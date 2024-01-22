하이브리드 클라우드 관리란 무엇인가요?

하이브리드 클라우드 아키텍처는 온프레미스, 프라이빗 클라우드, 퍼블릭 클라우드 인프라의 리소스와 서비스를 혼합하여 통합합니다. 이 환경은 비즈니스 요구와 사용 사례에 따라 최적의 클라우드 기반 환경에서 데이터를 빠르고 안전하게 공유할 수 있도록 자동화된 워크로드를 오케스트레이션합니다.
하이브리드 클라우드 컴퓨팅 환경은 기존의 온프레미스 인프라 설정보다 유연성, 확장성, 비용 최적화 측면에서 우수하기 때문에 현대의 엔터프라이즈 조직은 하이브리드 클라우드 컴퓨팅 환경을 선호합니다. IBM 혁신 지수: 클라우드 현황 에 따르면, 77% 이상의 비즈니스 및 IT 전문가가 하이브리드 클라우드 접근 방식을 채택했습니다.
하이브리드 클라우드 환경은 세 가지 필수 구성 요소로 이루어져 있습니다.
먼저 온프레미스('온프렘'이라고도 함)은 조직이 사무실 건물 또는 온프레미스 데이터 센터와 같은 물리적인 자체 건물에 위치한 하드웨어와 서버에서 컴퓨팅 리소스, 네트워킹, 스토리지 및 소프트웨어를 실행하고 관리하는 전통적인 컴퓨팅 형태입니다.
프라이빗 클라우드는 모든 리소스가 하나의 고객만을 위해 격리되어 독점적으로 운영되는 클라우드 컴퓨팅 환경입니다. 프라이빗 클라우드는 클라우드 컴퓨팅의 많은 장점과 온프레미스 IT 인프라의 보안 및 제어 기능을 결합한 서비스입니다.
클라우드 기반 서비스 및 관리 툴은 다음을 포함합니다.
하이브리드 클라우드 환경에는 환경 간 데이터 전송을 지원하는 강력한 네트워킹 기능도 포함되어 있습니다. 이러한 연결은 일반적으로 광역 네트워크(WAN),가상 사설망(VPN) 및 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용합니다.
기업 비즈니스를 위한 하이브리드 클라우드 모델은 멀티클라우드(둘 이상의 클라우드 제공업체에서 제공하는 클라우드 컴퓨팅 서비스를 말함)와 통합되어 있습니다. 멀티클라우드 접근 방식을 활용하면 조직이 여러 클라우드 벤더의 서비스를 선택할 수 있으므로 하나의 제공업체에 지나치게 의존할 가능성을 방지할 수 있습니다. 하이브리드 멀티클라우드를 사용하면 기업은 벤더 종속을 방지하여 유연성과 비용 관리를 최적화할 수 있습니다.
하이브리드 멀티클라우드 환경은 소프트웨어가 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 통신하는 소규모 독립 서비스로 구성된 클라우드 네이티브 소프트웨어 개발 방식인 마이크로서비스(또는 마이크로서비스 아키텍처)를 지원하는 데 매우 중요합니다. 기존의 모놀리식 접근 방식과 달리 마이크로서비스를 사용하면 DevOps 및 기타 개발 팀이 개별 서비스를 별도의 엔터티로 처리하여 개발, 테스트 및 클라우드 배포를 간소화할 수 있습니다.
마이크로서비스는 어느 환경에서든 실행하는 데 필요한 애플리케이션 코드와 가상화된 운영 체제 종속성으로만 구성된 경량 소프트웨어 패키지인 컨테이너에 배포됩니다. 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼(일반적으로 Docker Swarm 또는 Kubernetes)은 클라우드 환경 전반에서 이러한 배포를 자동화합니다.
하이브리드 멀티클라우드 관리 방식은 엔터프라이즈 비즈니스의 표준 IT 인프라 모델이 되었으며, 97% 이상의 기업이 2개 이상의 클라우드에서 운영 중이고 대부분의 조직은 10개 이상의 클라우드를 운영하고 있습니다(PDF).
하이브리드 멀티클라우드 형태의 클라우드 IT 모델을 구축하는 조직이 계속 늘어나면서 모든 산업 분야의 기업에서 다수의 클라우드 플랫폼을 채택하는 것은 점점 더 복잡한 문제를 초래하고 있습니다. 다음과 같은 복잡한 문제가 생기고 있습니다.
