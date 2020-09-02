로보틱 프로세스 자동화(RPA) 툴은 종종 노코드 또는 로우코드 자동화 소프트웨어로 설명됩니다. 이는 사실일 수 있지만, 그렇다고 해서 비즈니스 사용자가 비즈니스 프로세스를 자동화할 봇을 쉽게(혹은 빠르게) 만들 수 있다는 뜻은 아닙니다. 우리는 자동화 전문가들과 비즈니스 파트너 몇 명에게 “비즈니스 사용자가 RPA 툴로 쉽게 소프트웨어 로봇을 만들 수 있는가?”라는 질문에 답하게 함으로써 “누구나 사용할 수 있다”는 개념을 검증해 보기로 했습니다.
다양한 RPA 툴을 사용하는 기업과 정기적으로 일하는 전문가들이 제시하는 다음 일곱 가지 관점은 비즈니스 사용자가 더 효율적이고 효과적으로 일할 수 있도록 필요한 소프트웨어 로봇을 쉽게 구축하기 위해 어떤 조건이 필요한지를 이해하는 데 도움이 됩니다.
첫째, 모든 비즈니스 사용자가 동일한 것은 아닙니다. 고객과의 협업 경험이 이를 확인해 줍니다. 일부 비즈니스 사용자—예를 들어 금융 분석가—는 고급 소프트웨어를 정기적으로 사용하므로, 시간 소모적이고 반복적인 작업을 자동화하는 RPA 봇을 만드는 것이 금융 부서에서 종종 보이는 일부 스프레드시트로 작업하는 것보다 오히려 더 쉬울 수 있습니다. 디지털 전환을 막 시작한 산업 분야에서 온 사람들에게는 소프트웨어 로봇을 만드는 일이 에베레스트 산을 오르는 것보다 더 어려울 수 있습니다.
두 번째로 고려해야 할 요소는 소프트웨어 로봇이 수행해야 하는 작업이 무엇인지입니다. RPA 봇은 단순한 사례부터 복잡한 사례까지 프런트오피스와 백오피스 전반의 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 봇이 무엇을 해야 하는지 결정하는 것은 이를 구축하기 위해 필요한 전문성의 수준에 큰 영향을 미칩니다. 스프레드시트에서 데이터를 가져와 CRM 시스템에 로드하는 것처럼 단순한 작업을 원하나요? 혹은 이메일 분류, 업무 라우팅, 복잡한 의사결정과 같은 고급 기능을 원하나요?
우리는 단순한 RPA 봇이 대부분의 비즈니스 사용자들에게 자동화 소프트웨어를 익히도록 돕는 훌륭한 출발점이라는 것을 발견했습니다. 사용자가 경험을 쌓으면, 더 고급의 로보틱 프로세스 자동화 기능을 사용해 더욱 복잡한 프런트오피스 작업 자동화를 처리할 수 있게 됩니다. 전반적으로, 소프트웨어 로봇을 쉽게 구축할 수 있는 비즈니스 사용자를 판단하는 좋은 기준은 다음과 같습니다. 스프레드시트의 기능을 자주 사용하거나 집에서 간단한 자동화 루틴을 설정해 본 경험이 있다면, RPA 봇을 만드는 일도 비교적 쉬울 것입니다.
Jim Casey, IBM Digital Business Automation 이사
예, 시스템·프로세스·툴을 종합적으로 이해하고 있는 비즈니스 파워 유저는 몇 주간의 RPA 교육 후 무인 RPA나 RDA(로보틱 데스크톱 자동화) 소프트웨어 로봇을 구축할 수 있습니다. 그러나 IT는 재사용, 설계, 테스트(특히 무인 봇) 과정에 항상 참여해야 하며, 봇의 호스팅과 유지관리에도 반드시 포함되어야 합니다. 또한 IT 부서는 RPA 및 RDA 봇을 실행하는 기본 플랫폼을 유지 관리하고 업그레이드해야 했습니다. 즉, 비즈니스 사용자는 IT 지원 없이 전체 RPA 라이프사이클을 수행할 수는 없지만, 소프트웨어 로봇을 설계하고 구축하며 라이프사이클 전반에서 IT와 협력하여 상당한 가치를 더할 수 있습니다.
