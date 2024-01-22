하이브리드 클라우드 관리란 무엇인가요?

기업 비즈니스를 위한 하이브리드 클라우드 모델은 멀티클라우드(둘 이상의 클라우드 제공업체에서 제공하는 클라우드 컴퓨팅 서비스를 말함)와 통합되어 있습니다. 멀티클라우드 접근 방식을 활용하면 조직이 여러 클라우드 벤더의 서비스를 선택할 수 있으므로 하나의 제공업체에 지나치게 의존할 가능성을 방지할 수 있습니다. 하이브리드 멀티클라우드를 사용하면 기업은 벤더 종속을 방지하여 유연성과 비용 관리를 최적화할 수 있습니다.

하이브리드 멀티클라우드 환경은 소프트웨어가 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 통신하는 소규모 독립 서비스로 구성된 클라우드 네이티브 소프트웨어 개발 방식인 마이크로서비스(또는 마이크로서비스 아키텍처)를 지원하는 데 매우 중요합니다. 기존의 모놀리식 접근 방식과 달리 마이크로서비스를 사용하면 DevOps 및 기타 개발 팀이 개별 서비스를 별도의 엔터티로 처리하여 개발, 테스트 및 클라우드 배포를 간소화할 수 있습니다.

마이크로서비스는 어느 환경에서든 실행하는 데 필요한 애플리케이션 코드와 가상화된 운영 체제 종속성으로만 구성된 경량 소프트웨어 패키지인 컨테이너에 배포됩니다. 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼(일반적으로 Docker Swarm 또는 Kubernetes)은 클라우드 환경 전반에서 이러한 배포를 자동화합니다.

하이브리드 멀티클라우드 관리 방식은 엔터프라이즈 비즈니스의 표준 IT 인프라 모델이 되었으며, 97% 이상의 기업이 2개 이상의 클라우드에서 운영 중이고 대부분의 조직은 10개 이상의 클라우드를 운영하고 있습니다(PDF).