있습니다.

  2. 적절한 사람들을 참여시키세요. 최적화하려는 프로세스에 대해 깊이 있는 지식을 가진 인력을 모읍니다. 이러한 주제별 전문가(SME)는 이해관계자, 단계 순서, 타임라인, 리소스 등 전체 프로세스 내에서 중요한 정보를 파악하는 데 도움을 줍니다. 또한 병목 현상과 중복 등 효율성을 저하시킬 수 있는 일부 문제 영역을 강조할 수도 있습니다. 프로세스의 이 단계에서는 프로세스와 관련된 모든 정보를 문서화해야 합니다.  

  3. 프로세스 맵을 개략적으로 설명합니다. 이 단계에서는 현재 프로세스가 시작되고 끝나는 위치와 그 사이의 단계 순서를 결정해야 합니다. 세부 사항의 수준은 다양할 수 있지만 일반적으로 입력, 출력, 메트릭, 이해관계자에 대한 정보가 포함됩니다.

  4. 기본 플로우차트 기호를 사용하여 프로세스 맵을 개선하세요. 기본 플로우차트 기호를 활용하여 현재 프로세스 맵을 개선하세요. 일반적으로 프로세스 매핑 소프트웨어를 사용하여 이 단계를 완료합니다.

  5. 피드백을 받으세요. 팀원들과 함께 향상된 프로세스 맵을 검증하여 정확한 프로세스 문서를 확인하고 단계가 반복되거나 누락되지 않도록 합니다. 이해관계자가 현재 상태의 프로세스 단계에 동의하면 잠재적인 프로세스 최적화에 대한 피드백을 요청하세요. 여기에는 간소화를 위해 단계를 제거하거나 더 많은 협업 또는 품질 보증을 위해 새로운 단계를 통합하는 것이 포함될 수 있습니다.
     
  6. 프로세스 변경을 구현하고 그 영향을 관찰하세요. 조직 전체에 변경 사항을 광범위하게 적용하기 전에 팀의 일부와 함께 개념 증명(POC)을 수행하세요. 이를 통해 비즈니스에 대한 위험을 최소화하고 추가 피드백을 통합하여 프로세스를 최적화할 수 있는 기회를 제공해 경영진이 보다 원활하게 대규모의 새로운 프로세스로 전환할 수 있습니다. 프로세스를 정기적으로 모니터링하면 시간이 지남에 따라 지속적으로 개선할 수 있습니다.
프로세스 매핑이 중요한 이유는 무엇인가요?

비즈니스 프로세스 매핑의 주요 목적은 조직이 특정 작업이나 목표를 보다 효율적이고 효과적으로 달성할 수 있도록 지원하는 것입니다. 이는 의사 결정 및 프로세스 흐름에 대한 투명성을 높여 프로세스 내 및 프로세스 간의 중복과 병목 현상을 식별하는 데 도움이 됩니다. 프로세스 맵은 시각적 단서와 기호를 활용하기 때문에 광범위한 대상에게 프로세스를 더 쉽게 전달할 수 있습니다. 이렇게 하면 참여도가 높아질 수 있는데, 긴 형식의 문서는 소유자와 최종 사용자 모두에게 더 지루할 수 있기 때문입니다.

팀은 프로세스 매핑 소프트웨어 내에서 사전 제작된 템플릿을 활용하여 쉽게 협업하고 작업 프로세스를 간소화하는 방법을 브레인스토밍하여 비즈니스 프로세스를 개선할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 직원 온보딩 및 유지 또는 매출 감소와 같은 특정 문제를 더 효과적으로 해결할 수 있습니다.

프로세스 매핑의 몇 가지 구체적인 이점은 다음과 같습니다.

  • 시나리오 테스트 및 평가를 위한 향상된 지원

  • 역할 및 책임에 대한 표준화 및 인식 향상

  • 프로세스의 취약한 측면을 더욱 쉽게 식별

  • 팀 성과 및 직원 만족도 향상

  • 교육 중 직원들의 학습 곡선 단축
관련 솔루션
IBM Blueworks Live

더 나은 비즈니스 프로세스를 보고 이해하려면 스티커 메모를 버리세요.

 IBM Blueworks Live 살펴보기
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation은 작업을 자동화하고 비즈니스 성장을 가속화하도록 설계된 모듈식 통합 소프트웨어 구성 요소 세트입니다. 

 IBM Cloud Pak for Business Automation 살펴보기
리소스 프로세스 마이닝이란?
이벤트 로그 데이터에 특수 알고리즘을 적용하여 프로세스가 어떻게 전개되는지에 대한 추세, 패턴 및 세부 정보를 식별하는 방법인 프로세스 마이닝에 대해 알아봅니다.
다음 단계 안내

IBM Robotic Process Automation(RPA)으로 자동화 여정을 시작하세요. 기존 RPA의 쉽고 빠른 속도를 유지하면서 더 많은 비즈니스 및 IT 프로세스를 규모에 맞게 자동화할 수 있도록 지원하는 AI 기반 솔루션입니다. 

 Robotic Process Automation 살펴보기 무료 체험하기