Ben Chance, IBM Automation 파트너, 오퍼링 리더
대개 이 질문에 대한 답은 아니요이며, 그 이유는 두 가지입니다.
Zach Silverstein, IBM Cloud 기술 참여, 글로벌 RPA 기술 책임자
예, 이론적으로 비즈니스 사용자는 RPA 봇을 구축할 수 있습니다. 사용 가능한 RPA 툴을 사용하면 그렇게 하는 것이 점점 더 쉬워지고 있습니다. 하지만 IT 없이 비즈니스 프로세스를 자동화하는 데는 몇 가지 위험이 따릅니다. 소프트웨어 로봇을 구축하는 데는 코딩이나 스크립트 작성 능력 이상의 것이 있습니다. IT 부서는 특히 규제가 엄격한 산업에서 규정 준수 관리에 대한 깊은 전문 지식과 다년간의 경험을 보유하고 있습니다. 최근 한 은행 고객은 비즈니스 사용자가 수십 개의 RPA 봇을 성공적으로 개발했지만, 민감 개인 정보와 개인 정보 접근 제한에 대한 충분한 이해가 부족했기 때문에 IT가 여러 자동화를 규정 준수를 위해 재작업해야 했다고 말했습니다.
비즈니스 사용자는 사용 사례의 우선순위를 정할 때 더 넓은 관점에서 이점을 얻을 수도 있는데, 이를 위해서는 시스템 환경과 실행 가능한 사항에 대한 올바른 이해가 필요합니다. 비즈니스 사용자가 자신이 수행하는 트랜잭션을 위한 스크립트를 잘 작성할지라도, IT 관점에서는 전체 비즈니스 프로세스를 근본적으로 재설계할 수 있는 새로운 방안을 제시할 수 있습니다. 블루스카이 접근법에서는 비즈니스 사용자가 자동화하고자 하는 반복 작업 자체를 완전히 제거할 수도 있습니다.
오해하지 않길 바랍니다. 시티즌 개발자는 모든 비즈니스 프로세스 자동화 프로그램에서 매우 가치 있는 인력입니다. 그러나 최소한의 위험으로 최대한의 효과를 얻는 자동화 소프트웨어 구축을 위해서는 IT와 전략·전환 팀의 지원이 필요하다고 추천합니다.
Katie Sotheran, 전략, 마케팅 및 커뮤니케이션, IBM Automation
시스템 공학에서 흔히 나오는 답변은 다음과 같습니다—상황에 따라 다릅니다. 자동화 맥락에서 몇 가지 정의로 시작하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
노코드는 애플리케이션, 로봇, 프로세스, 결정, 챗봇 등의 관련 산출물을 구축하는 데 프로그래밍 언어(코드)가 전혀 필요하지 않은 다소 신화적인 자동화 툴을 의미합니다. 노코드 자동화 소프트웨어는 배포, 운영, 확장 측면에서 나중에 어려움을 겪는 경우가 많습니다.
일반적으로 노코드 환경은 범위가 좁기 때문에 특정 수직 또는 수평 문제 해결에 적합하지만 범위를 벗어나는 영역에는 적용해서는 안 됩니다. 자동화 툴, 특히 노코드 툴의 경우, 팀이 툴이 잘하는 영역(예: 2~6인 팀의 프로젝트 작업 관리)에서 벗어나 적합하지 않은 인접 영역(예: 프로젝트 작업과 로드맵 관리의 추적성 통합)까지 확장하려는 모습을 자주 보게 됩니다.
로우코드는 관련 산출물을 구축하는 데 일반적으로 코드를 필요로 하지 않고 시작할 수 있으며, 이후 개발자가 처음부터 다시 시작할 필요 없이 확장할 수 있는 보다 현실적인 자동화 툴을 의미합니다.
RPA 로봇은 로우코드 및 사용자 인터페이스 기반 자동화를 결합하여 사람처럼 애플리케이션과 상호 작용하는 자동화 산출물의 한 유형을 의미합니다.
