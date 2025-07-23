통계적 머신 러닝이란 무엇인가요?

오늘날의 생성형 AI 시대에 실무자들은 단순한 선형 회귀부터 복잡하고 정교한 신경망 및 생성형 대규모 언어 모델(LLM)에 이르기까지 다양한 머신 러닝(ML) 모델을 구축합니다. 또한 고객 이탈, 추천 시스템 및 기타 사용 사례를 예측하기 위해 수행되는 유비쿼터스 데이터 과학과 데이터 분석도 있습니다. 다만 머신 러닝(ML) 모델은 방대한 데이터 세트와 강력한 알고리즘에서 실행되는 것처럼 보일 수 있지만, 자세히 보면 기본적으로 통계 프로세스입니다.

머신 러닝은 프로세스에 구조와 엄격함을 부여하는 베이지안 방법, 선형 대수학 및 검증 전략을 포함한 통계 기술과 수학적 도구를 기반으로 구축됩니다. 비선형 분류기를 구축하든, 추천 시스템을 조정하든 혹은 Python에서 생성 모델을 개발하든 통계적 머신 러닝의 핵심 원칙을 적용하게 됩니다.

모델을 학습시킬 때마다 데이터에서 매개변수를 추정하게 됩니다. 테스트할 때 우리는 이런 질문을 합니다. 이 패턴이 실제 패턴인가, 아니면 무작위 노이즈인가? 평가 지표를 사용하여 오류를 정량화하려면 어떻게 해야 하는가? 이러한 질문은 모두 통계에 관한 질문입니다. 통계 테스트 프로세스는 자신 있게 모델 지표를 구성하고 해석하는 데 도움이 됩니다. 이러한 전제 조건을 이해하는 것은 기초일 뿐만 아니라 컴퓨터 과학과 수학적 추론에 기반을 둔 견고하고 해석 가능한 AI 시스템을 구축하는 데 필수적입니다.

이 글에서는 오늘날 ML의 기반이 되는 통계적 원칙을 설명합니다. 이는 단순히 수학적 개념을 이해하기 위한 것이 아니라 머신 러닝 시스템을 자신 있게 구축하고 디버그하며 해석하는 데 필요한 멘탈 모델을 익히기 위한 것입니다.

먼저 다음의 상호 연결된 개념 6가지를 살펴보겠습니다.

1. 통계: 기본적으로 통계란 무엇이며, 오늘날의 AI에서 어떻게 사용되는가?

2. 확률: 데이터의 불확실성을 어떻게 정량화할 수 있는가?

3. 분포: 데이터 동작을 모델링하는 방법은 무엇인가?