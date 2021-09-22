로보틱 프로세스 자동화(RPA)란 무엇인가요?

RPA 기술을 활용하여 비즈니스 운영을 간소화하는 여러 산업이 있습니다. 다음 산업에서 RPA를 구현한 사례를 찾아볼 수 있습니다.

은행 및 금융 서비스: "2023년까지 120억 달러 규모로 성장할 RPA 서비스 시장"에 대한 Forrester 보고서에 따르면 전체 사용 사례의 36%가 금융 및 회계 분야에서 이루어졌습니다. 오늘날 봇 3개 중 1개 이상이 금융 업계에서 사용되고 있으며, 이는 은행 업계가 자동화를 일찍 도입한 것을 감안하면 그리 놀라운 일이 아닙니다. 오늘날 많은 주요 은행은 고객 조사, 계좌 개설, 문의 처리, 자금 세탁 방지 등의 업무를 자동화하기 위해 RPA 자동화 솔루션을 사용하고 있습니다. 한 은행에서는 수천 개의 봇을 배포하여 대량의 수동 데이터 입력을 자동화하고 있습니다. 이러한 프로세스에는 수많은 지루한 규칙 기반 작업이 수반되는데, 자동화를 통해 이를 간소화할 수 있습니다.

보험: 보험은 자동화에 적합한 반복적인 프로세스로 가득합니다. 예를 들어 보험금 청구 처리 작업, 규정 준수, 정책 관리 및 인수 업무에 RPA를 적용할 수 있습니다.

소매업: 전자상거래의 부상으로 RPA는 백오피스 운영과 고객 경험을 개선하는 현대 소매업의 필수 요소로 자리 잡았습니다. 널리 사용되는 애플리케이션으로는 고객 관계 관리, 창고 및 주문 관리, 고객 피드백 처리 및 사기 탐지가 있습니다.

의료: 정확성과 규정 준수는 의료 산업에서 가장 중요합니다. 세계 최대 규모의 병원 중 일부는 로봇 프로세스 자동화 소프트웨어를 사용하여 정보 관리, 처방전 관리, 보험 청구 처리 및 지불 주기 등을 최적화합니다.