로우코드 RPA 툴을 사용해 소프트웨어 로봇을 구축하려는 비즈니스 사용자에게 이것이 의미하는 바는 무엇일까요? 성공 가능성을 높이기 위해 비즈니스 사용자는 다음을 제공할 수 있는 실무 전문가팀의 올바른 지침이 필요합니다(문서화된 모범 사례, 템플릿 봇 예시, 혁신을 장려하는 긍정적 지원, 그리고 신속한 봇 구축 지원). 이러한 지침과 지원이 있다면 비즈니스 사용자는 봇의 배포와 유지 관리가 이점을 넘어서는 부담이 되지 않도록 하면서 유용한 소프트웨어 로봇을 쉽게 만들 수 있습니다.
마지막으로, 코드 개발과 마찬가지로 RPA 봇을 품질 검사에 통과시키는 것이 중요합니다. 소프트웨어 로봇은 특정 사용자·특정 머신·특정 사용 사례에서는 작동할 수 있지만, 모든 경우에 동일하게 작동하지 않을 수 있습니다. 보안 강화, 로깅, 서비스 품질(예: 오류 시 재시도)은 오늘날 클라우드 소프트웨어에 요구되는 요소이며, 대부분의 경우 자동으로 제공되거나 로우코드로 해결되지 않습니다. RPA 소프트웨어 프로젝트에서 이러한 보안 강화 계획을 포함한다면 성공 가능성이 크게 높아집니다.
Jeff Goodhue, 비즈니스 자동화 글로벌 총괄 IT 전문가
현재 거의 모든 RPA 공급업체가 비즈니스 사용자를 위한 로우코드 기반의 사용하기 쉬운 RPA 플랫폼을 내세우고 있습니다. 그러나 현실적으로 얼마나 많은 비즈니스 사용자가 이러한 플랫폼을 활용해 비즈니스 프로세스를 대규모로 자동화할 수 있을까요?
일주일 정도의 교육을 받으면 비즈니스 사용자가 간단한 RPA 봇을 구축할 수 있다는 점에는 동의합니다. 그러나 복잡한 비즈니스 프로세스 자동화나 대규모 자동화가 되면 자동화 소프트웨어 개발 경험과 IT 배경을 가진 인력이 필수적입니다.
현재는 독립형 RPA 솔루션을 찾기 어렵습니다. 로보틱 프로세스 자동화 기능은 워크플로에 포함되며 비즈니스 프로세스 관리(BPM), 광학 문자 인식(OCR), 머신 러닝(ML), 인공지능(AI)과 같은 기술과 결합됩니다. 이러한 기술을 통합하려면 강력한 아키텍처 역량이 필요합니다. 이는 비즈니스 사용자가 RPA 프로그램을 소유하지 않거나 소유해서는 안 된다는 의미는 아닙니다. 가장 성공적인 RPA 프로그램은 비즈니스 부서가 주도하고 비즈니스와 IT 사용자가 함께 실행하는 방식입니다.
Divya Rajagopal, IBM Automation 서비스 라인 리더, 인도
우리는 이 질문에 대해 계속 논의하고 있습니다. 제 의견은 다음과 같습니다. 가능한가요? 물론입니다! (충분한 시간과 노력이 있다면)
RPA 툴은 비즈니스 사용자가 단순하고 반복적인 작업을 자동화할 수 있도록 크게 발전해 왔습니다. 그리고 이는 훌륭한 시작점입니다. 우리에게 진정한 가치와 ROI는 전체 비즈니스 에코시스템에 걸친 통합되고 지능적인 자동화를 통해 제공됩니다. 이러한 자동화는 더 복잡해질 수 있지만 비즈니스 사용자 참여의 필요성을 없애지는 않습니다. 비즈니스 사용자는 가능한 것의 예술을 상상하는 데 중요한 역할을 합니다. 하지만 로보틱 프로세스 자동화 영역을 주시해야 합니다. 툴과 플랫폼이 비즈니스 사용자 친화적으로 빠르게 진화하고 있기 때문입니다.
남아프리카공화국, i1solutions의 비즈니스 개발, RPA 부문, Chett Carmichael
위의 관점들을 고려하면 비즈니스 사용자가 RPA 툴을 사용해 소프트웨어 로봇을 쉽게 구축할 수 있다고 말하는 것은 가능합니다. 다만, 단순 RPA 봇 이상의 것을 구축하거나 자동화를 확장하려는 경우에는 교육부터 거버넌스까지 일정 수준의 지원이 필요하며, 이를 통해 쉽게·빠르게·안전하게 구축할 수 있다는 점을 함께 설명해야 합니다.