하이브리드 멀티클라우드 클라우드에서는 이동하는 부분이 너무 많기 때문에 환경 전반의 운영을 모니터링하고 관찰하기가 어려워집니다. 보안 위협을 예측하기 어려울 뿐만 아니라 데이터가 사일로화되고 파편화되어 비즈니스 가치를 창출하는 데이터 기반 인사이트를 얻기가 어려워질 수 있습니다. 가시성이 없으면 조직이 클라우드 컴퓨팅 리소스를 의도치 않게 제어하지 못하는 '클라우드 확산' 현상이 발생하여 비효율성과 불필요한 비용이 발생할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드를 도입하려면 여러 제공업체의 클라우드 요금을 관리해야 합니다. 사용한 데이터의 기가바이트 수와 같은 지표에 따라 클라우드 요금이 부과되는 CSP와 관련된 표준 사용량 기준 요금제 모델이 있지만, 여러 CSP 및 기타 타사 벤더의 클라우드 사용량과 복잡한 과금 제도로 인해 하이브리드 클라우드 비용을 감당하기가 어려울 수 있습니다.
모든 환경에서 다양한 하드웨어 리소스에서 워크로드가 실행되므로 조직은 워크로드가 어디에 있든 이를 관리할 수 있는 종합적인 방법이 필요합니다. 완전한 하이브리드 멀티클라우드 플랫폼 기술 및 대규모 운영 모델을 통해 얻을 수 있는 가치는 단일 플랫폼, 단일 클라우드 벤더 접근 방식에서 얻을 수 있는 가치의 2.5배(PDF)에 달하므로, 하이브리드 클라우드 관리 솔루션의 필요성이 커지고 있습니다.
이러한 솔루션을 통해 조직은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드 관리는 환경 전반에서 데이터, 서버 및 애플리케이션 라이프사이클의 관리를 간소화합니다. 여기에는 엣지 위치, 지연 시간 단축 및 데이터 처리 성능을 최종 사용자에게 더 가까이 이동시켜 사용자 경험을 개선하는 것 등이 포함됩니다.
기업은 하이브리드 클라우드 관리를 통해비즈니스 수요에 따라 리소스(예: 네트워킹, 처리 능력, 데이터 스토리지 용량 등)를 확장하거나 축소할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드 관리는 관측성 기능을 중심으로 구축되어 분산된 엔터프라이즈 애플리케이션에 대한 모니터링과 가시성을 자동화하여 더 빠르고 자동화된 문제 해결 및 해결을 지원합니다.
하이브리드 클라우드 관리는 기존 레거시 워크로드를 교체하는 대신 업데이트하고 모놀리식 애플리케이션을 마이크로서비스로 분할하여 소프트웨어 제공 성능을 개선함으로써 애플리케이션 현대화를 지원합니다. Amazon, Netflix, Uber, Etsy 등의 선도적인 기업은 마이크로서비스를 활용해 더 혁신적인 기능과 빠른 업데이트를 구현하여 더 나은 고객 경험을 제공함으로써 경쟁력을 확보하고 있습니다.
비즈니스 조직은 통합 하이브리드 클라우드 관리 플랫폼을 구현하기 위해 관련 기술 기반 툴을 고려하기 전에 하이브리드 클라우드 관리 전략을 먼저 수립해야 합니다. 각 하이브리드 클라우드 관리 전략은 개별 비즈니스 목표에 따라 다르지만, 조직은 다음과 같이 몇 가지 기본적인 단계부터 시작해야 합니다.
통합 하이브리드 클라우드 플랫폼에는 다양한 독점 또는 오픈 소스 소프트웨어 관리 툴을 통합할 수 있습니다. 각 조직의 하이브리드 클라우드 환경은 고유하지만 가장 일반적인 관리 소프트웨어 솔루션을 몇 가지 소개합니다.
하이브리드 클라우드 관리 플랫폼은 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에서 워크로드의 관리 및 자동화를 간소화하는 통합 소프트웨어 솔루션 제품군을 뜻합니다.
