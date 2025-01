자연어 처리(NLP)란 무엇인가요? 

문법 태깅이라고도 하는 이 과정은 단어나 텍스트의 사용과 문맥에 따라 단어나 텍스트에서 어느 부분이 품사인지 결정하는 과정입니다. 예를 들면 'I can make a paper plane'에서는 'make'를 동사로, 'What make of car do you own?'에서는 'make'를 명사로 식별합니다.