소프트웨어 엔지니어링은 엄격하고 수동적인 코딩에서 벗어나 유연하고 AI가 중심이 되는 개발로 변화하고 있으며, 바이브 코딩이 이러한 변화의 최전선에 있습니다. '바이브 코딩'이라는 용어는 저명한 컴퓨터 과학자인 Andrej Karpathy가 2025년 2월에 소개했으며, 소프트웨어 개발에서 AI 도구의 중요성을 강조합니다.

이 개념은 인공지능(AI) 기술, 특히 ChatGPT, Claude, OpenAI의 Codex와 같은 대규모 언어 모델(LLM)의 발전과 맥락을 같이 하며, 개발자가 창의력에 몰입하고 코딩 작업을 자동화할 수 있도록 돕습니다.

바이브 코딩은 사용자가 평범한 언어로 의도를 표현하면 AI가 그 생각을 실행 가능한 코드로 바꿔주는 새로운 코딩 방식입니다. 바이브 코딩의 목표는 AI 에이전트가 코딩 보조 역할을 하여 실시간으로 제안하고, 번거로운 과정을 자동화하며, 표준 코드베이스 구조까지 생성해주는 AI 기반 개발 환경을 만드는 데 있습니다.1