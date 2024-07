귀하가 LiveChat 방법을 포함하여 지원을 요청하기 위해 문의하는 경우 IBM은 귀하의 연락처 정보, 문제점 설명 및 가능성 있는 해결책을 수집합니다. 여기에는 귀하가 IBM과 나눈 대화의 녹음 또는 녹취가 포함될 수 있습니다. 당사는 귀하의 지원 요청과 관련된 제품 또는 서비스를 귀하에게 알릴 목적으로 이 정보를 사용할 수 있습니다. 여기에는 제품 업데이트 또는 수정사항이 포함될 수 있으며, 당사는 귀하 또는 귀하의 조직과의 다른 상호작용을 통해 수집된 정보를 결합하여 문제와 관련된 사용 가능한 교육 등 제품 지원을 위한 보다 가치 있는 제안을 제공할 수 있습니다.

지원 사례를 처리하는 동안 귀하가 제공한 정보 또는 귀하의 시스템에 있는 정보에 부수적으로 액세스할 수 있습니다. 이 정보에는 귀하, 귀하 조직의 직원, 고객 또는 기타 관련 당사자에 대한 정보가 포함될 수 있습니다. 이 정보의 취급 및 처리에 관한 조건은 진단 데이터 교환을 위한 약관(Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data)과 같이 관련 이용 약관 또는 귀하의 조직과 IBM 간의 기타 계약에 포함되어 있습니다.