제가 얻은 결론은 다음과 같습니다. 이는 구매자가 RPA 공급업체에게 적절한 질문을 사전에 함으로써 총소유비용을 줄이고 기대하는 ROI를 달성할 가능성을 높일 수 있는 상황입니다. 50개가 넘는 RPA 공급업체 중에서 선택해야 하기 때문에 팀의 의사결정 능력이 시험대에 오르거나 부담이 될 수 있습니다.
잠재적인 RPA 공급업체에게 다음의 여덟 가지 질문을 하는 것은 적합한 협력자를 확보하는 데 도움이 됩니다.
이 질문들은 "Robotic Process Automation: A no-hype buyer’s guide"에서 발췌한 것입니다.
IBM은 2020년 7월 RPA 솔루션을 인수했습니다(ibm.com 외부 링크). 다른 RPA 툴과 마찬가지로, IBM RPA as a Service with WDG Automation(IBM RPAaaS)는 소프트웨어 로봇을 구축·실행·모니터링하기 위한 로우코드 자동화 솔루션입니다. 이 솔루션은 지능형 챗봇, 동시 봇 실행(즉, 동일한 가상 호스트에서 여러 소프트웨어 로봇 실행 가능)과 같은 독특한 기능을 제공합니다.
완전한 투명성 차원에서, 위에서 언급한 기술 리드 중 한 명인 Zach에게 비즈니스 사용자가 이 RPA 솔루션을 사용해 쉽게 봇을 구축할 수 있다고 생각하는지 물었습니다. 그는 다음과 같은 평가를 내렸습니다.
IBM RPAaaS는 비즈니스 사용자가 자동화를 이해하고 배포하는 데 필요한 맥락을 유지하면서도 강력한 개발 환경을 제공하는 능력에서 제 기대를 뛰어넘었습니다. 듀얼 스크립트/디자이너 뷰, 구축·사용이 쉬운 챗봇, 600개 이상의 기본 제공 명령 등 모든 기능이 고위 비즈니스 이해관계자와 숙련된 IT 및 RPA 개발자에게 강력한 플랫폼을 형성합니다.
중간에서 높은 수준의 기술 적성을 가진 비즈니스 사용자는 기존 RPA 경험이 없더라도 약 2주 정도면 자동화 소프트웨어를 이해하고 효율적으로 봇을 만들기 시작할 수 있습니다. RPA 봇을 프로덕션 수준으로 안정적이고 배포 가능하며 견고하게 만들기 위해서는 이러한 일반적인 개발 개념에 익숙한 IT 리소스가 필요합니다.
현실적으로는 어떤 RPA 툴을 사용하든, 비즈니스 사용자가 개발 개념을 익히는 것보다 기술 인력에게 비즈니스 시스템을 가르치는 것이 더 쉽고 빠르기 때문에 비즈니스 측에서 개발자에게 툴 사용을 맡기는 경우가 많습니다. 또한 비즈니스 사용자는 특정 도메인 기회에 대응하기 위해 종종 RPA 소프트웨어를 활용합니다. 기술적으로는 단 한두 개의 RPA 사용 사례만을 위해 비즈니스 사용자를 업스킬링하는 것이 항상 실행 가능하거나 효율적인 선택은 아닙니다. 그러나 향상된 RPA 솔루션을 활용해 프로세스 일부가 아닌 전체 프로세스를 다루는 가치가 커지면서 하이퍼오토메이션이 성장하고, 이 흐름에 따라 이러한 경향은 변화하기 시작했습니다.
마지막으로, RPA 자동화 CoE(Center of Excellence)를 구축하면 기업 전반에서 RPA가 확산됨에 따라 자연스러운 업스킬링과 지속적인 개선, 전문성 성장이 가능해집니다. 이를 통해 비즈니스 사용자는 자동화 소프트웨어의 중요성과 우선순위가 높아짐에 따라 자연스럽게 숙련도와 활용 능력을 향상시킬 수 있습니다.
IBM Robotic Process Automation은 컴퓨터에서 인간의 행동을 에뮬레이트하는 소프트웨어 로봇을 사용하여 반복적이고 시간이 많이 소요되는 백오피스 작업을 자동화하고자 하는 소프트웨어입니다.이는 비즈니스 자동화를 위한 IBM 솔루션의 일부입니다.