이러한 플랫폼은 조직이 판매 패턴부터 예산 지출, 보안 문제에 이르기까지 비즈니스의 모든 측면을 더 잘 이해할 수 있도록 도와주는 통합 대시보드(즉, 단일 창)를 제공합니다. 또한 관리자와 개발 팀이 직원의 장치, 서버, 네트워킹 장비, 엣지 위치 및 기타 IT 인프라 구성 요소를 포함한 전체 IT 환경을 모니터링하고 관리하는 데 도움이 됩니다.
하이브리드 클라우드 관리 플랫폼은 리소스 프로비저닝 자동화, 애플리케이션 배포, 보안 관리, 성능 최적화, 데이터 기반 인사이트 제공을 위해 AI 및 머신 러닝(ML) 기능을 점점 더 많이 활용하고 있습니다.
IT 팀은 Kubernetes와 같은 오케스트레이션 툴을 사용하여 워크플로우를 자동화하고 다른 업무에 집중할 수 있습니다. 하이브리드 클라우드 자동화는 또한 클라우드 버스팅을 지원하므로 조직은 프라이빗 클라우드 내에서 애플리케이션 수요와 컴퓨팅 용량이 급증하는 시점을 모니터링할 수 있습니다. 수요가 사전 설정된 임계값에 도달하면 워크로드 트래픽이 온디맨드 퍼블릭 클라우드로 리디렉션됩니다. 워크로드를 퍼블릭 클라우드로 이전하면 중요한 애플리케이션을 위한 리소스를 프라이빗 클라우드 내에 확보할 수 있습니다.
하이브리드 클라우드 관리 솔루션은 중앙 집중식 대시보드를 사용하여 모든 환경에서 일어나는 모든 활동을 모니터링하고 이해 관계자가 잠재적인 보안 위협을 모니터링, 식별 및 대응할 수 있는 가시성을 제공하는 제로 트러스트 보안 접근 방식을 지원합니다. 보안 솔루션의 구성 요소는 다음과 같습니다.
클라우드 비용 관리 소프트웨어는 조직이 클라우드 리소스를 모니터링하여 과도한 프로비저닝을 방지하고 SaaS 비용을 절감하며 투자 수익을 극대화할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 툴은 컴퓨팅, 클라우드 스토리지 및 네트워크 리소스의 효율적인 사용을 자동화하여 전반적인 클라우드 관련 비용을 절감합니다.
비즈니스와 관련 규제 요건은 끊임없이 진화하고 있습니다. 하이브리드 클라우드 소프트웨어 툴은 규정 준수 업데이트와 알림을 자동화하여 계속 진화하는 규칙과 규정을 기업이 파악할 수 있도록 도와줍니다.
애플리케이션 현대화를 간소화하고 하이브리드 클라우드 솔루션을 도입하여 혁신과 효율성을 가속화할 수 있는 실행 가능한 인사이트를 발견하세요.
하이브리드 클라우드 및 AI 솔루션이 비즈니스 전략을 혁신하는 방식을 알아보세요. 업계 전문가로부터 배우고, 전략적 파트너십을 살펴보고, 확장 가능한 미래 지향적 기술로 혁신을 주도하고 운영을 최적화하는 방법에 대한 사례 연구를 자세히 살펴보세요.
하이브리드 클라우드와 AI 기능을 함께 활용하여 데이터를 원활하게 통합하고, 혁신을 주도하고, 비즈니스를 혁신하세요. 디지털 혁신을 가속화하기 위한 전문가 인사이트, 성공 사례, 실제 적용 사례를 살펴보세요.
Delta Air Lines는 IBM과 협력하여 하이브리드 클라우드 마이그레이션을 통해 운영을 혁신하고 새로운 고객 경험을 제공했습니다.
완전 관리형 Red Hat OpenShift 플랫폼으로 시작하세요. 요구 사항에 맞게 조정되는 확장 가능하고 안전한 솔루션으로 개발 및 배포 프로세스를 가속화하세요.
IT 인프라 전반의 확장성, 현대화, 원활한 통합을 최적화하도록 설계된 IBM의 하이브리드 클라우드 솔루션으로 디지털 혁신을 간소화하세요.
AI 기반 솔루션으로 하이브리드 클라우드 기술의 잠재력을 극대화하세요. IBM의 하이브리드 클라우드 제품과 서비스로 클라우드 인프라를 최적화하거나 전문가 인사이트를 통해 생성형 AI 전략을 강화하는 방법을 살펴보세요.