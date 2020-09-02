시스템 공학에서 흔히 나오는 답변은 다음과 같습니다—상황에 따라 다릅니다. 자동화 맥락에서 몇 가지 정의로 시작하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

노코드는 애플리케이션, 로봇, 프로세스, 결정, 챗봇 등의 관련 산출물을 구축하는 데 프로그래밍 언어(코드)가 전혀 필요하지 않은 다소 신화적인 자동화 툴을 의미합니다. 노코드 자동화 소프트웨어는 배포, 운영, 확장 측면에서 나중에 어려움을 겪는 경우가 많습니다.

일반적으로 노코드 환경은 범위가 좁기 때문에 특정 수직 또는 수평 문제 해결에 적합하지만 범위를 벗어나는 영역에는 적용해서는 안 됩니다. 자동화 툴, 특히 노코드 툴의 경우, 팀이 툴이 잘하는 영역(예: 2~6인 팀의 프로젝트 작업 관리)에서 벗어나 적합하지 않은 인접 영역(예: 프로젝트 작업과 로드맵 관리의 추적성 통합)까지 확장하려는 모습을 자주 보게 됩니다.

로우코드는 관련 산출물을 구축하는 데 일반적으로 코드를 필요로 하지 않고 시작할 수 있으며, 이후 개발자가 처음부터 다시 시작할 필요 없이 확장할 수 있는 보다 현실적인 자동화 툴을 의미합니다.

RPA 로봇은 로우코드 및 사용자 인터페이스 기반 자동화를 결합하여 사람처럼 애플리케이션과 상호 작용하는 자동화 산출물의 한 유형을 의미합니다.

로우코드 RPA 툴을 사용해 소프트웨어 로봇을 구축하려는 비즈니스 사용자에게 이것이 의미하는 바는 무엇일까요? 성공 가능성을 높이기 위해 비즈니스 사용자는 다음을 제공할 수 있는 실무 전문가팀의 올바른 지침이 필요합니다(문서화된 모범 사례, 템플릿 봇 예시, 혁신을 장려하는 긍정적 지원, 그리고 신속한 봇 구축 지원). 이러한 지침과 지원이 있다면 비즈니스 사용자는 봇의 배포와 유지 관리가 이점을 넘어서는 부담이 되지 않도록 하면서 유용한 소프트웨어 로봇을 쉽게 만들 수 있습니다.

마지막으로, 코드 개발과 마찬가지로 RPA 봇을 품질 검사에 통과시키는 것이 중요합니다. 소프트웨어 로봇은 특정 사용자·특정 머신·특정 사용 사례에서는 작동할 수 있지만, 모든 경우에 동일하게 작동하지 않을 수 있습니다. 보안 강화, 로깅, 서비스 품질(예: 오류 시 재시도)은 오늘날 클라우드 소프트웨어에 요구되는 요소이며, 대부분의 경우 자동으로 제공되거나 로우코드로 해결되지 않습니다. RPA 소프트웨어 프로젝트에서 이러한 보안 강화 계획을 포함한다면 성공 가능성이 크게 높아집니다.

Jeff Goodhue, 비즈니스 자동화 글로벌 총괄 IT 전문가