모델 배포란 무엇인가요?

실시간 배포에는 사전 학습된 모델을 데이터 입력 및 아웃풋을 즉시 처리할 수 있는 프로덕션 환경에 통합하는 것이 포함됩니다. 이 방법을 사용하면 온라인 ML 모델을 지속적으로 업데이트하고 새로운 데이터가 들어올 때 신속하게 예측을 생성할 수 있습니다.

즉각적인 예측은 더 나은 사용자 경험과 사용자 참여 증가로 이어질 수 있습니다. 그러나 지연 시간이 짧은 동기식 요청을 관리하려면 실시간 배포에는 빠른 응답 시간과 캐싱을 갖춘 고성능 컴퓨팅 인프라가 필요합니다.

실시간 배포는 제안을 신속하게 제공하는 추천 엔진이나 고객에게 실시간 지원을 제공하는 챗봇과 같은 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.