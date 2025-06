클라우드 컴퓨팅이란 무엇인가요?

멀티 클라우드는 두 개 이상의 서로 다른 클라우드 제공업체에서 제공하는 두 개 이상의 클라우드를 사용합니다. 멀티 클라우드 환경은 한 공급업체에서 SaaS에 이메일을 보내고 다른 공급업체에서 SaaS를 이미지 편집하는 것만큼이나 간단합니다. 그러나 기업에서 멀티 클라우드에 대해 이야기할 때는 일반적으로 두 개 이상의 주요 퍼블릭 클라우드 공급업체로부터 SaaS, PaaS, IaaS를 포함한 여러 클라우드 서비스를 사용하는 경우를 말합니다.

조직은 공급업체에 대한 종속을 피하고, 더 많은 서비스를 선택하고, 더 많은 혁신에 액세스하기 위해 멀티 클라우드를 선택합니다. 멀티 클라우드를 통해 조직은 고유한 클라우드 기능 및 서비스를 선택하고 사용자 지정하여 비즈니스 니즈를 충족할 수 있습니다. 이러한 선택의 자유에는 단일 공급업체의 서비스에 묶이지 않고, 필요에 따라 또는 새로운 기술이 등장할 때마다 어떤 CSP에서든 '최고의 기술'을 선택하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 조직은 웹 호스팅을 위한 글로벌 확장성 측면에서 AWS를 선택하고, 데이터 분석 및 머신 러닝(ML) 플랫폼은 IBM Cloud를, 보안 기능은 Microsoft Azure를 선택할 수 있습니다.

또한 멀티 클라우드 환경은 IT 부서의 승인 없이, 종종 IT 부서의 지식이나 감독 없이 엔터프라이즈 네트워크에서 사용하는 모든 소프트웨어, 하드웨어 또는 IT 리소스인 "섀도우 IT"로 인해 발생할 수 있는 라이선싱, 보안 및 호환성 문제에 대한 노출을 줄여줍니다.